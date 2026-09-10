Guatemala

Los bloqueos en carreteras de Guatemala subieron a siete este jueves por las protestas contra el alza de los combustibles

Las protestas del transporte afectaban ambos sentidos en rutas clave como la CA-2, la CA-9 Norte y Sur y la RN-01, además de dos puntos en la capital, según reportes viales matutinos

Camiones de carga transitan por una carretera asfaltada con vallas publicitarias al fondo y una mujer con sombrilla a la izquierda
Varios camiones de carga y automóviles transitan por una carretera urbana bordeada por vallas publicitarias y árboles en un día despejado. (Redes Sociales)
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Los bloqueos, las carreteras, Guatemala, combustibles y el transporte volvieron a tensar la movilidad este jueves 10 de septiembre: durante la mañana subió a siete el número de puntos cerrados en calles y rutas del país, en medio de protestas contra el alza de los combustibles y del rechazo del gremio al decreto que fija precios máximos por galón y crea un fondo de compensación, una disputa que ya motivó un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad para resguardar la libre locomoción.

La jornada anterior había acumulado ocho cierres en las principales carreteras, según el reporte de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial. A primera hora de este jueves, las autoridades viales mantenían reportes de cierres en rutas estratégicas como la CA-2 Occidente, la CA-9 Norte, la CA-9 Sur y la RN-01, además de dos puntos dentro de la Ciudad de Guatemala.

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El dato central es este: siete tramos permanecían bloqueados durante la mañana y afectaban ambos sentidos de circulación en la mayoría de los casos. Los puntos reportados fueron el kilómetro 93 de la CA-2 Occidente, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; el kilómetro 168 de la misma ruta, en Cuyotenango, Suchitepéquez; el kilómetro 126 de la CA-9 Norte, en Santa Cruz Río Hondo, Zacapa; el kilómetro 37 de la CA-9 Sur, en San Vicente Pacaya; la 8.ª avenida entre 9.ª y 10.ª calle de la zona 1 capitalina; el bulevar Cenma en la zona 12; y el kilómetro 259 de la RN-01, en aldea El Boquerón, Esquipulas Palo Gordo.

A las 09:16, taxistas bloqueaban el paso vehicular en el bulevar Cenma, en el sur de la capital. Ese cierre se sumó a las manifestaciones que distintos sectores del transporte mantienen por el incremento del precio de los combustibles.

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Captura de pantalla de una tabla informativa de Provial con una lista de rutas, municipios, estados de bloqueo y horarios
Un reporte de Provial detalla siete tramos carreteros bloqueados y uno habilitado en distintas rutas de Guatemala. (Provial)

El rechazo del gremio se concentra en los topes y en el fondo de compensación

Según el reporte citado por Infobae, el conflicto se agravó después de la aprobación, con 130 votos y trámite de urgencia nacional, de la iniciativa 6844, convertida en el Decreto 21-2026. La norma fija un precio máximo de Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, y de 41 quetzales para la gasolina superior.

El decreto también crea un fondo de Q2.500 millones para compensar a los importadores cuando el costo supere esos topes. El transporte extraurbano sostiene que esa fórmula no cubre sus costos de operación y que, si entra en vigor sin cambios, el aumento del gasto terminará trasladándose al precio del pasaje.

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros movilizó caravanas de autobuses hacia la Ciudad de Guatemala entre las 7:00 y las 8:00 del miércoles. Las salidas se organizaron desde Centra Sur, Molino de las Flores en Mixco y Condado Concepción, sobre la carretera a El Salvador.

El dirigente Carlos Vides afirmó que en algunos tramos la convocatoria alcanzó unas 300 unidades, aunque la Empresa Municipal de Transporte calculó menos de cien autobuses. Vides, presidente de Gretexpa, resumió la postura del sector con una advertencia sobre el impacto para los usuarios: “Con Q39 en el costo por galón, lo único que van a lograr, y se lo aseguro, es que las tarifas van a aumentar”.

El reclamo formal de los transportistas incluye tres propuestas. La primera plantea suspender durante seis meses el Impuesto de Distribución de Petróleo, el Impuesto al Valor Agregado y el arancel de importación aplicados a los combustibles.

La segunda propone un subsidio directo al consumidor final de Q15 por galón de diésel y de Q8 por galón de gasolina superior y regular. La tercera pide una ley de fondo de compensación permanente para amortiguar futuras alzas.

La ruta al Pacífico y el Atlántico concentran parte de las mayores complicaciones

Uno de los cierres con más impacto seguía en el kilómetro 37 de la CA-9 Sur, en San Vicente Pacaya, Escuintla, donde el bloqueo había comenzado a las 17:05 del miércoles y continuaba sin hora de finalización reportada. De acuerdo con la actualización de las autoridades de tránsito, la carga vehicular hacia el sur llegó al kilómetro 19, mientras otro reporte situaba la acumulación en los alrededores del kilómetro 16 y advertía que podía extenderse hasta el kilómetro 14 o la bajada de Villa Lobos.

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, describió así el efecto del cierre: “Este bloqueo persiste desde el día de ayer y está generando estas complicaciones en la movilidad vehicular”.

En la ruta al Atlántico también se reportaron cierres en la CA-9 Norte, incluidos el kilómetro 126 en Santa Cruz Río Hondo y el kilómetro 136 en Río Hondo, Zacapa. Tomas aéreas difundidas sobre este último punto mostraron concentración de vehículos e interrupción del paso en una de las principales vías de conexión entre la capital y el oriente del país.

De acuerdo con Provial, otro de los bloqueos activos estaba en el kilómetro 168 de la CA-2 Occidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez, donde el cierre comenzó a las 6:30. Los cierres en esa ruta y en la CA-9 Norte y Sur complicaron el tránsito hacia el sur, el occidente y el nororiente del país.

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