América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Tras 34 días de cierre, reabrieron el Paso Los Libertadores, el principal cruce fronterizo entre Chile y Argentina

Las autoridades de ambos países acordaron reanudar las operaciones, aunque por el momento el tránsito estará habilitado únicamente para camiones de carga

Paso Fronterizo Cristo Redentor
Fue el cierre más prolongado desde el invierno de 2023.
Guardar

Las autoridades chilenas y argentinas reabrieron esta jornada el Sistema Integrado Cristo Redentor que conecta ambos países a través del Paso Los Libertadores, tras permanecer cerrado por 34 días debido al mal tiempo y la acumulación de más de 6 metros de nieve, asunto que tuvo a miles de camiones varados en la frontera y provocó ingentes daños económicos y las críticas de gremios productivos.

Luego de evaluar el estado de la ruta y el pronóstico del tiempo, desde ambos lados aseguraron que están las condiciones para el tránsito seguro, aunque por ahora solo está permitido el paso del transporte de carga en una sola dirección.

PUBLICIDAD

De esta manera, desde este martes y hasta el jueves 20 podrán cruzar la frontera los camiones provenientes desde Argentina hacia Chile -entre las 08:00 y las 20:00 horas chilenas-, teniendo prioridad aquellos vehículos que tienen sus documentos listos y esperan en Uspallata.

En tanto, desde el viernes 21 al sábado 22, los camiones podrán circular en sentido contrario desde Chile a Argentina en el mismo horario.

Sin embargo, la reapertura del cruce no contempla el tránsito por ahora de buses de pasajeros ni autos particulares.

Nieve en los Andes
Más de 5 mil camiones estuvieron varados a ambos lados de la frontera.

Solución definitiva

Debido a las nefastas consecuencias para el comercio entre ambos países al cortarse la cadena logística de distribución, gremios a ambos lados de la cordillera llamaron a evaluar alternativas a corto y largo lazo para evitar en el futuro interrupciones como ésta, la más larga desde el invierno de 2023.

PUBLICIDAD

La semana pasada, el presidente de la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (ASIVA), Alfonso Salinas, aseguró que existen “muchas complejidades que repercuten y creo que llegó el momento de que volvamos a pensar en temas de fondo sobre cómo agilizamos y generamos un cruce a menor altura. También hay todo un tema con el Paso Las Leñas. Falta una agenda y no puede ser que siempre estemos enfrentando emergencias y no tengamos una respuesta más contundente”, según consignó Emol.

De la misma opinión fue su par de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso, Fernando Bustamante, quien agregó que en el corto plazo “se deben mejorar la Ruta 60-CH, los sistemas de monitoreo y la coordinación binacional. Pero también es necesario retomar una solución estructural de largo plazo, como un túnel de menor altura u otra alternativa vial o ferroviaria”.

Desde el otro lado de la cordillera, dirigentes gremiales como el presidente del Clúster Logístico Mendoza, Leonardo Andreu, se sumaron al llamado de sus pares chilenos.

Mediante una carta publicada en conjunto con la diputada chilena Bárbara Kast en el diario Los Andes de Mendoza, Andreu pidió a las autoridades inversiones urgentes en tecnología, control de avalanchas, monitoreo térmico y una mejor coordinación binacional, a la vez que hizo un llamado a consolidar una red de empresarios a ambos lados de la cordillera para impulsar soluciones definitivas como un túnel de baja altura.

“Es entendible que puedan existir contingencias puntuales, de días puntuales, de horas determinadas, tormentas que imposibilitan el tránsito, pero no una prolongación tan larga de días de corte, porque no es lo que se ve habitualmente en el mundo desarrollado”, argumentó.

Finalmente, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, propuso este domingo licitar de manera conjunta entre ambos países el despeje del Paso Los Libertadores y dejar dicha labor en manos de empresas especializadas, a fin de reducir los tiempos de espera el próximo invierno.

