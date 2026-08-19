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Rusia y Ucrania intercambiaron más de 200 prisioneros de guerra

Volodimir Zelensky confirmó la liberación de 103 ucranianos en un nuevo canje de militares. Es una de las escasas instancias de cooperación que ambos países mantienen desde el inicio del conflicto

Varios hombres con cabezas rapadas, algunos cubiertos con telas azul y amarillo, de pie frente a una pared blanca con un logotipo azul con un tridente
Los militares ucranianos, con cabezas rapadas y envueltos en banderas nacionales, luego de ser liberados por Rusia a cambio de 103 prisioneros rusos
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“Hoy, 103 guerreros ucranianos regresan a casa desde el cautiverio ruso”. Con ese mensaje, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció este miércoles un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia, en el que ambos bandos liberaron a 103 detenidos.

El mandatario precisó que entre los liberados hay integrantes de las Fuerzas Armadas, del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras y de la Guardia Nacional de Ucrania. También señaló que fueron liberados combatientes que participaron en la defensa de Mariupol y en los frentes de Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Dnipro y Sumy.

Zelensky agradeció a quienes, según expresó, contribuyen a fortalecer la capacidad de Ucrania para concretar intercambios y al equipo que trabaja diariamente para lograr la liberación de los cautivos. “Recordamos a cada hombre y mujer que aún permanece en cautiverio. Estamos haciendo todo lo posible para traer a toda nuestra gente de regreso a casa”, afirmó.

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Un hombre con la bandera de Ucrania, otros hombres envueltos en banderas, un militar y una mujer con uniforme sanitario, junto a un autobús en el exterior
Prisioneros de guerra ucranianos son atendidos por personal militar y sanitario junto a un autobús del Centro de Coordinación de Prisioneros de Guerra, tras su liberación.
Primer plano de hombre calvo con barba incipiente y nariz rojiza, envuelto en una bandera azul. Fondo borroso con detalles amarillos y azules
Zelensky le dio la bienvenida a los militares

Del lado ruso, el Ministerio de Defensa informó que el intercambio incluyó a 103 prisioneros por cada bando. Según Moscú, “103 militares rusos fueron repatriados” desde territorio controlado por Ucrania, mientras que la misma cantidad de ucranianos fueron entregados a Kiev.

La cartera rusa sostuvo además que Emiratos Árabes Unidos actuó como mediador humanitario en la operación, un rol que ya había desempeñado en canjes anteriores. También indicó que los militares rusos liberados fueron trasladados a Bielorrusia para recibir atención psicológica y médica.

Los rusos confirmaron el intercambio
Los rusos confirmaron el intercambio

Los intercambios de prisioneros siguen siendo uno de los pocos espacios de cooperación entre Rusia y Ucrania desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, en medio de negociaciones de paz estancadas y una intensificación de los combates.

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El anterior canje de prisioneros, de 160 por cada bando, se realizó el 26 de junio. Además, el 13 de agosto ambas partes llevaron adelante un intercambio de civiles retenidos —ocho rusos y siete ucranianos— y un canje de cuerpos de soldados caídos en combate, con la devolución de 261 ucranianos y 24 rusos.

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