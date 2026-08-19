Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Escalan los “safaris humanos” de Putin en Ucrania: un ataque con drones rusos mató a cinco civiles en un solo día en Kherson

Un vehículo no tripulado lanzó explosivos directamente sobre el techo de un minibús con pasajeros y otro ataque separado mató a una mujer en un auto. Organizaciones de DDHH documentan esta práctica como parte de los crímenes de guerra del Kremlin

Un ataque ruso contra un autobús en Kherson deja cinco muertos
Guardar

Un ataque con drones rusos contra un minibús en la ciudad ucraniana de Kherson mató a cuatro personas este miércoles, informaron las autoridades ucranianas, en lo que el presidente Volodimir Zelensky describió como un ataque “cruel”. Otra mujer murió y un hombre resultó herido en un ataque separado con drones contra un auto en la zona céntrica de la misma ciudad, según informó el gobernador de la región, Oleksandr Prokudin, en Telegram.

Los cuatro pasajeros del minibús —un hombre y tres mujeres— murieron en un ataque ocurrido durante la mañana, precisó Prokudin. No hubo comentarios inmediatos de Rusia sobre los incidentes; Moscú niega atacar deliberadamente a civiles en la guerra que desató con su invasión a Ucrania en febrero de 2022.

PUBLICIDAD

El techo perforado de un colectivo civil impactado por un dron en Kherson, en un ataque que Zelenski calificó como parte del "safari" ruso contra la población civil (Administración Militar de la región de Kherson/REUTERS)
El techo perforado de un colectivo civil impactado por un dron en Kherson, en un ataque que Zelenski calificó como parte del "safari" ruso contra la población civil (Administración Militar de la región de Kherson/REUTERS)

“El cruel ‘safari’ ruso contra nuestra gente en Kherson hace tiempo que fue más allá de lo que una persona normal podría imaginar”, escribió Zelensky en X. “Estas son las realidades de la vida cotidiana en las regiones ucranianas cercanas al frente. Mientras los socios dudan sobre el envío de más equipamiento de defensa, los rusos hace tiempo que actúan con total impunidad”, agregó.

“El operador debió haber visto” que era un vehículo civil

Un colectivo civil dañado tras el ataque con drones en Kherson, que Amnistía Internacional documenta como parte de los "safaris humanos" contra civiles ucranianos (Administración Militar de la región de Kherson/REUTERS)
Un colectivo civil dañado tras el ataque con drones en Kherson, que Amnistía Internacional documenta como parte de los "safaris humanos" contra civiles ucranianos (Administración Militar de la región de Kherson/REUTERS)

Prokudin dijo que otros cuatro pasajeros y el conductor del minibús también resultaron heridos en el ataque. Publicó fotos borrosas de un colectivo amarillo con los escalones manchados de sangre, las ventanas destrozadas, y videos del interior del vehículo con el piso cubierto de sangre y un agujero en el techo.

PUBLICIDAD

El gobernador afirmó que el operador ruso del dron debió haber visto que apuntaba contra un vehículo civil. “A pesar de esto, el operador dejó caer el explosivo directamente sobre el techo del colectivo”, dijo.

La oficina del fiscal ucraniano confirmó el ataque en un comunicado: “Las fuerzas militares rusas atacaron con un dron un colectivo que circulaba por una calle de Kherson. Como resultado del ataque, según información preliminar, murieron cuatro pasajeros civiles”.

El término “safari” y otros ataques recientes

Un dron ruso persigue a un hombre antes de detonar cerca de él y herirlo en Kherson

Los ucranianos acuñaron el término “safari” para describir los ataques de drones que “cazan” a civiles o vehículos en las calles. La directora de Amnistía Internacional Ucrania, Veronika Sentsov-Velch, había descrito este fenómeno en una entrevista con Infobae: “Hay un fenómeno terrible con los drones que cambió la guerra: los ‘safaris humanos’, como en Sarajevo, cuando se disparaba contra la gente como en una cacería. Hay operadores que cazan a hombres, mujeres y niños en una plaza y después lo suben a las redes sociales rusas, orgullosos del crimen que acaban de cometer”.

A comienzos de este mes, Ucrania había difundido un video que mostraba a un dron persiguiendo y ​hiriendo a un vendedor de verduras en Kherson, en lo que Kiev denunció como una “cacería” deliberada contra el hombre, que sobrevivió a la explosión pero sufrió traumatismos y heridas de metralla.

