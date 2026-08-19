Escalan los “safaris humanos” de Putin en Ucrania: un ataque con drones rusos mató a cinco civiles en un solo día en Kherson

Un ataque ruso contra un autobús en Kherson deja cinco muertos

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Un ataque con drones rusos contra un minibús en la ciudad ucraniana de Kherson mató a cuatro personas este miércoles, informaron las autoridades ucranianas, en lo que el presidente Volodimir Zelensky describió como un ataque “cruel”. Otra mujer murió y un hombre resultó herido en un ataque separado con drones contra un auto en la zona céntrica de la misma ciudad, según informó el gobernador de la región, Oleksandr Prokudin, en Telegram.

Los cuatro pasajeros del minibús —un hombre y tres mujeres— murieron en un ataque ocurrido durante la mañana, precisó Prokudin. No hubo comentarios inmediatos de Rusia sobre los incidentes; Moscú niega atacar deliberadamente a civiles en la guerra que desató con su invasión a Ucrania en febrero de 2022.

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El techo perforado de un colectivo civil impactado por un dron en Kherson, en un ataque que Zelenski calificó como parte del "safari" ruso contra la población civil (Administración Militar de la región de Kherson/REUTERS)

“El cruel ‘safari’ ruso contra nuestra gente en Kherson hace tiempo que fue más allá de lo que una persona normal podría imaginar”, escribió Zelensky en X. “Estas son las realidades de la vida cotidiana en las regiones ucranianas cercanas al frente. Mientras los socios dudan sobre el envío de más equipamiento de defensa, los rusos hace tiempo que actúan con total impunidad”, agregó.

“El operador debió haber visto” que era un vehículo civil

Un colectivo civil dañado tras el ataque con drones en Kherson, que Amnistía Internacional documenta como parte de los "safaris humanos" contra civiles ucranianos (Administración Militar de la región de Kherson/REUTERS)

Prokudin dijo que otros cuatro pasajeros y el conductor del minibús también resultaron heridos en el ataque. Publicó fotos borrosas de un colectivo amarillo con los escalones manchados de sangre, las ventanas destrozadas, y videos del interior del vehículo con el piso cubierto de sangre y un agujero en el techo.

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El gobernador afirmó que el operador ruso del dron debió haber visto que apuntaba contra un vehículo civil. “A pesar de esto, el operador dejó caer el explosivo directamente sobre el techo del colectivo”, dijo.

La oficina del fiscal ucraniano confirmó el ataque en un comunicado: “Las fuerzas militares rusas atacaron con un dron un colectivo que circulaba por una calle de Kherson. Como resultado del ataque, según información preliminar, murieron cuatro pasajeros civiles”.

El término “safari” y otros ataques recientes

Un dron ruso persigue a un hombre antes de detonar cerca de él y herirlo en Kherson

Los ucranianos acuñaron el término “safari” para describir los ataques de drones que “cazan” a civiles o vehículos en las calles. La directora de Amnistía Internacional Ucrania, Veronika Sentsov-Velch, había descrito este fenómeno en una entrevista con Infobae: “Hay un fenómeno terrible con los drones que cambió la guerra: los ‘safaris humanos’, como en Sarajevo, cuando se disparaba contra la gente como en una cacería. Hay operadores que cazan a hombres, mujeres y niños en una plaza y después lo suben a las redes sociales rusas, orgullosos del crimen que acaban de cometer”.

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A comienzos de este mes, Ucrania había difundido un video que mostraba a un dron persiguiendo y ​hiriendo a un vendedor de verduras en Kherson, en lo que Kiev denunció como una “cacería” deliberada contra el hombre, que sobrevivió a la explosión pero sufrió traumatismos y heridas de metralla.

La ONU había reportado que en julio murieron 437 civiles en Ucrania, un 70% más que en el mismo mes de 2025 y el peor registro mensual desde mayo de 2022, en momentos en que la guerra, que ya lleva cuatro años y medio, continúa sin señales de un acuerdo de paz. Además, el total acumulado desde el inicio de la guerra ronda los 17.000 civiles muertos, según Naciones Unidas.

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