Mundo

Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la decisión

La orden llegó junto con el anuncio del cese del vínculo bilateral, comunicado por medios estatales, y se justificó en un aumento de conductas provocadoras y hostiles atribuidas a Abú Dabi

Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la decisión. (REUTERS/ARCHIVO)
Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la decisión. (REUTERS/ARCHIVO)
Guardar

Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos tras varios años de tensiones y acusaciones de injerencia en asuntos internos y regionales, según anunció este jueves el Gobierno de Argelia, que además dio 48 horas al embajador emiratí en Argel para acatar la decisión.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Exteriores argelino y replicada por medios estatales, que señalaron que la ruptura llegó después de “agotar todos los medios posibles” para sostener el vínculo bilateral. Las autoridades no detallaron de forma precisa cuáles fueron los hechos que desencadenaron la decisión, aunque sí hablaron de un “creciente número de acciones provocadoras y hostiles” por parte de Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

Según la versión oficial, el Gobierno argelino sostuvo que actuó con moderación durante un período prolongado y que había advertido previamente a Abú Dabi sobre las consecuencias de ese comportamiento. En ese marco, indicó que esas acciones “han traspasado los límites de lo aceptable o tolerable en las relaciones entre dos Estados soberanos”.

Tebboune se refirió a Emiratos Árabes Unidos como un microestado y sostuvo que ha tenido un impacto muy negativo en la región.
Tebboune se refirió a Emiratos Árabes Unidos como un microestado y sostuvo que ha tenido un impacto muy negativo en la región.

La decisión fue notificada durante la jornada al representante diplomático emiratí en Argel, a quien se le concedió un plazo de 48 horas para cumplir con la resolución. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU no emitió una respuesta pública.

Las fricciones entre ambos países venían en aumento desde hace meses

La ruptura se produce después de una escalada de señales de deterioro entre ambos gobiernos. El año pasado, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, afirmó que las relaciones con los países del golfo Pérsico eran cordiales salvo con uno, en una alusión a EAU. En esa intervención, describió como “fraternos” los lazos con Arabia Saudita, Kuwait, Omán y Qatar.

PUBLICIDAD

El presidente argelino afirmó que la ruptura diplomática con Emiratos Árabes Unidos habría ocurrido antes si Argelia no hubiera buscado evitar más divisiones en el mundo árabe. (AP/ARCHIVO)
El presidente argelino afirmó que la ruptura diplomática con Emiratos Árabes Unidos habría ocurrido antes si Argelia no hubiera buscado evitar más divisiones en el mundo árabe. (AP/ARCHIVO)

En otras declaraciones públicas, Tebboune acusó al país del golfo de entrometerse en los asuntos internos argelinos y de intentar desestabilizar a otros Estados de la región. En una entrevista televisada en julio, llegó a afirmar que “donde ponen un pie, corre la sangre” y sostuvo que EAU ha tenido un “impacto muy negativo”.

La disputa también alcanzó acuerdos bilaterales

Las tensiones diplomáticas ya habían tenido efectos concretos este año. En febrero, Argelia inició el proceso para rescindir un acuerdo de servicios aéreos con Emiratos Árabes Unidos firmado en Abu Dabi en mayo de 2013, en otra señal del deterioro del vínculo.

La ruptura abre un nuevo foco de fricción en el norte de África y en el mundo árabe, en un contexto regional marcado por alianzas cambiantes y disputas de influencia entre varios gobiernos. Por ahora, Argel no precisó si la decisión implicará otras medidas adicionales más allá del cese formal de las relaciones diplomáticas.

