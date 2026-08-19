WhatsApp usará IA para rellenar los bordes de tus imágenes y adaptarlas a pantalla completa: así será la nueva función

El truco de Inteligencia Artificial que prepara WhatsApp para adaptar cualquier foto a tus Estados - (Meta)

Guardar

WhatsApp está a punto de simplificar uno de los problemas más frecuentes a la hora de compartir imágenes: la pérdida de partes importantes de la foto por culpa de los recortes automáticos.

Meta AI prepara una nueva herramienta para expandir fotos en WhatsApp, ajustando cualquier imagen al formato 9:16 sin que falte nada del encuadre original. De acuerdo con WABetaInfo, esta función se encuentra en desarrollo y promete cambiar la manera en la que se editan y comparten fotos en la aplicación de mensajería más popular del mundo.

PUBLICIDAD

La novedad consiste en que, en lugar de recortar los bordes para adaptar la imagen a la pantalla del teléfono, la inteligencia artificial de Meta se encargará de generar contenido adicional alrededor de la foto. Así, se podrá llenar todo el espacio vertical, especialmente útil en los estados, sin perder detalles ni calidad visual.

WhatsApp suma edición inteligente, estilos y transformaciones con IA dentro de la app - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Cómo funcionará la expansión de fotos en WhatsApp?

La herramienta estará integrada en el editor de dibujo, el mismo espacio donde hoy ya es posible aplicar filtros, añadir texto o dibujar sobre las imágenes. Cuando esté disponible, bastará con abrir una foto en el editor y buscar la nueva opción para expandirla. Meta AI analizará la imagen original y generará nuevos elementos en los bordes, adaptando la composición al formato vertical estándar de los smartphones (9:16). Todo el proceso será automático y sin necesidad de aplicaciones externas ni conocimientos técnicos.

PUBLICIDAD

A diferencia de los métodos tradicionales, que obligan a recortar o dejan franjas negras, esta tecnología promete una ampliación natural y realista del entorno, ideal para paisajes, retratos o cualquier imagen que quieras compartir sin limitaciones de formato.

El 9:16 es el formato vertical más utilizado en móviles y plataformas sociales. Permite que las fotos ocupen toda la pantalla al compartirlas en estados o historias, evitando espacios vacíos arriba y abajo. Hasta ahora, quienes intentaban compartir una imagen cuadrada o horizontal en WhatsApp solían perder parte del contenido o debían recurrir a trucos y editores externos.

PUBLICIDAD

Por ahora no aparece ni en versión pública ni de prueba, y se espera que llegue primero a Android en futuras actualizaciones, mientras quienes buscan adelantos pueden unirse al programa beta oficial con sus riesgos de estabilidad - WHATSAPP OFICIAL

La nueva función de expansión resolverá este problema, haciendo que las fotos luzcan completas y adaptadas a la experiencia móvil.

Más allá de la expansión: edición inteligente en WhatsApp

La función de expandir fotos es solo una de las muchas innovaciones en edición que WhatsApp está desarrollando con inteligencia artificial. En versiones recientes de la beta, los usuarios han visto la llegada de estilos artísticos, animaciones y la posibilidad de transformar imágenes a partir de texto. Todas estas opciones buscan que, desde la propia app, cualquier persona pueda personalizar y mejorar sus imágenes sin salir de WhatsApp.

PUBLICIDAD

Disponibilidad y cómo estar pendiente de las novedades

Por el momento, la herramienta para expandir fotos con IA no está disponible ni en la versión pública ni en la beta de WhatsApp. Se encuentra en desarrollo y se espera que llegue primero a usuarios de Android en futuras actualizaciones, aunque no hay una fecha confirmada.

Meta AI ajustará fotos a 9:16 en WhatsApp y llenará la pantalla sin perder detalles - (Reuters)

Quienes deseen probar antes que nadie las novedades de WhatsApp pueden unirse al programa beta oficial. En Android, hay que ingresar a la página del Programa de pruebas de Google Play, iniciar sesión y seleccionar “Convertirse en tester”. Luego, basta con actualizar la aplicación desde la tienda.

PUBLICIDAD

En iOS, el acceso se gestiona desde la app TestFlight, aunque los cupos suelen agotarse rápidamente. Participar en la beta permite explorar funciones experimentales pero también implica posibles fallos o inestabilidad.

La expansión automática de fotos en WhatsApp, impulsada por Meta AI, representa un paso más en la integración de herramientas avanzadas de edición para el usuario común. Pronto será posible compartir recuerdos, paisajes o retratos llenando toda la pantalla y sin sacrificar detalles, todo desde la comodidad de la aplicación y con la ayuda de la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD