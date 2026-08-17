Paraguay entregó a Brasil un jet privado de USD 28 millones vinculado al caso de un banquero detenido por fraude

Paraguay entregó a Brasil el avión privado vinculado al entorno patrimonial de Daniel Vorcaro en una causa por presunto fraude financiero.

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Paraguay entregó a Brasil un avión privado perteneciente al entorno patrimonial de Daniel Vorcaro, el banquero brasileño que permanece detenido mientras la Justicia investiga un presunto esquema de fraude financiero de miles de millones de dólares. El Gulfstream G550 fue localizado en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, y posteriormente trasladado a Brasilia para quedar bajo custodia de las autoridades brasileñas.

La operación se concretó mediante la cooperación entre la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), la Fuerza Aérea Paraguaya y la Policía Federal de Brasil. Según las autoridades paraguayas, la aeronave estaba alcanzada por medidas judiciales de carácter patrimonial dictadas en Brasil. No se informó de arrestos durante el procedimiento.

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El avión, identificado con la matrícula PR-PSE, es un Gulfstream G550, modelo GV-SP, cuyo valor fue estimado en aproximadamente USD 28 millones. La aeronave figura registrada a nombre de Viking Participações Ltda., una compañía relacionada con Vorcaro. Su traslado a Brasil permitirá que la Justicia determine las medidas que correspondan sobre el bien dentro de la investigación.

Vorcaro se encuentra privado de libertad desde marzo, cuando la Policía Federal brasileña ejecutó una nueva orden de prisión en el marco de la Operación Compliance Zero. La investigación comenzó a partir de sospechas relacionadas con operaciones financieras del Banco Master, institución que posteriormente fue sometida a liquidación extrajudicial.

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La investigación sobre Banco Master analiza documentos financieros presuntamente falsificados que habrían inflado activos para facilitar operaciones con inversores y otras instituciones. (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Las pesquisas apuntan a la utilización de documentos financieros presuntamente falsificados para presentar como legítimos activos que, según los investigadores, no tendrían el respaldo correspondiente. Entre los elementos bajo análisis aparecen contratos, estados de cuenta y otros registros que habrían servido para aumentar artificialmente el patrimonio de la entidad y facilitar operaciones con inversores y otras instituciones.

El expediente no se limita al supuesto uso de títulos de crédito irregulares. La Policía Federal también investiga posibles delitos de lavado de dinero, corrupción y organización criminal. Además, los investigadores examinan una presunta estructura destinada a obtener información reservada mediante accesos ilegales a sistemas públicos y otra que habría sido utilizada para presionar o intimidar a periodistas, competidores y antiguos empleados.

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La dimensión económica del caso llevó a la Justicia brasileña a ordenar el bloqueo y el secuestro de numerosos bienes vinculados con los investigados. La estrategia busca evitar que activos potencialmente relacionados con las operaciones bajo sospecha sean vendidos, transferidos o utilizados mientras avanza el proceso judicial.

La situación de Vorcaro se remonta a noviembre de 2025, cuando fue detenido por primera vez mientras se disponía a viajar al exterior en un avión privado. Aquella detención ocurrió después de que el Banco Central de Brasil decidiera la liquidación extrajudicial del Banco Master, institución que estaba bajo su control.

Daniel Vorcaro permanece detenido desde marzo por una orden ejecutada en la Operación Compliance Zero, vinculada a las operaciones del Banco Master.

En marzo de 2026, la Policía Federal volvió a detenerlo durante una nueva etapa de la investigación. En esa oportunidad, la corporación informó que las pesquisas también examinaban posibles amenazas, corrupción, lavado de dinero e invasiones de dispositivos informáticos. La Justicia dispuso además medidas para inmovilizar activos relacionados con el grupo investigado.

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La defensa de Vorcaro rechaza las acusaciones. En una declaración difundida durante el avance de la investigación, sus abogados afirmaron que el banquero estaba dispuesto a colaborar con las autoridades y sostuvieron: “Todas las medidas judiciales determinadas en el ámbito de la investigación serán atendidas con total transparencia”.

Con la llegada del Gulfstream G550 a Brasil, la aeronave pasa a quedar bajo control de las autoridades mientras se define su situación jurídica. Su entrega constituye una de las medidas destinadas a preservar bienes vinculados con una investigación que continúa abierta y que busca establecer el alcance de las operaciones atribuidas al grupo relacionado con Vorcaro.

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