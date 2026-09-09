Mundo

El primer ministro de Noruega reveló que un dron estuvo a punto de alcanzar el avión en el que viajaba Volodimir Zelensky

El incidente ocurrió cuando la aeronave despegaba de Moldavia rumbo a Oslo, donde el mandatario ucraniano llegó para asistir al funeral del rey Harald V y reunirse con Jonas Gahr Støre

El avión de Volodimir Zelensky casi fue alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia rumbo a Oslo. (Europa Press)
El avión de Volodimir Zelensky casi fue alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia rumbo a Oslo. (Europa Press)
Guardar

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, reveló este miércoles que un dron estuvo a punto de alcanzar el avión en el que viajaba el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante su salida de Moldavia rumbo a Oslo. El mandatario ucraniano llegó a la capital noruega el martes para asistir al funeral del rey Harald V.

Su avión casi fue alcanzado por un dron cuando iba a despegar de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive”, afirmó Støre a la cadena NRK.

PUBLICIDAD

Es una situación muy dramática. Causa una fuerte impresión”, agregó Støre al referirse a lo que enfrenta Zelensky durante sus desplazamientos fuera de Ucrania.

El ministro de Finanzas noruego, Jens Stoltenberg, también estuvo presente en la reunión en la que Zelensky relató lo ocurrido durante su salida de Moldavia. Consultado posteriormente sobre el episodio, confirmó que el presidente ucraniano había hablado de los problemas registrados durante el viaje, aunque evitó proporcionar detalles que no podía verificar.

No me atrevo a entrar en los detalles, pero llegó tarde y hubo algunas amenazas contra el avión. Pero no sé lo suficiente sobre los detalles como para explicar nada más”, declaró Stoltenberg.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, durante una cumbre entre Ucrania y los países nórdicos y bálticos en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich/Archivo)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, durante una cumbre entre Ucrania y los países nórdicos y bálticos en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich/Archivo)

El funcionario añadió que hubo dificultades para que el mandatario pudiera abandonar Moldavia, aunque destacó que el aspecto más importante para él era que Zelensky hubiera realizado el esfuerzo de viajar hasta Noruega para participar en la ceremonia.

Hubo algunos problemas para salir, pero nunca es fácil salir de Ucrania”, explicó Stoltenberg.

La situación también fue descrita como “extrema” por Ine Eriksen Søreide, dirigente del Partido Conservador noruego y ex ministra de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Erna Solberg.

Søreide señaló que el presidente ucraniano permanece expuesto a un peligro constante, pero que, pese a ello, ha decidido continuar ejerciendo sus funciones desde su país.

“Vive bajo una amenaza constante, pero al mismo tiempo ha dejado muy claro que no huirá de su país”, afirmó Søreide. Según la dirigente conservadora, Zelensky continúa en Ucrania y realiza viajes para reunirse con líderes internacionales con el objetivo de mantener el respaldo político y militar a su país.

Imagen de archivo del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store (dcha), y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante una rueda de prensa en Oslo (REUTERS)
Imagen de archivo del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store (dcha), y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante una rueda de prensa en Oslo (REUTERS)

Søreide también consideró que el riesgo durante los desplazamientos internacionales del presidente ucraniano forma parte de la situación que atraviesa Ucrania. “No cabe duda de que la situación actual es muy precaria para Ucrania, y que sus viajes se vean amenazados, lamentablemente, no es ninguna sorpresa”, sostuvo.

Zelensky llegó finalmente a Oslo el martes por la noche y se dirigió al hotel Plaza, donde mantuvo conversaciones con integrantes del Gobierno noruego. Además de Støre y Stoltenberg, participó el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide.

Las conversaciones estuvieron centradas en la guerra y en la necesidad de reforzar la defensa aérea de Ucrania. Zelensky había anunciado antes de su viaje que buscaría avanzar con Noruega y Canadá en el desarrollo de capacidades destinadas a interceptar misiles balísticos rusos.

Nuestro punto débil son las capacidades antibalísticas. Seremos más fuertes”, había declarado el presidente ucraniano el domingo en Kiev. Su objetivo es que Ucrania pueda contar con sistemas más eficaces frente a los misiles balísticos y, a largo plazo, desarrollar parte de esas capacidades dentro del propio país.

En ese marco aparece FREYJA, un proyecto en el que participa la compañía noruega Kongsberg y que está diseñado para complementar el sistema de defensa aérea NASAMS. Zelensky confirmó que las empresas involucradas en el desarrollo del sistema formarían parte de su agenda durante la visita.

El ministro de Finanzas noruego, Jens Stoltenberg, también estuvo presente en la reunión en la que Zelensky relató lo ocurrido durante su salida de Moldavia (Europa Press/Archivo)
El ministro de Finanzas noruego, Jens Stoltenberg, también estuvo presente en la reunión en la que Zelensky relató lo ocurrido durante su salida de Moldavia (Europa Press/Archivo)

El presidente ucraniano escribió tras su llegada a Noruega que uno de los principales asuntos de sus reuniones sería el fortalecimiento de la defensa aérea. También señaló que analizaría otras formas de asistencia necesarias para afrontar el invierno, en un contexto en el que los ataques rusos contra infraestructura energética representan una preocupación para Kiev.

