Helen Mirren advirtió sobre el futuro del clan Harrigan en MobLand: “Otras fuerzas entrarán en juego”

La segunda temporada de "MobLand" se estrenará en Paramount el 18 de septiembre y enfrentará al clan Harrigan con nuevas amenazas, una disputa por la sucesión y viejos rencores familiares

Guardar

Helen Mirren adelantó que la segunda temporada de MobLand mostrará a Maeve Harrigan con mayor influencia sobre Eddie, mientras Tom Hardy continuará como Harry Da Souza y la serie ya tiene asegurada una tercera entrega.

La nueva temporada llegará a Paramount+ el 18 de septiembre y pondrá a los Harrigan ante nuevas amenazas contra su imperio criminal, una disputa por la sucesión y viejos rencores familiares. En ese escenario, Maeve buscará conservar su influencia dentro del clan. “Otras fuerzas entrarán en juego”, resumió.

PUBLICIDAD

La familia llega a los nuevos episodios después de un final marcado por pérdidas y detenciones. Maeve Harrigan, interpretada por Mirren, y Conrad, el patriarca encarnado por Pierce Brosnan, terminaron detenidos por un homicidio que no cometieron. Antes, Brendan, uno de sus hijos, había sido asesinado, mientras Kevin empezaba a buscar el control de la organización.

Helen Mirren adelantó que la segunda temporada de "MobLand" mostrará a Maeve Harrigan con mayor influencia sobre Eddie y el regreso de Tom Hardy como Harry Da Souza (REUTERS/Hannah McKay)

La disputa interna se acentuó con la revelación sobre Eddie Harrigan. Al cierre de la primera temporada, el joven descubrió que es hijo de Conrad y no de Kevin, un dato que modifica la sucesión del poder y la estrategia de Maeve.

PUBLICIDAD

Toby Jones y Janet McTeer incorporarán amenazas para el clan

Mirren explicó en la entrevista con Entertainment Weekly que el escenario de la segunda temporada no se limitará a los enfrentamientos familiares. Los personajes interpretados por Toby Jones y Janet McTeer introducirán nuevas tensiones alrededor de los Harrigan. “Otras fuerzas entrarán en juego con los personajes de Toby Jones y Janet McTeer”, señaló la actriz. “Hay fuerzas que comienzan a obstaculizar a la familia”.

La intérprete sostuvo que los conflictos ya presentes en la familia seguirán siendo un eje de la historia. “Dentro del clan hay corrientes subterráneas de celos, ira, historia, antagonismo y deseo de venganza”, afirmó. Según su lectura del personaje, esas disputas no debilitan a los Harrigan, sino que impulsan su determinación por imponerse ante las amenazas.

PUBLICIDAD

La serie tiene como figura central a Tom Hardy, quien interpreta a Harry Da Souza, el solucionador de problemas leal al clan. En el adelanto de la nueva temporada, su personaje describe la situación de los Harrigan como una “espiral de muerte”, con un poder familiar cada vez más fragmentado.

Maeve buscará moldear a Eddie como heredero

Uno de los vínculos centrales de la nueva entrega será el de Maeve con Eddie Harrigan, interpretado por Anson Boon. Al final de la primera temporada se reveló que Eddie es hijo de Conrad y no de Kevin, como se creía dentro de la familia.

PUBLICIDAD

La revelación de que Eddie Harrigan es hijo de Conrad y no de Kevin modificó la sucesión del poder en "MobLand" y redefinió la estrategia de Maeve Harrigan (Crédito: prensa Paramount +)

Maeve había identificado a Eddie como una posible figura de futuro para el imperio criminal, aunque su intervención en la vida del joven también despertó inquietudes. Mirren confirmó que esa relación tendrá mayor desarrollo en los nuevos capítulos. “Ella se está metiendo en su mundo de una manera importante y es crítica con él”, sostuvo la actriz. “No lo deja librado a su suerte; no es el chico de oro si no se lo gana”.

La protagonista definió a MobLand como una “fantasía gótica”, marcada por emociones extremas y acciones violentas. También vinculó ese tono con la tradición del teatro jacobino, donde la ambición, los celos, la crueldad y el amor ocupaban un lugar central en las tramas.

PUBLICIDAD

La posibilidad de que Maeve muestre una faceta más afectiva hacia Kevin, su único hijo con vida tras la muerte de Brendan, parece poco probable. Consultada sobre si el personaje desplegará un instinto maternal, Mirren respondió con una risa: “No. Maeve y el maternalismo no combinan”.

Mirren respaldó a Tom Hardy tras los rumores

Helen Mirren respaldó a Tom Hardy tras los rumores sobre su salida de "MobLand" y la serie confirmó una tercera temporada con Hardy, Mirren y Pierce Brosnan (REUTERS/Hannah McKay)

La vuelta de la serie llega después de meses de versiones sobre el futuro de Hardy dentro de la producción. En mayo, Puck informó que el actor había sido apartado y que no participaría de una eventual tercera temporada. Más tarde, distintas publicaciones indicaron que su continuidad estaba en discusión.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la actriz fue contundente al referirse al presente de su compañero: “Tom está muy involucrado”. Tras la entrevista, se confirmó que Hardy seguirá en la serie para una tercera temporada, junto con Mirren y Brosnan.

La renovación fue anunciada antes del estreno de los nuevos episodios. La segunda temporada tendrá 10 capítulos, que se emitirán semanalmente los viernes hasta el final previsto para el 20 de noviembre.

PUBLICIDAD

Mirren también rechazó las versiones que la vinculaban con supuestas tensiones por la puntualidad de Hardy durante el rodaje. “Nos encanta trabajar con este hombre, nos encanta hacer la serie y nos gustaría continuar”, aseguró. La actriz agregó que espera compartir más escenas con el intérprete británico, a quien consideró “un actor extraordinario”.