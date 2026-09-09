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Tras casi 90 años ausente, capturaron dos atunes rojos en las costas de Inglaterra

Una tripulación pesquera desembarcó dos ejemplares en Whitby en jornadas consecutivas, un hito que expertos vinculan con cambios en el ecosistema marino y la recuperación de presas clave como el arenque

La tripulación del Dominator-A capturó dos atunes rojos del Atlántico en jornadas consecutivas frente a Whitby, Inglaterra
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En Whitby, Inglaterra, 2 atunes rojos del Atlántico fueron capturados en días consecutivos por la tripulación del barco Dominator-A, que los desembarcó en el puerto como parte de la temporada comercial abierta a mediados de julio, en un hecho que marcó el regreso de esta especie a ese lugar casi 90 años después de su desaparición.

El primero de los ejemplares pesó cerca de 339 kilos y el segundo alrededor de 320 kilos. Según Earth.com, se cree que el primer pez fue el primero de su especie descargado en Whitby desde 1939.

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La llegada de un segundo individuo al día siguiente convirtió el hecho en una doble extracción poco habitual para el histórico puerto del noreste inglés.

El regreso de un gigante al puerto

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La tripulación del barco Dominator-A desembarcó en el puerto de Whitby ejemplares de 339 y 320 kilos, en un regreso de la especie casi 90 años después

Clive Easton, integrante de la tripulación del Dominator-A, contó que habían pasado cerca de una semana buscando ejemplares después de la apertura de la temporada comercial. “Hubo mucha expectación cuando sacamos el primero”, afirmó. También señaló que hicieron falta varias personas para subir a bordo un pez de ese tamaño.

En la década de 1930, estos animales, conocidos entonces en la zona como “tunny”, convirtieron a la costa de Yorkshire en un centro de pesca deportiva de grandes peces. En 1933 se registró una captura de 386 kilos frente a Whitby, una marca que quedó como referencia histórica en el puerto.

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Esa presencia no se mantuvo. Para la década de 1960, había desaparecido en gran parte de las aguas británicas después del descenso de sus poblaciones y de cambios importantes en la abundancia de presas como el arenque.

Su reaparición fue gradual: primero se hizo especialmente visible frente al sudoeste de Inglaterra y luego los investigadores documentaron nuevamente su presencia en el noreste, donde ahora se produjo esta doble captura.

Las claves de su reaparición

Un grupo numeroso de peces plateados nada en diagonal a través del agua azul del océano, iluminados por rayos de luz desde la superficie.
Los investigadores vincularon la reaparición del atún rojo del Atlántico en el Reino Unido con la recuperación del arenque, las medidas de conservación y las condiciones del mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atún rojo del Atlántico es un gran depredador que puede recorrer miles de kilómetros y llega a aguas del Reino Unido para alimentarse. Entre sus presas habituales figuran peces grasos que se desplazan en bancos, como el arenque y el espadín.

Investigaciones del Centro de Ciencia, Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura del Reino Unido, conocido como Cefas, encontraron que estos ejemplares pueden aparecer en aguas británicas entre mayo y enero, con mayor presencia entre agosto y octubre.

El biólogo marino Joe Redfern vinculó la llegada de los peces con la recuperación del arenque. Sin embargo, de acuerdo con la investigación publicada en Oxford Academic, el cuadro es más complejo, ya que también influyen las medidas de conservación, las condiciones del mar y la disponibilidad de presas.

Si las especies de las que se alimenta esta especie y su hábitat se mantienen estables, el gran depredador puede sostener su presencia. Aun así, el artículo aclara que estos episodios no alcanzan para demostrar que todo el ecosistema del mar del Norte se haya recuperado.

La pesquería tiene un control oficial

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La costa de Yorkshire fue un centro de pesca deportiva del atún rojo en la década de 1930, antes de la desaparición de la especie en gran parte de las aguas británicas hacia los años 60

El regreso de la especie no implica que cualquier embarcación pueda salir a capturarla y venderla. Según el plan comercial de 2026 divulgado en GOV.UK, unas 30 embarcaciones cuentan con autorización para pescar atún rojo. Cada una dispone de una cuota cercana a los 3.992 kilos.

La porción comercial suma unas 120 toneladas métricas (132 toneladas estadounidenses) y forma parte de una asignación nacional anual de alrededor de 230 toneladas métricas (254 toneladas estadounidenses) para el período 2026-2028.

Las embarcaciones autorizadas deben contar con licencias válidas, medir aproximadamente 12 metros o menos, realizar viajes de menos de 24 horas y usar caña y carrete, sin arrojar cebo al agua para atraer a los peces.

Además, cada individuo desembarcado debe quedar registrado, ser llevado a un puerto designado del Reino Unido y estar acompañado por documentación electrónica específica para pescar estos animales.

El plan británico fue avalado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, el organismo que coordina la gestión de esta especie migratoria entre distintos países.

Una oportunidad bajo estudio

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El plan comercial del Reino Unido para 2026 autoriza a unas 30 embarcaciones a capturar atún rojo con una cuota cercana a 3.992 kilos por barco

El ejemplar de mayor tamaño podría haber tenido un valor cercano a 11.500 dólares en el muelle. Más adelante en la cadena de suministro para restaurantes, esa cifra podría acercarse a 34.000 dólares, aunque Earth.com aclara que se trata de cálculos y no de precios de venta confirmados.

Para un barco pequeño, una captura de ese tipo puede representar un ingreso importante. En Whitby, donde durante años muchas embarcaciones se orientaron a la langosta y otros mariscos, el regreso de estos peces aparece como una posible fuente nueva de actividad económica.

Al mismo tiempo, la comunidad científica sigue de cerca estos movimientos. Un equipo de la Universidad de Exeter, encabezado por la doctora Lucy Hawkes, colocó en agosto etiquetas de seguimiento a 5 atunes rojos en el territorio. Esos dispositivos registran luz, profundidad y temperatura para estimar durante 2 años por dónde se desplazan los animales.

Cuando las etiquetas se desprenden, flotan hasta la superficie y envían por satélite un resumen de la información. Estos sucesos devolvieron una imagen que no se veía desde hace décadas, pero el desafío no es solo celebrar el regreso, sino asegurar que sigan apareciendo en el futuro.

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