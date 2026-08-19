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Claude ya puede redactar y responder correos de Gmail sin pedir confirmación previa

La nueva función permite a Claude gestionar correos de forma más autónoma, aunque la aprobación manual continúa activada por defecto

Claude ahora puede enviar correos de Gmail sin autorización del usuario.
Claude ahora puede enviar correos de Gmail sin autorización del usuario. (Anthropic - Google)
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Claude, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, incorporó una función que le permite redactar y enviar respuestas desde una cuenta de Gmail sin solicitar una confirmación antes de cada envío, siempre que el usuario haya configurado previamente esta opción.

La novedad amplía las capacidades de los conectores de Google Workspace y convierte al asistente en una herramienta más autónoma para gestionar el correo electrónico.

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La función permite que una persona le indique a Claude que responda a un determinado hilo de Gmail y que el sistema se encargue de redactar y enviar el mensaje directamente. Hasta ahora, el asistente podía acceder a la bandeja de entrada y preparar borradores, pero el último paso debía realizarlo el usuario.

Claude ahora podrá tomar el control de Gmail para responder correos de manera totalmente autónoma.
Claude ahora podrá tomar el control de Gmail para responder correos de manera totalmente autónoma. (Anthropic)

Anthropic explicó que la nueva capacidad mantiene mecanismos para que cada persona decida cuánto control quiere conservar sobre las acciones de Claude. La configuración inicial está diseñada para solicitar autorización antes de enviar, responder o reenviar mensajes, pero el usuario puede modificarla posteriormente para permitir que determinadas acciones se ejecuten sin aprobación previa.

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Claude gana más autonomía para gestionar Gmail

El cambio forma parte de una ampliación de las funciones disponibles mediante el conector de Gmail. Además de redactar y enviar mensajes, Claude puede buscar correos utilizando instrucciones escritas en lenguaje natural, consultar metadatos relacionados con archivos adjuntos y administrar etiquetas dentro de los hilos de conversación.

Esto permite realizar tareas que anteriormente requerían navegar manualmente por diferentes elementos de Gmail. Por ejemplo, un usuario puede pedir al asistente que localice una conversación concreta o que encuentre mensajes relacionados con determinados criterios.

La integración también busca facilitar la gestión de grandes volúmenes de correo. En lugar de limitarse a generar texto, Claude puede ejecutar acciones directamente sobre la cuenta cuando dispone de los permisos necesarios.

Claude ahora puede escribir tus correos electrónicos de Gmail y enviarlos. (Anthropic)
Claude ahora puede escribir tus correos electrónicos de Gmail y enviarlos. (Anthropic)

La autonomía, sin embargo, implica que un error en una respuesta podría tener consecuencias reales. Por ello, Anthropic mantiene la posibilidad de exigir aprobación antes de ejecutar determinadas acciones.

El envío automático está limitado por defecto

Aunque el titular de la cuenta puede configurar Claude para actuar de manera autónoma, Anthropic indica que el sistema solicita autorización antes de enviar, responder o reenviar mensajes en la configuración inicial.

La decisión busca reducir el riesgo de que el asistente envíe accidentalmente un mensaje incorrecto o responda a una conversación sin que el usuario haya revisado previamente el contenido.

Los usuarios que prefieran mayor automatización pueden modificar posteriormente estos permisos. De esta manera, Claude puede pasar de ser una herramienta que prepara borradores a un asistente capaz de completar determinadas tareas sin intervención humana.

Claude se vuelve cada vez más autónomo. (Anthropic)
Claude se vuelve cada vez más autónomo. (Anthropic)

La posibilidad de modificar estos permisos también permite establecer un equilibrio entre comodidad y control, especialmente cuando se trata de comunicaciones personales o laborales.

Cómo conectar Claude con una cuenta de Gmail

Para utilizar el conector de Gmail es necesario contar con un plan de pago de Claude. Los usuarios de la versión gratuita no tienen acceso a estas funciones de envío automático.

Una vez cumplido este requisito, el proceso consiste en acceder al apartado de conectores dentro de una conversación y vincular la cuenta de Google. Después de conceder los permisos correspondientes, el usuario puede elegir cómo quiere que Claude gestione las acciones relacionadas con el correo.

Tu Gmail puede ser conectado a Claude si tienes una cuenta de pago. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Tu Gmail puede ser conectado a Claude si tienes una cuenta de pago. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La configuración permite mantener la aprobación manual antes de cada envío o conceder autorización para que el asistente responda y reenvíe mensajes sin consultar al usuario.

Google Drive también dispone de una integración similar con Claude, aunque en este caso las funciones están orientadas a tareas como compartir, mover o eliminar archivos.

Una nueva etapa para los asistentes de IA

La incorporación del envío autónomo de correos representa un cambio en la forma en que los asistentes de inteligencia artificial interactúan con servicios externos. Claude deja de limitarse a generar contenido dentro de una conversación y adquiere capacidad para ejecutar acciones directamente en aplicaciones conectadas.

La función puede ahorrar tiempo en tareas repetitivas, pero también exige prestar atención a los permisos concedidos. Al permitir que una IA envíe mensajes sin revisión previa, el usuario delega una parte de sus comunicaciones y debe asegurarse de que las reglas configuradas se ajustan al nivel de autonomía que realmente desea.

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