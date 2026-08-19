Diputados guatemaltecos anuncian denuncias penales contra medio de Comunicación y su director por acusación previa de amenaza

Políticos y diputados de Guatemala anunciaron denuncias penales contra República GT por acusarlos de planear el asesinato de Rodrigo Arenas.

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Entre comunicados y declaraciones, diputados y políticos de Guatemala reaccionaron con molestia ante las acusaciones del medio de comunicación República GT, que los señaló de orquestar un plan para asesinar a su director Rodrigo Arenas.

Además, anunciaron denuncias penales en Guatemala y en Estados Unidos contra Arenas y el equipo editorial del medio de la ultraderecha guatemalteca.

“Es una denuncia falsa. Vamos a actuar penalmente... vamos a obligar que muestren las pruebas que dicen tener”, aseguró con evidente molestia el diputado Luis Aguirre, de la bancada Cabal, quien además afirmó que el lugar al que hace referencia el medio ya no funciona desde el 11 de mayo.

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El diputado Luis Aguirre de Guatemala anunció denuncias penales en contra del medio de comunicación de ultraderecha República GT, tras acusarlo de un plan de sicariato contra el equipo editorial.

En un comunicado de República GT, el medio asegura que en una reunión con autoridades de Estados Unidos “se validó información que confirma” que diputados, políticos y “capos del narcotráfico” de Malacatán, San Marcos; sostuvieron reuniones para orquestar un plan para asesinar a Arenas y al equipo editorial del medio de la ultraderecha guatemalteca.

En su acusación señala al excandidato a la presidencia Roberto Arzú; al presidente del Congreso, Luis Contreras; y a los diputados Luis Aguirre, César Fión y Nery Ramos, actual vicepresidente del Organismo Legislativo.

Un comunicado oficial de República informa sobre un plan de asesinato contra Rodrigo Arenas en Guatemala, implicando a Roberto Arzú García-Granados y Luis Contreras. (La República GT)

Rechazan señalamientos

“Considero que para construir una historia se admiten palabras, pero para realizar señalamientos tan graves de esa categoría se necesitan pruebas y esas pruebas no las hay ni las existirá jamás”, dijo el expresidente del Congreso, Nery Ramos, quien afirmó no conocer el restaurante la Yeguada 10, donde, según el medio, se realizaron las reuniones.

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Por su parte, Roberto Arzú, excandidato a la presidencia de Guatemala y quien se perfila como uno de los favoritos en la contienda electoral de 2027, calificó de “estúpidas” y “ridículas” las acusaciones de República GT y recordó que Arenas ha enfrentado juicios por lavado de dinero y por financiamiento electoral ilícito.

No fueron los únicos, el presidente del Congreso también se manifestó y calificó de manera “contundente y categórica” los señalamientos como “falsos e irresponsables” y exigió que se realice una investigación penal con “absoluto rigor, celeridad y objetividad”.

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Denuncias penales

Tras manifestar su rechazo, los políticos guatemaltecos anunciaron que presentarán denuncias penales en contra de Rodrigo Arenas y el equipo editorial de República GT.

En el caso de Arzú, afirmó que las denuncias penales se presentarán en Guatemala y en Estados Unidos, debido a que en su comunicado, el medio de comunicación aseguró que “compareció ante autoridades” estadounidenses para “declarar e intercambiar información sobre el contrato de sicariato” dirigidas contra la vida de Arenas y de José Orellana, Alejandro Palmieri y del equipo editorial.

“Los vamos a llevar a la corte y vamos a hacer que paguen por todo el daño, calumnias y temas que le han hecho a los guatemaltecos”, manifestó Arzú.

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El excandidato a la presidencia Roberto Arzú manifestó su rechazo en contra de los señalamientos del medio de comunicación de ultraderecha República GT que lo señala de participar en un plan para orquestar un asesinato en del equipo editorial.

Por su parte, Ramos afirmó que procederá a adherirse a las denuncias interpuestas y colocará sus propias querellas frente a los “señalamientos graves e irresponsables que carecen de todo fundamento y de toda seriedad periodística”.

Según el diputado, las denuncias de Arenas se enmarcan en el proceso electoral que está por iniciar en Guatemala y señaló a República GT de un “ataque sistemático” en su contra “con fines evidentemente políticos”.

“Quieren dejar libre el camino para los candidatos que ellos promueven, pero no se puede caer en la irresponsabilidad y la bajeza de hacer semejantes señalamientos sin hacer ningún fundamento”, manifestó e invitó a Arenas a disculparse con la población.

