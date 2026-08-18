La Justicia de Brasil autorizó a Jair Bolsonaro a salir de prisión domiciliaria para recibir atención odontológica

La Corte Suprema autorizó a Jair Bolsonaro a salir de su prisión domiciliaria para una consulta odontológica. (REUTERS/Adriano Machado)

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El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió autorización de la Corte Suprema para abandonar de manera temporal su prisión domiciliaria y acudir a una consulta odontológica, en una nueva excepción dentro del régimen de restricciones que cumple tras ser condenado por su participación en una trama para intentar revertir el resultado de las elecciones de 2022.

La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, quien estableció condiciones específicas para el desplazamiento. Entre ellas figura el carácter reservado de la fecha y la hora de la cita. El magistrado justificó esa medida por razones de seguridad y dejó establecido que la salida podría quedar sin efecto si esos datos llegan a difundirse.

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El fallo señala que la información debe permanecer protegida “por motivos de seguridad”. De esta manera, las autoridades buscan controlar tanto el traslado del ex mandatario como su permanencia fuera del domicilio donde cumple actualmente la condena.

La solicitud fue presentada por los abogados de Bolsonaro el viernes. El objetivo era permitirle recibir tratamiento en una clínica odontológica vinculada a su familia, ya que la profesional que debía atenderlo es Fernanda Bolsonaro, esposa de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro.

La defensa de Jair Bolsonaro pidió que el tratamiento se realice en una clínica odontológica vinculada a su familia. (REUTERS/Adriano Machado)

La autorización judicial, sin embargo, no resolvió todos los aspectos relacionados con esa posibilidad. De Moraes mencionó una recomendación de la Policía Militar para que la consulta se realice en una instalación médica perteneciente al propio cuerpo de seguridad. La resolución no determinó de forma expresa si Fernanda Bolsonaro podrá trasladarse hasta ese establecimiento para atender personalmente a su suegro.

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El caso se produce mientras Bolsonaro permanece bajo un régimen judicial particularmente restrictivo. Entre las condiciones impuestas se encuentra la prohibición de utilizar redes sociales, tanto directamente como mediante otras personas. Las autoridades también controlan sus desplazamientos y las visitas que puede recibir.

La situación alcanza además a Flávio Bolsonaro. El senador tiene impedido visitar a su padre hasta después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 4 de octubre. La restricción fue impuesta después de que difundiera en sus plataformas digitales una carta escrita por el ex mandatario.

La atención odontológica constituye así una salida excepcional dentro de un esquema en el que cualquier desplazamiento requiere autorización judicial. La decisión de De Moraes establece que el tratamiento médico puede realizarse, pero bajo condiciones destinadas a evitar concentraciones, exposición pública o alteraciones en el dispositivo de seguridad.

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El juez Alexandre de Moraes ordenó mantener en reserva la fecha y la hora de la consulta odontológica de Bolsonaro por motivos de seguridad. (REUTERS/Adriano Machado)

Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en una conspiración destinada a impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder después de ganar las elecciones de 2022. La sentencia fue dictada el 11 de septiembre de 2025.

El ex mandatario comenzó a cumplir la pena en noviembre de ese año en una dependencia de la Policía Federal en Brasilia. Posteriormente fue trasladado a un complejo penitenciario de la capital, donde permaneció en una instalación con mejores condiciones de espacio.

Su situación cambió meses después debido a sus problemas de salud. El 27 de marzo pasó a cumplir la condena bajo arresto domiciliario, una modalidad que continúa vigente y que permite excepciones únicamente cuando son autorizadas por la Justicia.

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Mientras Bolsonaro enfrenta las restricciones derivadas de su condena, su familia mantiene una participación central en la disputa electoral. Flávio Bolsonaro se prepara para representar al grupo político familiar en los comicios de octubre, en una contienda en la que parte por detrás de Lula según los sondeos mencionados en el expediente.