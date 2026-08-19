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La OEA respalda el inicio de la elección del contralor en Guatemala y pide más transparencia

El organismo pidió divulgar ya las reglas e informes de sesiones, ajustar el calendario y asegurar igualdad de condiciones antes del llamado previsto para el 20 de agosto, con instrumentos definidos y acceso público

La OEA planteó que las entrevistas y las pruebas psicométricas tengan reglas públicas, igualdad de condiciones y acceso de cada aspirante a sus resultados.
La OEA respaldó el inicio de la elección del contralor general de cuentas de Guatemala para 2026-2030 y pidió reforzar la transparencia del proceso. (Guatemala Visible)
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La OEA respaldó el arranque del proceso para elegir al contralor general de cuentas de Guatemala para el período 2026-2030, pero advirtió que la Comisión de Postulación debe reforzar la transparencia antes de avanzar: pidió publicar de inmediato las reglas y actas, revisar el cronograma y garantizar condiciones equitativas para los aspirantes antes de la convocatoria prevista para el 20 de agosto.

La observación central apunta a que los postulantes conozcan de antemano el perfil, los requisitos, el formulario, la guía curricular, la tabla de gradación, la metodología de las pruebas psicométricas y las reglas de las entrevistas.

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La Misión Especial también recomendó que la recepción de expedientes no comience antes de que esos instrumentos estén aprobados y publicados.

El organismo propuso además que los candidatos dispongan de al menos cinco días hábiles completos para presentar su postulación. La recomendación busca facilitar la participación de personas que estén fuera de la capital o necesiten obtener documentación oficial, y se acompaña de otra exigencia: que la convocatoria tenga difusión nacional.

La OEA pidió que cada voto quede motivado y trazable

La misión manifestó preocupación porque la motivación de los votos quedó definida como una opción para cada integrante de la comisión. Por eso planteó que cada decisión incluya una explicación breve vinculada con el perfil, la calificación, la honorabilidad, las entrevistas y los impedimentos, en especial cuando se aparte de los resultados técnicos.

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La OEA planteó que las entrevistas y las pruebas psicométricas tengan reglas públicas, igualdad de condiciones y acceso de cada aspirante a sus resultados.
La OEA propuso un plazo de al menos cinco días hábiles y una convocatoria con difusión nacional para ampliar la participación en Guatemala. (Guatemala Visible)

De acuerdo con la publicación, esa justificación podría incorporarse al acta para fortalecer la trazabilidad de las decisiones. La OEA también reclamó la publicación inmediata e íntegra de las actas, las reglas, el calendario, los instrumentos aprobados y los resultados nominales de las votaciones.

Entre las medidas adicionales de control, la misión consideró relevantes las declaraciones de intereses de los comisionados, el registro de contactos con aspirantes, un repositorio público del proceso, la verificación independiente de antecedentes y las votaciones nominales sustentadas en una evaluación integral.

La Comisión de Postulación está integrada por 27 miembros. La misión valoró como pasos positivos su instalación y las primeras decisiones adoptadas: la elección de secretaria titular y secretario suplente, la designación de la Universidad Rafael Landívar como sede y la aprobación de normas de funcionamiento y cronograma.

Las entrevistas y las pruebas psicométricas deben regirse por reglas públicas

Sobre las entrevistas, la OEA recomendó que todos los aspirantes enfrenten un núcleo común de preguntas, dispongan del mismo tiempo y sean evaluados con una rúbrica pública. Las preguntas adicionales, indicó, deberían surgir del expediente de cada postulante y no producir tratos desiguales.

En el caso de las pruebas psicométricas, la misión planteó que se informe con anticipación su finalidad, metodología, ponderación y mecanismos de resguardo. También sugirió que cada aspirante pueda conocer sus resultados y presentar aclaraciones.

La OEA planteó que las entrevistas y las pruebas psicométricas tengan reglas públicas, igualdad de condiciones y acceso de cada aspirante a sus resultados.
La Comisión de Postulación debe publicar antes de la convocatoria del 20 de agosto las reglas, las actas, el cronograma y los instrumentos de evaluación. (Guatemala Visible)

El organismo pidió revisar también el mecanismo para presentar impedimentos. En lugar de exigir la entrega simultánea en formato físico y en dispositivo USB, recomendó habilitar vías físicas y electrónicas que dejen constancia de recepción y garanticen la protección de los datos personales.

Durante su próxima visita al país, la Misión Especial buscará reunirse con la comisión para presentar estas recomendaciones, compartir experiencias, escuchar a sus integrantes y continuar acompañando de manera independiente la elección del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas.

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