Temas Relacionados

ArgeliaEmiratos Árabes UnidosRelaciones diplomáticasCrisis diplomática

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra un centro comercial en Ucrania: al menos dos muertos y 20 heridos

Como consecuencia del impacto, varios coches particulares estacionados en las cercanías se incendiaron. Los bomberos acudieron a la zona afectada y efectuaron labores de rescate en medio del humo y la desesperación de civiles

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra un centro comercial en Ucrania: al menos dos muertos y 20 heridos

Paraguay y la Unión Europea estrecharon su cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el Mercosur

La reunión entre cancilleres tuvo lugar en Bruselas y, en la misma, la diplomática europea expresó su “preocupación por el delito transnacional y solicitó trabajar de forma conjunta en ese campo”

Paraguay y la Unión Europea estrecharon su cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el Mercosur

Al menos cinco muertos y 87 desaparecidos por el incendio de un ferry en Filipinas

La Guardia Costera informó que 42 personas fueron rescatadas y que el número de fallecidos tiene carácter preliminar. El barco transportaba a 117 pasajeros y 17 tripulantes

Al menos cinco muertos y 87 desaparecidos por el incendio de un ferry en Filipinas

El principal partido opositor de Japón se disolvió tras fracasar las negociaciones para una fusión en una sola formación política

El líder de la Alianza Reformista Centrista comunicó que los integrantes de su agrupación regresarán a las filas fundacionales, mientras que los miembros del Partido Democrático Constitucional (PD) preparan una nueva fuerza política

El principal partido opositor de Japón se disolvió tras fracasar las negociaciones para una fusión en una sola formación política

Tras el incidente con un dron ruso, Zelensky llegó a Canadá para reunirse con Carney y reforzar la cooperación bilateral en defensa

La oficina del primer ministro canadiense señaló que la visita estará centrada en las prioridades compartidas entre ambos países y en el fortalecimiento de la relaciones. El programa también abordará el costo humano de la guerra de Rusia contra Ucrania y los vínculos entre las dos sociedades

Tras el incidente con un dron ruso, Zelensky llegó a Canadá para reunirse con Carney y reforzar la cooperación bilateral en defensa
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Puede un “búnker-refugio” dinamizar la confianza de largo plazo en Argentina, en un contexto de continua inestabilidad sin plan a futuro?

¿Puede un “búnker-refugio” dinamizar la confianza de largo plazo en Argentina, en un contexto de continua inestabilidad sin plan a futuro?

Influenciador abelardista se retractó con Adriana Lucía por acusarla de ser ‘amiga’ de alias Bendito Menor, pero envió nuevas pullas: “Sea sensata”

Por la caída de actividad, cerró una histórica empresa de acero: qué pasó con los trabajadores

La película de animación más gamberra y divertida del año: ‘Jim Queen’, una sátira sobre la homofobia

Abogado y docente universitario se molestó por preacuerdo de Juliana Guerrero con la Fiscalía: “Una vagabundería”

DEPORTES

La interna del fichaje frustrado de Julián Álvarez por Barcelona y la promesa que le hizo el club catálan

La interna del fichaje frustrado de Julián Álvarez por Barcelona y la promesa que le hizo el club catálan

Ancelotti salió al cruce de las críticas de Thiago Silva y publicó su primera lista de Brasil con una profunda renovación

El Como de Nico Paz hace su debut en la Champions League en el cierre de la fecha 1: la agenda completa de la jornada

Thiago Tirante: su primera vez como local en Copa Davis y el balance de la gira sobre cemento

El debut de Maradona y un Superclásico en la final: a 50 años de un torneo apasionante que estuvo a punto de no jugarse

ENTRETENIMIENTO

Chris Rock y un pedido que ya emociona a los fans: “Necesito otra Madagascar, ¡ya es hora!”

Chris Rock y un pedido que ya emociona a los fans: “Necesito otra Madagascar, ¡ya es hora!”

Más profundidad en las historias y matices solo vistos en los libros, la promesa del productor de la serie de Harry Potter

La frase con la que Sylvester Stallone despejó los miedos de Mr. T antes de Rocky III y que cambiaron su carrera

‘Vengadores: Doomsday’ ya ha vendido más de 50 millones de dólares solo en entradas de preventa: nadie se quiere perder el gran regreso de Marvel

Los Javis conquistan Estados Unidos y ‘La bola negra’ inaugura este prestigioso festival de Nueva York: “Han traído una épica que abarca generaciones”