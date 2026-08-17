Tras 34 días de cierre, reabrieron el Paso Los Libertadores, el principal cruce fronterizo entre Chile y Argentina

Fue el cierre más prolongado desde el invierno de 2023.

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Las autoridades chilenas y argentinas reabrieron esta jornada el Sistema Integrado Cristo Redentor que conecta ambos países a través del Paso Los Libertadores, tras permanecer cerrado por 34 días debido al mal tiempo y la acumulación de más de 6 metros de nieve, asunto que tuvo a miles de camiones varados en la frontera y provocó ingentes daños económicos y las críticas de gremios productivos.

Luego de evaluar el estado de la ruta y el pronóstico del tiempo, desde ambos lados aseguraron que están las condiciones para el tránsito seguro, aunque por ahora solo está permitido el paso del transporte de carga en una sola dirección.

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De esta manera, desde este martes y hasta el jueves 20 podrán cruzar la frontera los camiones provenientes desde Argentina hacia Chile -entre las 08:00 y las 20:00 horas chilenas-, teniendo prioridad aquellos vehículos que tienen sus documentos listos y esperan en Uspallata.

En tanto, desde el viernes 21 al sábado 22, los camiones podrán circular en sentido contrario desde Chile a Argentina en el mismo horario.

Sin embargo, la reapertura del cruce no contempla el tránsito por ahora de buses de pasajeros ni autos particulares.

Más de 5 mil camiones estuvieron varados a ambos lados de la frontera.

Solución definitiva

Debido a las nefastas consecuencias para el comercio entre ambos países al cortarse la cadena logística de distribución, gremios a ambos lados de la cordillera llamaron a evaluar alternativas a corto y largo lazo para evitar en el futuro interrupciones como ésta, la más larga desde el invierno de 2023.

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La semana pasada, el presidente de la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (ASIVA), Alfonso Salinas, aseguró que existen “muchas complejidades que repercuten y creo que llegó el momento de que volvamos a pensar en temas de fondo sobre cómo agilizamos y generamos un cruce a menor altura. También hay todo un tema con el Paso Las Leñas. Falta una agenda y no puede ser que siempre estemos enfrentando emergencias y no tengamos una respuesta más contundente”, según consignó Emol.

De la misma opinión fue su par de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso, Fernando Bustamante, quien agregó que en el corto plazo “se deben mejorar la Ruta 60-CH, los sistemas de monitoreo y la coordinación binacional. Pero también es necesario retomar una solución estructural de largo plazo, como un túnel de menor altura u otra alternativa vial o ferroviaria”.

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Desde el otro lado de la cordillera, dirigentes gremiales como el presidente del Clúster Logístico Mendoza, Leonardo Andreu, se sumaron al llamado de sus pares chilenos.

Mediante una carta publicada en conjunto con la diputada chilena Bárbara Kast en el diario Los Andes de Mendoza, Andreu pidió a las autoridades inversiones urgentes en tecnología, control de avalanchas, monitoreo térmico y una mejor coordinación binacional, a la vez que hizo un llamado a consolidar una red de empresarios a ambos lados de la cordillera para impulsar soluciones definitivas como un túnel de baja altura.

“Es entendible que puedan existir contingencias puntuales, de días puntuales, de horas determinadas, tormentas que imposibilitan el tránsito, pero no una prolongación tan larga de días de corte, porque no es lo que se ve habitualmente en el mundo desarrollado”, argumentó.

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Finalmente, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, propuso este domingo licitar de manera conjunta entre ambos países el despeje del Paso Los Libertadores y dejar dicha labor en manos de empresas especializadas, a fin de reducir los tiempos de espera el próximo invierno.