Tras romper relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Argelia prohibió todos los vuelos del reino en su espacio aéreo

Argelia cortó relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y cerrará su espacio aéreo a aeronaves civiles y militares registradas en ese país. (REUTERS/Ramzi Boudina)

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Argelia decidió cortar relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y anunció el cierre de su espacio aéreo para todas las aeronaves civiles y militares registradas en ese país. La prohibición comenzará a las 00.00 del viernes 11 de septiembre y tendrá una excepción para los vuelos comerciales emiratíes que conectan con el aeropuerto internacional Houari Boumediene de Argel, que podrán continuar hasta el final de 2026.

La decisión fue comunicada después de que el Gobierno argelino acusara a Abu Dhabi de mantener una sucesión de conductas que calificó de “provocadoras y hostiles”.

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El Ministerio de Defensa argelino estableció que la restricción alcanzará a los aviones con matrícula de Emiratos en ambos sentidos. La excepción contempla exclusivamente los vuelos comerciales con origen o destino en Argel, cuyo permiso se mantendrá hasta que expire el acuerdo actualmente vigente a finales de este año.

La medida aérea representa una consecuencia inmediata de la ruptura diplomática y afecta también a las operaciones militares emiratíes. Además, las autoridades argelinas notificaron al embajador de Emiratos en Argelia que dispone de 48 horas para cumplir con la decisión adoptada por el Gobierno.

La cancillería argelina sostuvo que había advertido reiteradamente a Abu Dhabi sobre las consecuencias de sus acciones. Según su versión, Emiratos continuó con esas políticas hasta alcanzar un nivel que Argelia consideró inadmisible.

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El Ministerio de Defensa argelino estableció que la restricción alcanzará a los aviones con matrícula de Emiratos en ambos sentidos. La excepción contempla exclusivamente los vuelos comerciales con origen o destino en Argel, cuyo permiso se mantendrá hasta que expire el acuerdo actualmente vigente a finales de este año

“Argelia no escatimó esfuerzos para llamar la atención de la parte emiratí y advertirle de las graves consecuencias que podrían derivarse de su conducta lamentable e injustificada”, afirmó el Ministerio de Exteriores.

Desde Abu Dhabi, la respuesta fue menos confrontativa. El Ministerio de Exteriores emiratí expresó su deseo de que la decisión argelina sea temporal y reivindicó los vínculos existentes entre ambas sociedades. “Fraternos” fue el término utilizado por Emiratos para describir esos lazos, al destacar además la presencia de ciudadanos argelinos en el país del Golfo y los intercambios entre ambos pueblos.

Las diferencias se acumularon alrededor de varios conflictos regionales. Argelia considera especialmente sensible la expansión de la influencia emiratí en el norte de África y el Sahel, donde ambos países han respaldado posiciones diferentes. Entre los asuntos de mayor tensión aparecen Libia, Sudán y Mauritania.

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El Gobierno argelino también mantiene una posición enfrentada con Emiratos por el Sáhara Occidental. Abu Dhabi respalda la reivindicación de Marruecos sobre el territorio disputado y abrió allí un consulado, mientras Argelia apoya al Frente Polisario y defiende la posibilidad de que la región alcance la independencia.

Otro desacuerdo está relacionado con Israel. Argelia rechaza la normalización de relaciones con el Estado israelí, mientras Emiratos estableció vínculos diplomáticos con Israel en 2020 mediante los Acuerdos de Abraham impulsados por Estados Unidos. Marruecos, rival regional de Argelia, adoptó posteriormente una decisión similar.

El Ministerio de Exteriores emiratí expresó su deseo de que la decisión argelina sea temporal y reivindicó los vínculos existentes entre ambas sociedades (EP)

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, había endurecido sus críticas contra Abu Dhabi durante los últimos años. En julio llegó a afirmar: “Dondequiera que ponen un pie, corre la sangre”. Y añadió: “Queremos que se mantengan alejados, para que la sangre no corra en nuestro país”.

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En febrero, Argelia había iniciado el proceso para cancelar un acuerdo de servicios aéreos firmado con Emiratos en Abu Dhabi en mayo de 2013. Ahora, el cierre del espacio aéreo lleva esa disputa a una nueva dimensión y establece restricciones directas sobre las conexiones aéreas con el país del Golfo.

Las autoridades argelinas sostienen que la decisión llegó después de haber intentado preservar durante años los canales bilaterales. Emiratos, por su parte, no anunció una ruptura equivalente y dejó abierta la posibilidad de recuperar las relaciones, al insistir en la importancia de mantener los vínculos entre ambas sociedades.