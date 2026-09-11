Corea del Norte construyó una nueva planta de enriquecimiento de uranio en Yongbyon

Una imagen satelital muestra una fábrica de producción de material nuclear en Yongbyon, Corea del Norte. 17 de mayo de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS

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Corea del Norte ha erigido una nueva instalación de enriquecimiento de uranio en su complejo nuclear de Yongbyon, con capacidad para albergar hasta 28 cascadas de centrifugadoras, según un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fechado el 28 de agosto. El documento, elaborado a partir de imágenes satelitales y material de fuente abierta, confirma además que el país ha puesto en marcha una planta ampliada en Kangson, cerca de Pyongyang, cuyas operaciones habrían comenzado en enero.

El OIEA, con sede en Viena, identificó el nuevo edificio de dos plantas en Yongbyon como la segunda instalación de enriquecimiento del complejo tras comparar fotografías difundidas por los medios estatales norcoreanos —correspondientes a una visita del líder Kim Jong-un a principios de junio— con imágenes satelitales tomadas durante la construcción del inmueble. El organismo carece de inspectores sobre el terreno desde 2009, cuando Pionyang expulsó al personal técnico tras el colapso de las negociaciones sobre su programa atómico.

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Según el informe, la planta ampliada de Kangson opera dentro de un anexo construido en 2024, y su puesta en marcha, junto con la nueva instalación de Yongbyon, constituye una infracción directa de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben a Corea del Norte cualquier actividad relacionada con el enriquecimiento de uranio. El director general del OIEA, Rafael Grossi, trasladó su valoración a la junta de gobernadores del organismo el lunes: “La continua operación de las instalaciones de enriquecimiento en Kangson y Yongbyon, y la reportada mayor expansión de la producción de material nuclear apto para armas por parte de la República Popular Democrática de Corea, es motivo de seria preocupación”, según el texto de su declaración.

¿Cómo se llega a este punto?

Una captura de pantalla muestra al líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionando ojivas nucleares en un lugar no revelado en esta imagen fija sin fecha utilizada en un video. KRT/vía Reuters TV/Distribución vía REUTERS

El programa nuclear norcoreano se remonta a la retirada del país del Tratado de No Proliferación Nuclear en enero de 2003, tras el colapso de un acuerdo previo con Washington. Desde entonces, Pyongyang ha realizado seis ensayos nucleares —el último en 2017— y ha rechazado sistemáticamente la autoridad del OIEA sobre su territorio. Las conversaciones bilaterales con Estados Unidos, que incluyeron dos cumbres entre Kim Jong-un y Donald Trump, en Singapur (2018) y Hanói (2019), permanecen estancadas desde el fracaso de esta última cita, en febrero de 2019.

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Durante su visita a Yongbyon en junio, Kim Jong-un afirmó, según medios estatales, que la capacidad del país para producir material nuclear apto para armamento se había más que duplicado en los últimos cinco años, y prometió “vastos planes futuros” para reforzar de manera exponencial las fuerzas nucleares del país. El OIEA no ha podido verificar de forma independiente esa afirmación, dada la ausencia de inspectores desde hace más de tres lustros.

La magnitud del nuevo edificio de Yongbyon —de 93 metros de largo por 28 de ancho, según imágenes satelitales analizadas por especialistas— resulta prácticamente idéntica a la de otras instalaciones que ya ha operado el país y que han suministrado el uranio empleado en sus ensayos nucleares previos. Un análisis de 2025 del Centro James Martin de Estudios de No Proliferación, citado por el diario surcoreano Chosun Daily, calculó que las 28 cascadas previstas, con un total de 4.592 centrifugadoras, podrían producir alrededor de 85 kilogramos de uranio altamente enriquecido al año, cantidad suficiente para fabricar entre tres y cuatro cabezas nucleares adicionales.

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Kim Jong-un afirmó en junio que Corea del Norte más que duplicó en cinco años su capacidad para producir material nuclear apto para armamento, una declaración que el OIEA no pudo verificar. (KCNA via REUTERS)

El tamaño real del arsenal norcoreano sigue siendo objeto de disputa entre aliados. El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, declaró el 20 de agosto ante la Asamblea Nacional que Seúl calcula que Pyongyang posee entre 80 y 120 ojivas nucleares, cifra sensiblemente superior a la de 57 que había mencionado un día antes el presidente estadounidense Donald Trump. Ahn precisó que su estimación procede de institutos de investigación privados y que el Ejército surcoreano no puede confirmar oficialmente ningún número concreto, al tiempo que reiteró que Seúl no reconoce a Corea del Norte como Estado con armamento nuclear.

Trump había citado por primera vez una cifra específica sobre el arsenal norcoreano mientras anunciaba su intención de reunirse con Kim Jong-un antes de fin de año, en el marco de un giro en la política estadounidense hacia Pyongyang que incluye la reducción de maniobras militares conjuntas con Seúl. La disparidad entre las estimaciones de Washington y Seúl —y la falta de acceso del OIEA al terreno— ilustra hasta qué punto el conocimiento internacional sobre el programa atómico norcoreano depende hoy de la interpretación de imágenes satelitales y de la propaganda que el propio régimen decide difundir.

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La expansión simultánea de Yongbyon y Kangson sugiere que Pyongyang no concibe ya su arsenal como una herramienta de negociación transitoria, sino como un componente permanente de su estrategia de seguridad, en un momento en que Washington explora de nuevo la vía diplomática sin que Corea del Norte haya dado señales de frenar su producción de material fisible.