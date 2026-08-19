Industria tabacalera de República Dominicana fortalece su peso en el comercio exterior con aumento del 86% en exportaciones

En lo que va de 2026, las exportaciones de tabaco de República Dominicana han registrado un crecimiento importante, consolidando al sector como uno de los motores de la economía nacional.
Entre enero y junio, los envíos de tabaco, cigarros y cigarrillos sumaron más de $802 millones, según datos oficiales de la Dirección General de Aduanas.
Este desempeño refleja un aumento sostenido en comparación con el inicio del año, cuando las exportaciones mensuales alcanzaron los $79.72 millones y escalaron hasta $148.8 millones en junio, lo que representa un alza del 86% en ese periodo.
La industria tabacalera dominicana se caracteriza por su alto nivel de encadenamiento productivo, ya que involucra múltiples etapas y actores en su cadena de valor.
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Desde la siembra y recolección en los campos agrícolas hasta el curado, fermentación, selección, clasificación y elaboración de los cigarros, el proceso requiere mano de obra calificada y una coordinación estrecha entre productores, procesadores y exportadores.
Además, la industria ha fortalecido la capacitación técnica, la formación de personal especializado y la incorporación de nuevas tecnologías, factores que han contribuido a mejorar la calidad del producto y ampliar la presencia internacional del tabaco dominicano.
La visita de Rodrigo Castañeda, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, al Instituto del Tabaco de República Dominicana (Intabaco), tuvo como objetivo principal conocer de cerca el funcionamiento de la cadena productiva del tabaco y los mecanismos de fortalecimiento institucional implementados en el país.
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Durante el encuentro, Castañeda recibió información detallada sobre el comportamiento reciente de las exportaciones y las estrategias aplicadas para impulsar el crecimiento del sector, así como los programas de monitoreo y colaboración técnica que la FAO desarrolla junto a Intabaco.
En la reunión, Iván Hernández Guzmán, titular de Intabaco, explicó que la cooperación entre el sector público y privado ha sido fundamental para el avance de la industria. El trabajo conjunto en promoción internacional, el acceso a facilidades de crédito, la seguridad jurídica y la inversión en infraestructura han permitido que el tabaco dominicano consolide su reputación en los mercados globales.
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La mayoría de las exportaciones, el 99.5% proviene de productos manufacturados en zonas francas industriales y especiales, lo que demuestra la importancia de estos entornos para la competitividad del sector.
Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para el tabaco dominicano, absorbiendo el 78.5% del valor exportado entre enero y junio, equivalente a $629.5 millones.
Otros destinos relevantes incluyen países de Europa y Asia, aunque en menor proporción. El resto del volumen exportado, apenas un 0,5%, corresponde a compañías locales fuera de las zonas francas, con una facturación de 3,7 millones de dólares en el semestre.
El año anterior, las exportaciones de tabaco alcanzaron los $1.359 millones, y las proyecciones para el cierre de 2026 apuntan a un crecimiento sostenido.
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Autoridades y representantes del sector atribuyen este desempeño a la apuesta continua por la innovación, la capacitación y la diversificación de mercados, así como a la colaboración técnica con organismos internacionales como la FAO.
El acompañamiento brindado por Intabaco a los productores y la industria ha sido clave para mantener la calidad y competitividad del tabaco dominicano en el escenario internacional. Este respaldo se traduce en acciones coordinadas para apoyar la siembra, el procesamiento y la exportación, así como en la promoción de buenas prácticas agrícolas y de manufactura.
La cooperación internacional y el fortalecimiento institucional siguen siendo elementos centrales para el desarrollo del sector tabacalero en República Dominicana.
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