Más de 18 mil salvadoreños registraron en su DUI su voluntad de donar órganos este año; predominan los tipos sanguíneos O+ y A+

18.419 salvadoreños marcaron “sí” a donar al tramitar el DUI: el dominio de O RH+, la sombra de los negativos y el mapa de la diáspora (Getty Images)

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Más de 18 mil personas con DUI emitido este año en El Salvador y el exterior se registraron como donantes de órganos: predominan los tipos O RH+ y A RH+.

Entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 2026, al menos 18.419 personas que tramitaron su Documento Único de Identidad (DUI) en El Salvador y el exterior declararon su disposición a ser donantes de órganos. La información, obtenida a través del portal Así Somos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), muestra la distribución de posibles donantes según grupo sanguíneo y país de residencia.

De acuerdo con los registros del RNPN, la mayoría de los nuevos potenciales donantes con DUI emitido en ese período reside en El Salvador. El país concentra casi la totalidad de los registros en todos los grupos sanguíneos, una tendencia que se observa tanto en los tipos positivos como en los negativos.

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El análisis de la base de datos muestra que el grupo sanguíneo O RH+ reúne la mayor cantidad de personas registradas, con 11.002 personas dispuestas a donar órganos, de las cuales 10.529 residen en El Salvador. Estados Unidos, España, Canadá, Italia y México figuran como los países con mayor presencia después del territorio salvadoreño, aunque con cifras menores.

Los datos del Registro Nacional de las Personas Naturales indican que, entre enero y el 18 de agosto de 2026, 18.419 ciudadanos en El Salvador y el exterior reportaron su disposición a donar, con predominio del grupo O positivo (Foto archivo, cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

¿Qué grupos sanguíneos concentran más registros?

El segundo grupo con más registros es A RH+, con 4.485 personas. De ese total, 4.265 corresponden a residentes en El Salvador, mientras que Estados Unidos y España aparecen con 163 y 19 registros, respectivamente.

El patrón se repite en los demás tipos sanguíneos: B RH+ suma 1.728 donantes (1.649 en El Salvador), O RH- cuenta con 511 (489 en El Salvador) y AB RH+ asciende a 340 (321 en El Salvador).

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Entre los tipos menos frecuentes se encuentran AB RH- (16 registros), B RH- (100 registros) y A RH- (237 registros). En todos los casos, casi la totalidad de los donantes se concentra en El Salvador, con presencias marginales en países como España, Estados Unidos, Costa Rica o Alemania.

Según los datos del RNPN, la prevalencia del tipo O RH+ en los registros coincide con un patrón que también aparece en otras bases de datos internacionales. En tanto, la presencia de donantes salvadoreños con DUI emitido en el exterior se observa especialmente en Estados Unidos, donde se informan desde decenas hasta cientos de registros en cada grupo sanguíneo.

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En el registro oficial del Registro Nacional de las Personas Naturales, los grupos O negativo, A negativo, B negativo y AB negativo suman muchos menos declarantes que los positivos durante el periodo analizado en El Salvador y el exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué países reúnen más donantes registrados?

El Salvador lidera los registros en todos los tipos de sangre y abarca más del 90% de los casos.

Estados Unidos aparece de forma sistemática como el segundo país con más registros.

España, Italia, Canadá, México y otros países suman registros aislados en todos los grupos, sin superar en ningún caso la decena de personas, salvo en O RH+ y A RH+.

Además, el portal del RNPN permite observar una diferencia en la cantidad de registros entre los tipos sanguíneos positivos y negativos. Los grupos negativos muestran cifras menores en cuanto a disposición para donar órganos, tanto en El Salvador como fuera del país.

¿Qué muestran los datos oficiales del RNPN?

Según el RNPN, los registros de donantes se actualizan de manera continua a medida que se tramitan nuevos DUI tanto en territorio salvadoreño como en oficinas consulares.

La base oficial consultada, elaborada por el Registro Nacional de las Personas Naturales, constituye la principal referencia institucional sobre el perfil de los donantes de órganos registrados en el país y en el exterior.

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