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El expresidente y actual vicepresidente del Organismo Legislativo de Guatemala, Nery Ramos, se refiere a las acusaciones de República GT en su contra.

Ramos también consideró necesario que Arenas les pida disculpas al Ministerio Público (MP) y a las autoridades de Estados Unidos “porque les está mintiendo una y otra vez para sorprenderlos en su buena fe”.

Mientras que en declaraciones a varios medios de comunicación, el presidente del Congreso, Luis Contreras; y el diputado César Fión, coincidieron en que se unirán a sus colegas y presentarán las denuncias penales correspondientes en contra de Arenas y las otras personas que se mencionan en el comunicado.

Otras denuncias

Los señalados en el comunicado no son los únicos en anunciar denuncias penales en contra de República GT. Un día antes a la publicación, el diputado Nery Rodas emplazó al medio de comunicación y les dio 72 horas para presentar pruebas sobre los señalamientos en su contra.

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Según Rodas, en el medio República GT se publicó un documento refiriéndose a las fuerzas de la narcopolítica “en el que mi nombre aparece vinculado a una supuesta estructura de narcotráfico de frontera a frontera”.

Ante esta situación, el político guatemalteco exigió pruebas y afirmó que en el documento se han adjuntado denuncias, escrituras públicas, audios y otras pruebas, pero en su caso únicamente se incluyó su nombre. “No hay nada, hay una sola línea sin fecha, sin fuente, sin caso, sin documento”, dijo.

“Ante ello le exijo que de forma pública presente el sustento de lo que publicó sobre mi. Si tiene pruebas que las muestre y que ponga denuncias ante las autoridades competentes y si no las tiene le exijo que con el mismo alcance que tuvo esta publicación se retracte y me ofrezca una disculpa. Le doy 72 horas para responderme. Si no hay respuesta procederé por la vía legal”, afirmó Rodas.

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Nery Rodas, diputado al Congreso de Guatemala, emplazó a República GT a presentar pruebas sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

El inicio del conflicto

El 14 de agosto el presidente editor del medio de comunicación de Guatemala República GT, Rodrigo Arenas, denunció públicamente la existencia de un plan para atentar contra su vida y la de su equipo editorial.

Según el propio Arenas, la amenaza proviene de “políticos y financistas vinculados a la narcopolítica”, personajes que han sido objeto de investigaciones y reportajes publicados por este medio digital.

Desde la embajada de Estados Unidos, hasta cámaras empresariales guatemaltecas manifestaron su apoyo al medio y a la defensa de la libertad de expresión.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó como alarmantes las denuncias sobre políticos ligados al narcotráfico y advirtió de cara a las elecciones de 2027.

Posteriormente, este martes 18 de agosto, el medio de comunicación publicó un comunicado en el que señaló con nombres y apellidos a políticos y diputados guatemaltecos a quienes los vinculó con “capos del narcotráfico” de Malacatán, San Marcos.

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Estos señalamientos desataron una lluvia de críticas y rechazo por parte de los involucrados, quienes anunciaron denuncias penales contra Arenas.

¿Quién es Arenas?

Antes de construir el medio República GT, Rodrigo Arenas estuvo vinculado a un caso de financiamiento electoral ilícito, investigado por el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad de la que más tarde, Arenas se convirtió en un gran opositor.

Según las investigaciones de las fases del caso FCN-Nación, Arenas participó en la coordinación y en mecanismos de aportación a través de entidades como Novaservicios S.A. para cubrir gastos de fiscalización y logística del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) durante el proceso electoral de 2015 donde resultó ganador Jimmy Morales.

Rodrigo Arenas fue ligado a proceso en 2018 por financiamiento electoral ilícito en el caso FCN-Nación, pero la Corte de Constitucionalidad anuló esa resolución en 2021. En la fotografía aparece junto a José Andrés Botrán. (Prensa Libre)

Estos fondos que no fueron reportados ni fiscalizados debidamente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), manteniéndose en el anonimato.

En mayo de 2018, la entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, que ahora se encuentra en el exilio, ligó a proceso a Arenas y a José Andrés Botrán por el delito de financiamiento electoral ilícito.

Sin embargo, tras modificaciones del delito por el que era señalado, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo a favor de los empresarios procesados (Arenas y Botrán), con el cual anuló la resolución original que los había enviado a tribunal de debate.