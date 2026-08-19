Brad Pitt y un perro, dupla central de un thriller hostil en Alaska

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Tras un aterrador accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo más profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por sobrevivir. Del aclamado cineasta David Ayer, El Corazón de la Bestia es un intenso thriller de aventura que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo, mientras enfrentan la batalla más grande de sus vidas. (UIP)

Brad Pitt vuelve al cine de acción y supervivencia con En el corazón de la bestia, una película ambientada en Alaska que lo pone frente a un paisaje hostil junto a un perro que ocupa un lugar central en la historia. El film, dirigido por David Ayer, tiene estreno previsto en la Argentina para el 24 de septiembre y ya se perfila entre los lanzamientos más esperados de la próxima temporada.

La película, cuyo título original es Heart of the Beast, presenta a Brad Pitt como James Belmont, un exintegrante de las fuerzas especiales que queda aislado tras un accidente aéreo en una zona remota de Alaska. Lejos de la civilización y expuesto al frío, la falta de recursos y el desgaste físico, el personaje inicia una travesía de supervivencia con la ayuda de Odín, el perro que lo acompaña durante el recorrido.

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Brad Pitt interpreta a James Belmont, un exsoldado que queda aislado en Alaska tras un accidente aéreo. (UIP)

La relación entre James Belmont y Odín funciona como el eje emocional del relato, en una dinámica que la promoción del film plantea como una alianza entre dos sobrevivientes. La historia pone el foco en la dependencia mutua entre ambos, en medio de un territorio marcado por la nieve, el aislamiento y la amenaza constante del entorno natural.

El reencuentro entre David Ayer y Brad Pitt también suma interés. Ambos ya habían trabajado juntos en Corazones de acero, una producción bélica que exploró la presión extrema sobre sus personajes. En esta oportunidad, Ayer traslada esa lógica a una historia de supervivencia, donde la tensión surge de la naturaleza, la escasez y la necesidad de resistir.

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Odín acompaña al protagonista en una travesía atravesada por el frío, la nieve y la falta de recursos. (UIP)

A la espera de su estreno, el nuevo tráiler anticipa varias de las claves de la película. El avance muestra a Pitt en escenas de tensión en la nieve, con un rifle en la mano y signos del desgaste físico que atraviesa su personaje. También refuerza la presencia de Odín como compañero de ruta y figura decisiva dentro de la trama.

Las primeras imágenes difundidas del film exponen un tono sobrio, con escenas en campamentos improvisados, recorridos por paisajes nevados y momentos de pausa que contrastan con el peligro del entorno. La película apuesta a una historia de supervivencia física y desgaste mental, más apoyada en el vínculo entre sus protagonistas que en una acumulación de secuencias de acción.

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El elenco se completa con J. K. Simmons y Anna Lambe, aunque todo indica que el peso de la narración recaerá sobre el personaje de Pitt y su vínculo con el perro. Ese planteo ubica a Odín como una pieza central dentro de la historia y lo instala como uno de los elementos distintivos del proyecto.

En el corazón de la bestia llegará a los cines en septiembre de 2026 con Brad Pitt al frente del elenco. (UIP)

Aunque la trama se sitúa en Alaska, el rodaje se realizó en Nueva Zelanda, una elección frecuente en la industria para recrear geografías extremas y escenarios de gran escala. La producción aprovechó esos paisajes para construir el clima de aislamiento que atraviesa toda la película.

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El estreno está previsto para el 24 de septiembre de 2026 en la Argentina y para el 25 de septiembre en otros mercados internacionales. Con ese calendario, En el corazón de la bestia se suma a la lista de títulos con los que Brad Pitt buscará marcar presencia en la cartelera de la segunda mitad del año.

A los 62 años, el actor vuelve a asumir un papel de alta exigencia física en una etapa de su carrera marcada por la combinación de producciones comerciales, proyectos de perfil más acotado y colaboraciones con directores de peso. En En el corazón de la bestia, esa trayectoria encuentra una nueva parada en una historia centrada en el instinto, la resistencia y el intento de regresar a casa.

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