Las amenazas contra fiscales en Guatemala y la prueba de fuerza para la persecución del crimen organizado

El Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció que mantendrá y reforzará la protección a fiscales amenazados que investigan narcotráfico, extorsión y tráfico de armas. (MP de Guatemala/Imagen ilustrativa)

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Luego que el Ministerio Público (MP) alertara sobre “amenazas” contra fiscales que investigan organizaciones criminales, el Ministerio de Gobernación (Mingob) de Guatemala anunció que mantendrá y, si es necesario, reforzará la protección para los amenazados.

La denuncia del MP se hizo pública el viernes 14 de agosto, en donde informaron que los fiscales amenazados están involucrados en investigaciones relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas. No obstante, indicaron que el hecho ya es objeto de una investigación penal.

Un día antes de que se conocieran las amenazas, autoridades realizaron allanamientos por casos de narcomenudeo y extorsión, todas ellas vinculadas al cartel de los “Caradura”.

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De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), en estas diligencias desarrolladas bajo la coordinación con el MP, fueron capturadas cuatro personas señaladas por extorsión, asociaciones delictivas y conspiración para cometer delitos relacionados con comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Entre ellas, una técnica del MP.

En tanto, el Mingob sostuvo que “la independencia del ejercicio fiscal es indispensable” para el Estado de Derecho. La cartera añadió que ningún intento de intimidación debe usarse para condicionar las investigaciones contra el crimen organizado.

El Mingob afirmó que coordina de forma permanente con el MP la protección a fiscales y operadores de justicia bajo riesgo. (Mingob)

El Mingob dijo que la protección a fiscales se coordina de forma permanente con el MP

La cartera del Interior indicó que, por medio de la PNC, mantiene coordinación permanente con el Ministerio Público para proteger a fiscales y operadores de justicia. También afirmó que está dispuesto a fortalecer las medidas de seguridad que sean requeridas para resguardar a quienes enfrenten riesgo por su trabajo.

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El Ministerio Público informó que las amenazas contra fiscales ya son objeto de una investigación penal en Guatemala. (MP de Guatemala)

El punto central del pronunciamiento fue directo: el Gobierno mantendrá apoyo al Ministerio Público y aumentará la seguridad cuando sea necesario para que los fiscales amenazados puedan seguir investigando estructuras ligadas al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.

El MP, por su parte, ha sostenido que las pesquisas continuarán pese a las amenazas.

El gobierno extendió su mensaje de resguardo a otros actores bajo riesgo

Además de referirse a fiscales y operadores de justicia, el Mingob amplió su mensaje a periodistas y otros actores institucionales que investigan, denuncian o combaten actividades ilícitas. La cartera enmarcó esa decisión en su compromiso con la persecución del crimen organizado.

El Ministerio Público sostuvo que las pesquisas continuarán pese a las amenazas y que ninguna intimidación alterará el curso de la investigación. (MP de Guatemala)

En el mismo mensaje, el ministerio afirmó: “El Gobierno de Guatemala no cederá ante las presiones de estructuras criminales que busquen intimidar o debilitar a las instituciones del Estado”. También aseguró que seguirá trabajando con las entidades correspondientes para fortalecer la seguridad y permitir que las investigaciones sigan su curso.

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Las amenazas

Tras informar sobre las amenazas en contra de los fiscales, el Ministerio Público indicó no revelarían más detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, advirtió que “ninguna amenaza altera el curso de una investigación” y que “las diligencias en trámite continúan conforme a los criterios de objetividad, ética y estrategia establecidos en la Política de Persecución Penal, y alcanzan por igual a quienes ejecutan, planifican, ordenan, financian o encubren”.

Previo a revelar sobre las amenazas, el ente investigador realizó 11 allanamientos y varias órdenes de captura. Entre las aprehendidas se encuentra Gladys Eugenia Pelén Chacchic, de 39 años, quien trabaja como técnica en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DiCRI) del MP.

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Una empleada del Ministerio Público de Guatemala quedó vinculada a un caso de drogas tras un operativo contra una estructura de narcomenudeo y corrupción. (PNC de Guatemala)

Según se informó de manera extraoficial, Pelén Chacchic está involucrada en el almacenamiento, venta y distribución de droga dentro del barrio El Gallito, ubicado en la zona 3 capitalina.

En tanto, un juzgado guatemalteco dejó ligada a proceso a la técnica del MP. Mientras que estas detenciones se revelaron como una primera fase de diligencias vinculadas a desarticular a la estructura de los “Caradura” que se dedican al narcomenudeo en la ciudad de Guatemala.