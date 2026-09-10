Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la decisión. (REUTERS/ARCHIVO)

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Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos tras varios años de tensiones y acusaciones de injerencia en asuntos internos y regionales, según anunció este jueves el Gobierno de Argelia, que además dio 48 horas al embajador emiratí en Argel para acatar la decisión.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Exteriores argelino y replicada por medios estatales, que señalaron que la ruptura llegó después de “agotar todos los medios posibles” para sostener el vínculo bilateral. Las autoridades no detallaron de forma precisa cuáles fueron los hechos que desencadenaron la decisión, aunque sí hablaron de un “creciente número de acciones provocadoras y hostiles” por parte de Emiratos Árabes Unidos.

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Según la versión oficial, el Gobierno argelino sostuvo que actuó con moderación durante un período prolongado y que había advertido previamente a Abú Dabi sobre las consecuencias de ese comportamiento. En ese marco, indicó que esas acciones “han traspasado los límites de lo aceptable o tolerable en las relaciones entre dos Estados soberanos”.

Tebboune se refirió a Emiratos Árabes Unidos como un microestado y sostuvo que ha tenido un impacto muy negativo en la región.

La decisión fue notificada durante la jornada al representante diplomático emiratí en Argel, a quien se le concedió un plazo de 48 horas para cumplir con la resolución. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU no emitió una respuesta pública.

Las fricciones entre ambos países venían en aumento desde hace meses

La ruptura se produce después de una escalada de señales de deterioro entre ambos gobiernos. El año pasado, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, afirmó que las relaciones con los países del golfo Pérsico eran cordiales salvo con uno, en una alusión a EAU. En esa intervención, describió como “fraternos” los lazos con Arabia Saudita, Kuwait, Omán y Qatar.

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El presidente argelino afirmó que la ruptura diplomática con Emiratos Árabes Unidos habría ocurrido antes si Argelia no hubiera buscado evitar más divisiones en el mundo árabe. (AP/ARCHIVO)

En otras declaraciones públicas, Tebboune acusó al país del golfo de entrometerse en los asuntos internos argelinos y de intentar desestabilizar a otros Estados de la región. En una entrevista televisada en julio, llegó a afirmar que “donde ponen un pie, corre la sangre” y sostuvo que EAU ha tenido un “impacto muy negativo”.

La disputa también alcanzó acuerdos bilaterales

Las tensiones diplomáticas ya habían tenido efectos concretos este año. En febrero, Argelia inició el proceso para rescindir un acuerdo de servicios aéreos con Emiratos Árabes Unidos firmado en Abu Dabi en mayo de 2013, en otra señal del deterioro del vínculo.

La ruptura abre un nuevo foco de fricción en el norte de África y en el mundo árabe, en un contexto regional marcado por alianzas cambiantes y disputas de influencia entre varios gobiernos. Por ahora, Argel no precisó si la decisión implicará otras medidas adicionales más allá del cese formal de las relaciones diplomáticas.

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