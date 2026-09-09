El primer ministro de Noruega reveló que un dron estuvo a punto de alcanzar el avión en el que viajaba Volodimir Zelensky

El avión de Volodimir Zelensky casi fue alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia rumbo a Oslo. (Europa Press)

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El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, reveló este miércoles que un dron estuvo a punto de alcanzar el avión en el que viajaba el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante su salida de Moldavia rumbo a Oslo. El mandatario ucraniano llegó a la capital noruega el martes para asistir al funeral del rey Harald V.

“Su avión casi fue alcanzado por un dron cuando iba a despegar de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive”, afirmó Støre a la cadena NRK.

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“Es una situación muy dramática. Causa una fuerte impresión”, agregó Støre al referirse a lo que enfrenta Zelensky durante sus desplazamientos fuera de Ucrania.

El ministro de Finanzas noruego, Jens Stoltenberg, también estuvo presente en la reunión en la que Zelensky relató lo ocurrido durante su salida de Moldavia. Consultado posteriormente sobre el episodio, confirmó que el presidente ucraniano había hablado de los problemas registrados durante el viaje, aunque evitó proporcionar detalles que no podía verificar.

“No me atrevo a entrar en los detalles, pero llegó tarde y hubo algunas amenazas contra el avión. Pero no sé lo suficiente sobre los detalles como para explicar nada más”, declaró Stoltenberg.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, durante una cumbre entre Ucrania y los países nórdicos y bálticos en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich/Archivo)

El funcionario añadió que hubo dificultades para que el mandatario pudiera abandonar Moldavia, aunque destacó que el aspecto más importante para él era que Zelensky hubiera realizado el esfuerzo de viajar hasta Noruega para participar en la ceremonia.

“Hubo algunos problemas para salir, pero nunca es fácil salir de Ucrania”, explicó Stoltenberg.

La situación también fue descrita como “extrema” por Ine Eriksen Søreide, dirigente del Partido Conservador noruego y ex ministra de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Erna Solberg.

Søreide señaló que el presidente ucraniano permanece expuesto a un peligro constante, pero que, pese a ello, ha decidido continuar ejerciendo sus funciones desde su país.

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“Vive bajo una amenaza constante, pero al mismo tiempo ha dejado muy claro que no huirá de su país”, afirmó Søreide. Según la dirigente conservadora, Zelensky continúa en Ucrania y realiza viajes para reunirse con líderes internacionales con el objetivo de mantener el respaldo político y militar a su país.

Imagen de archivo del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store (dcha), y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante una rueda de prensa en Oslo (REUTERS)

Søreide también consideró que el riesgo durante los desplazamientos internacionales del presidente ucraniano forma parte de la situación que atraviesa Ucrania. “No cabe duda de que la situación actual es muy precaria para Ucrania, y que sus viajes se vean amenazados, lamentablemente, no es ninguna sorpresa”, sostuvo.

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Zelensky llegó finalmente a Oslo el martes por la noche y se dirigió al hotel Plaza, donde mantuvo conversaciones con integrantes del Gobierno noruego. Además de Støre y Stoltenberg, participó el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide.

Las conversaciones estuvieron centradas en la guerra y en la necesidad de reforzar la defensa aérea de Ucrania. Zelensky había anunciado antes de su viaje que buscaría avanzar con Noruega y Canadá en el desarrollo de capacidades destinadas a interceptar misiles balísticos rusos.

“Nuestro punto débil son las capacidades antibalísticas. Seremos más fuertes”, había declarado el presidente ucraniano el domingo en Kiev. Su objetivo es que Ucrania pueda contar con sistemas más eficaces frente a los misiles balísticos y, a largo plazo, desarrollar parte de esas capacidades dentro del propio país.

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En ese marco aparece FREYJA, un proyecto en el que participa la compañía noruega Kongsberg y que está diseñado para complementar el sistema de defensa aérea NASAMS. Zelensky confirmó que las empresas involucradas en el desarrollo del sistema formarían parte de su agenda durante la visita.

El ministro de Finanzas noruego, Jens Stoltenberg, también estuvo presente en la reunión en la que Zelensky relató lo ocurrido durante su salida de Moldavia (Europa Press/Archivo)

El presidente ucraniano escribió tras su llegada a Noruega que uno de los principales asuntos de sus reuniones sería el fortalecimiento de la defensa aérea. También señaló que analizaría otras formas de asistencia necesarias para afrontar el invierno, en un contexto en el que los ataques rusos contra infraestructura energética representan una preocupación para Kiev.

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Støre explicó que Noruega trabaja con empresas del sector para estudiar alternativas destinadas a aumentar el suministro de defensas aéreas a Ucrania y desarrollar una capacidad industrial que permita al país producir sus propios sistemas.

“Todavía no estamos ahí”, afirmó el primer ministro al referirse a esas conversaciones. “Tienen agujeros en el techo”, dijo.

El funeral del rey Harald V reunió en Oslo a jefes de Estado, miembros de familias reales y representantes de numerosos países. Las autoridades noruegas desplegaron unos 3.000 policías y 3.500 militares para garantizar la seguridad de la ceremonia.