Temas Relacionados

ChileArgentinaPaso Los LibertadoresSistema Integrado Cristo RedentorAlfredo Cornejo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala conmemora con fervor cívico el Día de su Bandera Nacional

La conmemoración de este 17 de agosto también pone la mirada en el origen del emblema patrio, creado por decreto durante el gobierno de Miguel García Granados y convertido después en una fecha nacional

Guatemala conmemora con fervor cívico el Día de su Bandera Nacional

Nicaragua arranca la semana entre calor extremo, lluvias y ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora

El pronóstico de este lunes mezcla temperaturas de hasta 39 grados en el occidente con precipitaciones, tormentas eléctricas y vientos fuertes en varias zonas, bajo la vigilancia de sistemas que podrían cambiar el panorama

Nicaragua arranca la semana entre calor extremo, lluvias y ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora

Empresarios turísticos en Honduras cuestionan la nueva Ley de Empleo Parcial y advierten dificultades para aplicarla

La normativa fue aprobada el pasado 25 de marzo para regular el trabajo a tiempo parcial, pero enfrenta cuestionamientos tanto del sector empresarial como obrero, que han solicitado su derogación

Empresarios turísticos en Honduras cuestionan la nueva Ley de Empleo Parcial y advierten dificultades para aplicarla

Costa Rica: investigan a la hija de “Macho Coca” por millonarias compras tras declarar ingresos por venta de ropa

El Ministerio Público analiza adquisiciones de inmuebles y vehículos entre 2022 y 2025, al considerar que los ingresos formales identificados no bastan para sustentar operaciones patrimoniales por unos USD 187,000, según el expediente

Costa Rica: investigan a la hija de “Macho Coca” por millonarias compras tras declarar ingresos por venta de ropa

Desde droga hasta fuegos artificiales: Realizan requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva “El Boquerón” en Guatemala

Un operativo conjunto del Ejército y fuerzas civiles inspeccionó el penal de Santa Rosa y halló teléfonos, bocinas, alcohol y miles de envoltorios con posibles drogas

Desde droga hasta fuegos artificiales: Realizan requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva “El Boquerón” en Guatemala
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así puede preparar una torta de queso y limón sin necesidad de horno ni gelatina

Así puede preparar una torta de queso y limón sin necesidad de horno ni gelatina

Ejército y Policía capturaron en Piedecuesta a presunto sicario de Los del Sur

PRI cuestiona a Morena por narrativa de “soberanía” tras respaldo del partido a Andy López Beltrán

Vuelven a ingresar al rey Harald de Noruega por una anemia a sus 89 años: nuevo revés tras su hospitalización en Tenerife

El plan de SpaceX para transportar suministros con cohetes ante emergencias y catástrofes naturales

DEPORTES

Después de eliminar a Djokovic, Thiago Tirante volvió a ganar y avanzó a octavos de final en Cincinnati

Después de eliminar a Djokovic, Thiago Tirante volvió a ganar y avanzó a octavos de final en Cincinnati

La nueva vida de Sergio Busquets a los 38 años tras retirarse como futbolista: la carrera que inició

En un duelo clave por la permanencia, Estudiantes Río Cuarto recibe Atlético Tucumán por la quinta fecha del Clausura

El informe de la F1 que puso el foco en el futuro de Colapinto en Alpine: cómo está el mapa de pilotos y los rumores de cambios

En un partido frenético, Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y lograron un triunfo clave en el Mundial de hockey

ENTRETENIMIENTO

Los actores de la biopic de The Beatles fueron captados recreando la legendaria portada de “Abbey Road” en Londres

Los actores de la biopic de The Beatles fueron captados recreando la legendaria portada de “Abbey Road” en Londres

Hayden Panettiere y el abuso que sufrió de su exnovio Brian Hickerson: “Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos”

Lo que Hayden Panettiere confesó en sus memorias antes de morir: abuso, adicción y la custodia de su hija

Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere en redes sociales

Viola Davis, Selma Blair y más estrellas de Hollywood despiden a Hayden Panettiere: “Esto no puede ser real”