República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

Industria tabacalera de República Dominicana fortalece su peso en el comercio exterior con aumento del 86% en exportaciones

El país reporta un incremento del 86 por ciento en las ventas internacionales de tabaco entre enero y junio, superando los 800 millones de dólares y consolidando a Estados Unidos como su principal mercado de destino

Las exportaciones de tabaco de República Dominicana superaron los 802 millones de dólares entre enero y junio de 2026, según la Dirección General de Aduanas. (Foto cortesía Presidencia de la República)
Las exportaciones de tabaco de República Dominicana superaron los 802 millones de dólares entre enero y junio de 2026, según la Dirección General de Aduanas. (Foto cortesía Presidencia de la República)
Guardar

En lo que va de 2026, las exportaciones de tabaco de República Dominicana han registrado un crecimiento importante, consolidando al sector como uno de los motores de la economía nacional.

Entre enero y junio, los envíos de tabaco, cigarros y cigarrillos sumaron más de $802 millones, según datos oficiales de la Dirección General de Aduanas.

Este desempeño refleja un aumento sostenido en comparación con el inicio del año, cuando las exportaciones mensuales alcanzaron los $79.72 millones y escalaron hasta $148.8 millones en junio, lo que representa un alza del 86% en ese periodo.

La industria tabacalera dominicana se caracteriza por su alto nivel de encadenamiento productivo, ya que involucra múltiples etapas y actores en su cadena de valor.

PUBLICIDAD

Desde la siembra y recolección en los campos agrícolas hasta el curado, fermentación, selección, clasificación y elaboración de los cigarros, el proceso requiere mano de obra calificada y una coordinación estrecha entre productores, procesadores y exportadores.

Además, la industria ha fortalecido la capacitación técnica, la formación de personal especializado y la incorporación de nuevas tecnologías, factores que han contribuido a mejorar la calidad del producto y ampliar la presencia internacional del tabaco dominicano.

Los envíos de tabaco, cigarros y cigarrillos en República Dominicana pasaron de 79.72 millones de dólares al inicio de 2026 a 148.8 millones en junio, con un alza del 86%. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)
Los envíos de tabaco, cigarros y cigarrillos en República Dominicana pasaron de 79.72 millones de dólares al inicio de 2026 a 148.8 millones en junio, con un alza del 86%. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)

La visita de Rodrigo Castañeda, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, al Instituto del Tabaco de República Dominicana (Intabaco), tuvo como objetivo principal conocer de cerca el funcionamiento de la cadena productiva del tabaco y los mecanismos de fortalecimiento institucional implementados en el país.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, Castañeda recibió información detallada sobre el comportamiento reciente de las exportaciones y las estrategias aplicadas para impulsar el crecimiento del sector, así como los programas de monitoreo y colaboración técnica que la FAO desarrolla junto a Intabaco.

En la reunión, Iván Hernández Guzmán, titular de Intabaco, explicó que la cooperación entre el sector público y privado ha sido fundamental para el avance de la industria. El trabajo conjunto en promoción internacional, el acceso a facilidades de crédito, la seguridad jurídica y la inversión en infraestructura han permitido que el tabaco dominicano consolide su reputación en los mercados globales.

La mayoría de las exportaciones, el 99.5% proviene de productos manufacturados en zonas francas industriales y especiales, lo que demuestra la importancia de estos entornos para la competitividad del sector.

La industria tabacalera de República Dominicana articula una cadena de valor que abarca siembra, recolección, curado, fermentación, selección, clasificación y elaboración de cigarros. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)
La industria tabacalera de República Dominicana articula una cadena de valor que abarca siembra, recolección, curado, fermentación, selección, clasificación y elaboración de cigarros. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para el tabaco dominicano, absorbiendo el 78.5% del valor exportado entre enero y junio, equivalente a $629.5 millones.

Otros destinos relevantes incluyen países de Europa y Asia, aunque en menor proporción. El resto del volumen exportado, apenas un 0,5%, corresponde a compañías locales fuera de las zonas francas, con una facturación de 3,7 millones de dólares en el semestre.

El año anterior, las exportaciones de tabaco alcanzaron los $1.359 millones, y las proyecciones para el cierre de 2026 apuntan a un crecimiento sostenido.

Autoridades y representantes del sector atribuyen este desempeño a la apuesta continua por la innovación, la capacitación y la diversificación de mercados, así como a la colaboración técnica con organismos internacionales como la FAO.

