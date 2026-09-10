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Tres nuevos villanos y un viaje a un futuro cercano: qué se sabe sobre la segunda temporada de “Dexter, Resurrection”

Dan Stevens, Brian Cox y Gabriel Luna llegan a la ficción protagonizada por Michael C. Hall con personajes que pondrán a prueba el instinto del protagonista, en una entrega que promete un cambio de escenario para el regreso previsto para el 30 de octubre en Paramount+

La segunda temporada de "Dexter: Resurrection" llegará a Paramount el 30 de octubre con Michael C. Hall al frente de la serie
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La segunda temporada de Dexter: Resurrection incorporará a Dan Stevens, Brian Cox y Gabriel Luna como nuevos asesinos seriales que cruzarán el camino de Dexter Morgan, interpretado por Michael C. Hall. La serie regresará a Paramount+ el 30 de octubre, según adelantó Entertainment Weekly.

La trama se ubicará en un futuro cercano, es decir, tres años después del final de la primera temporada. El salto temporal permitirá que Harrison Morgan, el hijo de Dexter encarnado por Jack Alcott, cumpla 21 años y pueda ingresar al Departamento de Policía de Nueva York. Sin embargo, su incorporación a la fuerza policial abrirá un nuevo frente para su padre, que deberá convivir con la investigación de varios criminales en la ciudad.

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Trailer | Dexter: Resurrección | Paramount+
La nueva entrega de "Dexter: Resurrection" abordará una crisis de mediana edad de Dexter Morgan, según anticipó el showrunner Clyde Phillips (Paramount+)

El showrunner Clyde Phillips anticipó que la nueva entrega abordará una crisis de mediana edad de Dexter. “Está lidiando con eso lo mejor que puede. Tendrá un par de anteojos porque no puede leer su iPhone. Pero todavía hace lo que mejor sabe hacer”, señaló en declaraciones a Entertainment Weekly.

Dan Stevens será el asesino de los Cinco Distritos

Stevens, conocido por Downton Abbey, interpretará a Lucas Stark, apodado el asesino de los Cinco Distritos. El personaje cometerá crímenes en cada uno de los cinco distritos de Nueva York con el objetivo de generar temor en toda la ciudad.

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Dan Stevens interpretará en "Dexter: Resurrection" a Lucas Stark, el asesino de los Cinco Distritos que cometerá crímenes en toda Nueva York para sembrar temor (REUTERS/Mario Anzuoni)
Dan Stevens interpretará en "Dexter: Resurrection" a Lucas Stark, el asesino de los Cinco Distritos que cometerá crímenes en toda Nueva York para sembrar temor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Phillips explicó que el impacto público de Stark pondrá a Dexter frente a una tensión personal. “Está matando en cada distrito para aterrorizar a la ciudad”, indicó el productor. Según adelantó, el personaje de Hall sentirá frustración por la atención que recibe el nuevo criminal, mientras su propia identidad y sus actos permanecen fuera del conocimiento público.

La serie retomará así una característica central de la franquicia: la presencia de antagonistas con métodos y motivaciones distintos a los de Dexter. En este caso, Stark representará a un asesino más joven que el protagonista, en contraste con otro criminal de mayor edad que también tendrá un papel decisivo.

Brian Cox encarna a un sospechoso bajo vigilancia policial

Brian Cox encarnará al Destripador de Nueva York, un sospechoso vigilado por la policía que intimidará a sobrevivientes mediante llamadas telefónicas (REUTERS/Isabel Infantes)
Brian Cox encarnará al Destripador de Nueva York, un sospechoso vigilado por la policía que intimidará a sobrevivientes mediante llamadas telefónicas (REUTERS/Isabel Infantes)

El segundo gran antagonista será Don Framt, conocido como el Destripador de Nueva York, a cargo de Brian Cox. El actor, que viene de protagonizar Succession, interpretará a un antiguo empleado del subte que utiliza silla de ruedas después de sufrir un accidente.

Framt no solo será investigado por Dexter. La detective Claudette Wallace, interpretada por Kadia Saraf, asignará a Harrison y a su nueva compañera Fiona Mixon, encarnada por Nona Parker Johnson, a una tarea de vigilancia sobre el presunto homicida.

Phillips destacó el trabajo de Cox y sostuvo que su personaje conserva capacidad de intimidación pese a sus limitaciones físicas. “Lo conocemos y está en una silla de ruedas, pero todavía aterroriza a los sobrevivientes de las personas que mató mediante llamadas telefónicas”, explicó. El criminal usaría un modulador de voz para contactar a sus víctimas y recordarles fechas vinculadas con familiares asesinados.

Gabriel Luna llegará como el Estrangulador de Ojos Somnolientos

Gabriel Luna se sumará a "Dexter: Resurrection" como Ray Ballard, el Estrangulador de Ojos Somnolientos que irrumpirá en casas antes de atacar a sus víctimas (REUTERS/Mike Blake)
Gabriel Luna se sumará a "Dexter: Resurrection" como Ray Ballard, el Estrangulador de Ojos Somnolientos que irrumpirá en casas antes de atacar a sus víctimas (REUTERS/Mike Blake)

La temporada también sumará a Gabriel Luna, uno de los protagonistas de The Last of Us, como Ray Ballard, denominado el Estrangulador de Ojos Somnolientos. Su método consistirá en ingresar repetidamente a las casas de sus objetivos antes de atacar.

De acuerdo con Phillips, Ballard alterará objetos dentro de los hogares, como marcos de fotos y muebles, para provocar incertidumbre en las personas elegidas. El productor resumió esa dinámica como una forma de perseguirlas “lo suficiente para atormentarlas” antes de cometer el crimen que lo vuelve conocido.

La coexistencia de Stark, Framt y Ballard colocará a Dexter en una ciudad atravesada por casos de homicidios seriales, mientras Harrison comienza una carrera en la policía neoyorquina.

Krysten Ritter reaparecerá como Lady Vengeance

Krysten Ritter
Krysten Ritter reaparecerá en "Dexter: Resurrection" como Mia Lapierre, Lady Vengeance, pese a que su personaje había sido dado por muerto en prisión (REUTERS/Mario Anzuoni)

La segunda temporada también recuperará a Mia Lapierre, el personaje de Krysten Ritter, pese a que parecía haber muerto en prisión durante la entrega anterior. Lapierre, conocida como Lady Vengeance, tuvo un vínculo romántico con Dexter antes de que él contribuyera a su detención.

Phillips no dio detalles sobre la explicación de su retorno, aunque dejó una pista sobre el tono de la historia: “¿Cómo puede volver? Bueno, esto es Dexter, después de todo”.

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