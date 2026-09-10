Guatemala

El Gobierno de Guatemala libera contingentes de granos con arancel cero por la sequía

Las carteras de Agricultura y Economía detallaron cupos para maíz blanco, arroz, frijol y maíz amarillo, con el objetivo de contener el alza que ya impacta al quintal y cubrir la brecha productiva

Infografía con un agricultor en un campo seco, sacos de granos, una mazorca de maíz, gráficos de sectores e iconos sobre medidas agrícolas.
El Gobierno de Guatemala habilita la importación sin arancel de cuatro granos básicos para mitigar los efectos de la sequía y contener el alza de precios en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sequía prolongada en Guatemala llevó al MAGA y al Ministerio de Economía a detallar la apertura y disponibilidad de contingentes de maíz blanco, arroz, frijol y maíz amarillo con arancel cero, una medida con la que el Gobierno busca contener el alza de precios que ya afecta al quintal de maíz y frijol y amortiguar las pérdidas agrícolas causadas por la crisis climática.

En agosto, el contingente de maíz blanco se amplió a 50 mil toneladas y, según explicó la ministra de Agricultura María Fernanda Rivera, todavía hay 43 mil toneladas disponibles para cualquier persona o industria interesada en importar. El ministerio de Economía añadió que de esa ampliación sigue libre el 39%.

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Rivera sostuvo que la decisión se tomó tras evaluar la condición agroclimática del año, marcada por la falta de lluvias, y luego de revisar el consumo aparente, que incluye tanto la demanda industrial como el consumo familiar. También se consideraron los daños provocados por factores climáticos, plagas y enfermedades para medir la brecha entre la producción estimada y el volumen necesario para cubrir el consumo.

La ministra explicó que esa diferencia es la que se recomienda abrir mediante contingentes de importación. Dijo que este año se aconsejó habilitar los cuatro contingentes de granos básicos: arroz, frijol, maíz amarillo y maíz blanco.

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Los detalles fueron brindados por las autoridades en el Congreso de la República, según reporte del Diario LaHora.

Cuatro personas de pie detrás de una mesa levantan la mano derecha frente a una pared con el logotipo del partido Cabal
Un grupo de personas levanta la mano derecha durante una juramentación formal frente a un panel del partido Cabal. (Bancada CABAL )

El Gobierno busca que las importaciones ayuden a bajar el precio del maíz blanco

Rivera señaló que la apertura del contingente de maíz blanco se coordinó para evitar que el producto importado ingrese justo cuando salgan las cosechas nacionales. Precisó que en este momento comenzarán a salir las cosechas del norte del país, en Petén y la Franja Transversal del Norte.

“Viendo la condición agroclimática de este año, sí se recomendó abrir los cuatro contingentes de arroz, frijol, maíz amarillo y maíz blanco. Normalmente, se busca que ese maíz blanco no venga justo cuando salgan las cosechas; en este momento van a salir las cosechas del norte, que son Petén y la Franja Transversal del Norte. Con esto vamos a tener entonces una reducción de precios, lo cual es normal que bajen los precios”, afirmó.

El Ministerio de Economía informó además que 10 empresas cuentan con autorización para utilizar los contingentes de maíz blanco. La aclaración surgió luego de una consulta del diputado César Fión sobre si el producto importado había sido adquirido por esas compañías o por personas individuales.

Delegadas de esa cartera indicaron que hay 115 toneladas activas. También detallaron que el 1 de abril se activaron 65 mil toneladas, que se agotaron en julio, y que a principios de agosto se habilitaron otras 50 mil.

La respuesta oficial sobre el uso del mecanismo fue concreta: cualquier persona puede hacer uso del contingente disponible. Las funcionarias añadieron que el 90% de ese cupo es utilizado por empresas que elaboran harina de maíz para la producción de tortillas.

Bernardo Arévalo anunció un plan de tres ejes por la pérdida de cosechas

El presidente Bernardo Arévalo anunció que el Gobierno presentará en los próximos días un plan de tres ejes para responder a las pérdidas agrícolas provocadas por la crisis climática. La propuesta fue elaborada en el gabinete tras analizar el impacto de la intensificación del fenómeno de El Niño, el aumento extremo de temperaturas, el retraso de la época lluviosa y una canícula inusualmente prolongada.

Arévalo dijo que la primera línea de acción atenderá la situación alimentaria que podría derivarse de la pérdida de cosechas y que pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias en todo el país. Ese componente incluirá un plan específico para hacer llegar apoyos a las familias afectadas.

El segundo eje estará orientado a fortalecer la productividad de las familias campesinas mediante distintas intervenciones y contribuciones. El tercero apuntará a reducir la vulnerabilidad del agro guatemalteco ante fenómenos de esta naturaleza con el desarrollo de prácticas de riego y de mejoramiento de suelos.

“Es por eso que en los próximos días estaremos presentando un plan que hemos elaborado en el gabinete que contiene tres ejes para atender los efectos de la pérdida de cosecha por la crisis climática. Primero, atenderemos la situación alimentaria que podría derivarse de la pérdida de cosechas y que pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias en todo el país. En segundo lugar, el plan integra acciones que van a fortalecer la productividad de las familias campesinas. Y tercero, se va a trabajar para reducir la vulnerabilidad que tiene el agro guatemalteco ante fenómenos de esta naturaleza, mediante un desarrollo de prácticas de riego y de mejoramiento de suelos”.

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