El acompañamiento brindado por Intabaco a los productores y la industria ha sido clave para mantener la calidad y competitividad del tabaco dominicano en el escenario internacional. Este respaldo se traduce en acciones coordinadas para apoyar la siembra, el procesamiento y la exportación, así como en la promoción de buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

La industria tabacalera de República Dominicana articula una cadena de valor que abarca siembra, recolección, curado, fermentación, selección, clasificación y elaboración de cigarros. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La industria tabacalera de República Dominicana articula una cadena de valor que abarca siembra, recolección, curado, fermentación, selección, clasificación y elaboración de cigarros. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La cooperación internacional y el fortalecimiento institucional siguen siendo elementos centrales para el desarrollo del sector tabacalero en República Dominicana.

Temas Relacionados

República DominicanaTabacoExportacionesFAO

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 23 mil estudiantes reciben becas de la Universidad de Costa Rica: institución explica cuánto invierte y cómo se asignan

La UCR destinó ₡41,398 millones (US$90.39 millones) al sistema de becas en 2026 y asegura que los beneficios se determinan individualmente según la situación socioeconómica y académica de cada estudiante.

Más de 23 mil estudiantes reciben becas de la Universidad de Costa Rica: institución explica cuánto invierte y cómo se asignan

Siete de cada diez empresas en República Dominicana están dirigidas por hombres, según la Oficina Nacional de Estadística

El estudio oficial señala que las compañías con jefatura masculina reúnen plantillas promedio de 97 personas y dominan los tramos de facturación por encima de RD$500 millones (unos USD 8.6 millones), mientras el liderazgo femenino prevalece solo hasta RD$10 millones (unos USD 171,000).

Siete de cada diez empresas en República Dominicana están dirigidas por hombres, según la Oficina Nacional de Estadística

Reforma energéticas en Honduras siguen en suspenso mientras Partido Liberal revisa contrapropuesta

El Partido Liberal decidió continuar el análisis de las reformas energéticas mediante una comisión que integrará nuevas propuestas de diputados, alcaldes y dirigentes partidarios.

Reforma energéticas en Honduras siguen en suspenso mientras Partido Liberal revisa contrapropuesta

Diputado costarricense impulsa proyecto para que las familias puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos

La iniciativa pretende cerrar un vacío legal que permanece después de un fallo de la Sala Constitucional y garantizar que madres y padres puedan decidir, en igualdad de condiciones, cuál apellido ocupará el primer lugar en la inscripción de sus hijos e hijas.

Diputado costarricense impulsa proyecto para que las familias puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos

Zoilamérica Ortega Murillo sobre Nicaragua: “Mis padres han elegido un camino de abuso de poder, de dictadura, de crimen”

La exiliada política, hija de Rosario Murillo, dio su testimonio a Teletica y explicó el perdón sin olvido pero señalando el impacto de las decisiones familiares que hunden a su país

Zoilamérica Ortega Murillo sobre Nicaragua: “Mis padres han elegido un camino de abuso de poder, de dictadura, de crimen”

TECNO

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy miércoles 19 de agosto

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy miércoles 19 de agosto

¿Internet lento? 5 lugares de la casa donde nunca se debe poner el router WiFi

Cuándo se estrena el episodio final de Cien Años de Soledad y dónde ver la serie en el celular

Semana laboral de cuatro días, la promesa incumplida de las empresas gigantes de tecnología que usan IA

Cáncer colorrectal: una IA podría identificar qué pacientes se beneficiarían con tratamientos más intensos

ENTRETENIMIENTO

Céline Dion habló del Síndrome de Persona Rígida y el regreso a los escenarios: “Lo mínimo que puedo hacer es decirles que estoy viva”

Céline Dion habló del Síndrome de Persona Rígida y el regreso a los escenarios: “Lo mínimo que puedo hacer es decirles que estoy viva”

La fórmula de Bruce Dern para seguir actuando a los 90: correr, trabajar y no pensar en el retiro

Brad Pitt y un perro, dupla central de un thriller hostil en Alaska

“Peligrosamente bueno”: un particular detalle en el set de The Last of Us y el recuerdo de Bella Ramsey

A días de cumplir 55 años, Thalía sorprendió con nuevas fotos y una imagen renovada

MUNDO

EEUU y Emiratos Árabes Unidos dialogaron sobre seguridad regional y reivindicaron la libre navegación en el estrecho de Ormuz

EEUU y Emiratos Árabes Unidos dialogaron sobre seguridad regional y reivindicaron la libre navegación en el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán planea atacar objetivos militares de Estados Unidos en Europa si la guerra vuelve a escalar

Rusia y Ucrania intercambiaron más de 200 prisioneros de guerra

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo para que no suministren asistencia militar a Estados Unidos

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India