Støre explicó que Noruega trabaja con empresas del sector para estudiar alternativas destinadas a aumentar el suministro de defensas aéreas a Ucrania y desarrollar una capacidad industrial que permita al país producir sus propios sistemas.

Todavía no estamos ahí”, afirmó el primer ministro al referirse a esas conversaciones. “Tienen agujeros en el techo”, dijo.

El funeral del rey Harald V reunió en Oslo a jefes de Estado, miembros de familias reales y representantes de numerosos países. Las autoridades noruegas desplegaron unos 3.000 policías y 3.500 militares para garantizar la seguridad de la ceremonia.

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyMoldaviaUcraniaDronesÚltimas Noticias AméricaRusiaGuerra Rusia-Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los primeros mamíferos no siempre fueron solitarios: algunos ya vivían en pareja junto a los dinosaurios

La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, reconstruyó la organización social de ancestros de hace 160 millones de años con modelos evolutivos y datos de especies actuales analizadas estadísticamente

Los primeros mamíferos no siempre fueron solitarios: algunos ya vivían en pareja junto a los dinosaurios

Zelensky reclamó una reacción internacional más firme tras los bombardeos rusos a zona civiles en Ucrania

El mandatario dijo que las sanciones y el aislamiento aplicados hasta ahora no han contenido la ofensiva de Moscú y pidió aumentar la presión antes de que avance otra campaña invernal

Zelensky reclamó una reacción internacional más firme tras los bombardeos rusos a zona civiles en Ucrania

Casi 1.000 muertos por sarampión en Bangladesh: el país lucha por contener el peor brote de su historia

La interrupción de las campañas de vacunación en 2024 y 2025, en medio de la inestabilidad política que terminó con el gobierno de Sheikh Hasina, dejó sin protección a millones de menores y desató la peor epidemia en décadas

Casi 1.000 muertos por sarampión en Bangladesh: el país lucha por contener el peor brote de su historia

Gastón Taratuta, CEO de Aleph, habló sobre su valuación global: “La compañía nunca valió un billón, siempre valió dos”

El cofundador de Aleph reivindicó la escala alcanzada por la firma argentina y explicó por qué su estrategia se apoya en países emergentes, donde operan para grandes plataformas tecnológicas con un modelo integral

Gastón Taratuta, CEO de Aleph, habló sobre su valuación global: “La compañía nunca valió un billón, siempre valió dos”

El ministro de Defensa filipino denunció en vivo una nota de China en un foro internacional: “Esto es coacción, intimidación y agresión”

Gilberto Teodoro leyó ante la audiencia un papel que le entregó alguien vinculado al gobierno chino durante el Diálogo de Defensa de Seúl, lo exhibió ante los asistentes y cuestionó el gesto durante su intervención

El ministro de Defensa filipino denunció en vivo una nota de China en un foro internacional: “Esto es coacción, intimidación y agresión”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

El último adiós a El R5 y su joven escolta: familiares y amigos se despiden del ex líder del Cártel de Los Reyes

¿Hoy hay más sismos en Perú que antes? Las cifras oficiales del IGP despejan la interrogante

Científicos del Conicet prueban una innovadora estrategia para combatir al mosquito que transmite el dengue

La desclasificación de los informes de Ceuta revela cómo Defensa y distintos órganos de la Guardia Civil valoraron de forma diferente la actuación de Marruecos en apenas 50 minutos

DEPORTES

Fue campeón del mundo, jugó en el Liverpool y hoy busca equipo por LinkedIn: "Todas las consultas son bienvenidas"

Fue campeón del mundo, jugó en el Liverpool y hoy busca equipo por LinkedIn: "Todas las consultas son bienvenidas"

Ruben Darío Insua fue presentado en San Lorenzo: “El objetivo es entrar a los playoffs”

El curioso programa para detectar talentos en el exterior que lanzó el básquet argentino: el formulario que deberán llenar los aspirantes

River Plate presentará el proyecto de remodelación del Monumental en un encuentro con jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial

Cómo están las negociaciones por la renovación de Scaloni a poco más de tres meses de la finalización de su contrato con la Selección

ENTRETENIMIENTO

Glen Powell reveló qué escena del final de Chad Powers lo llevó al límite emocional en el rodaje: “Pasan muchas cosas”

Glen Powell reveló qué escena del final de Chad Powers lo llevó al límite emocional en el rodaje: “Pasan muchas cosas”

Gwyneth Paltrow revela la verdad detrás de su famosa vela “con olor a vagina”

Lisa de BLACKPINK lanzará su primer documental: mira el tráiler oficial

Sandra Bullock habló por primera vez sobre la infidelidad de su exesposo Jesse James: “Estaba en una caja cerrada”

Streamer pierde el dedo en Rock in Rio: intentó saltar una cerca metálica en un área restringida