La ONU había reportado que en julio murieron 437 civiles en Ucrania, un 70% más que en el mismo mes de 2025 y el peor registro mensual desde mayo de 2022, en momentos en que la guerra, que ya lleva cuatro años y medio, continúa sin señales de un acuerdo de paz. Además, el total acumulado desde el inicio de la guerra ronda los 17.000 civiles muertos, según Naciones Unidas.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaKhersonSafaris humanos UcraniaCrímenes de GuerraRusiaUcraniaDrones rusosÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Según el director de los bomberos del estado de Bengala Occidental, el “humo denso” complicó las tareas de rescate en el edificio. Un total de 60 huéspedes se encontraban en el establecimiento cuando comenzaron las llamas

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Los precios del petróleo aumentan por cuarto día consecutivo ante la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz

Debido a la falta de una mesa de conversación entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego, la tensión por la guerra en Medio Oriente continúa afectando a los mercados internacionales. El barril de Brent pasó los 90 dólares, mientras el de WTI cotiza cerca de los 85 dólares

Los precios del petróleo aumentan por cuarto día consecutivo ante la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz

Estados Unidos amplió los cargos contra una red de hackers vinculada a Irán por un plan de piratería informática masiva

El caso ampliado abarca el ataque a 144 universidades estadounidenses y 178 extranjeras, así como al menos 42 empresas de EEUU, cinco agencias gubernamentales, 11 firmas internacionales, y dos ONG

Estados Unidos amplió los cargos contra una red de hackers vinculada a Irán por un plan de piratería informática masiva

Irán rechazó la postura de Estados Unidos y su presión económica sobre Teherán para impulsar una nueva mesa de diálogo

El presidente del Parlamento iraní sostuvo que Washington intenta elevar las sanciones para obtener ventajas no pactadas respecto del entendimiento de junio con Teherán y apuntó contra secretarios de Donald Trump

Irán rechazó la postura de Estados Unidos y su presión económica sobre Teherán para impulsar una nueva mesa de diálogo

Tras el aplazamiento de los aranceles, Canadá afirmó que logró “progresos sustanciales” en las negociaciones comerciales con EEUU

El primer ministro canadiense, Mark Carney, sostuvo que las conversaciones con Washington permitieron avances, aunque advirtió que el acuerdo todavía no está cerrado: “Aún queda un trabajo importante por hacer”

Tras el aplazamiento de los aranceles, Canadá afirmó que logró “progresos sustanciales” en las negociaciones comerciales con EEUU
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuáles son las velocidades máximas en cada tramo de la Autovía 2 entre Buenos Aires y la Costa: cómo evitar multas

Cuáles son las velocidades máximas en cada tramo de la Autovía 2 entre Buenos Aires y la Costa: cómo evitar multas

Atacan a balazos bus de Cruz del Sur en plena ruta hacia el sur y pasajeros regresan al terminal

Atlético de Madrid vs Málaga: cuándo y dónde ver el encuentro donde no fue convocado Obed Vargas

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la audiencia en la que declararán policías y personal de salud

Gobierno argentino confirmó el envió de ayudas a Colombia tras terremoto de 7,4 que ha dejado 312 muertos

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi visitará a Philadelphia Union por una nueva fecha de la MLS: hora, TV y formaciones

Racing y Belgrano se medirán por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Platense buscará seguir haciendo historia en la Copa Libertadores ante Coquimbo: hora, TV y formaciones

Tigre apuesta a revertir la serie ante Montevideo City Torque por los octavos de final de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

ENTRETENIMIENTO

La caída de una cebra a los 14 años desató el dolor que persiguió a Hayden Panettiere hasta su muerte

La caída de una cebra a los 14 años desató el dolor que persiguió a Hayden Panettiere hasta su muerte

Céline Dion habló del Síndrome de Persona Rígida y el regreso a los escenarios: “Lo mínimo que puedo hacer es decirles que estoy viva”

La fórmula de Bruce Dern para seguir actuando a los 90: correr, trabajar y no pensar en el retiro

Brad Pitt y un perro, dupla central de un thriller hostil en Alaska

“Peligrosamente bueno”: un particular detalle en el set de The Last of Us y el recuerdo de Bella Ramsey