Tecno
Agregar Infobae enGoogle

WhatsApp usará IA para rellenar los bordes de tus imágenes y adaptarlas a pantalla completa: así será la nueva función

La expansión es parte de un paquete de herramientas que incluyen efectos artísticos, animaciones y cambios guiados por texto

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
El truco de Inteligencia Artificial que prepara WhatsApp para adaptar cualquier foto a tus Estados - (Meta)
Guardar

WhatsApp está a punto de simplificar uno de los problemas más frecuentes a la hora de compartir imágenes: la pérdida de partes importantes de la foto por culpa de los recortes automáticos.

Meta AI prepara una nueva herramienta para expandir fotos en WhatsApp, ajustando cualquier imagen al formato 9:16 sin que falte nada del encuadre original. De acuerdo con WABetaInfo, esta función se encuentra en desarrollo y promete cambiar la manera en la que se editan y comparten fotos en la aplicación de mensajería más popular del mundo.

PUBLICIDAD

La novedad consiste en que, en lugar de recortar los bordes para adaptar la imagen a la pantalla del teléfono, la inteligencia artificial de Meta se encargará de generar contenido adicional alrededor de la foto. Así, se podrá llenar todo el espacio vertical, especialmente útil en los estados, sin perder detalles ni calidad visual.

WhatsApp suma edición inteligente, estilos y transformaciones con IA dentro de la app - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp suma edición inteligente, estilos y transformaciones con IA dentro de la app - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Cómo funcionará la expansión de fotos en WhatsApp?

La herramienta estará integrada en el editor de dibujo, el mismo espacio donde hoy ya es posible aplicar filtros, añadir texto o dibujar sobre las imágenes. Cuando esté disponible, bastará con abrir una foto en el editor y buscar la nueva opción para expandirla. Meta AI analizará la imagen original y generará nuevos elementos en los bordes, adaptando la composición al formato vertical estándar de los smartphones (9:16). Todo el proceso será automático y sin necesidad de aplicaciones externas ni conocimientos técnicos.

PUBLICIDAD

A diferencia de los métodos tradicionales, que obligan a recortar o dejan franjas negras, esta tecnología promete una ampliación natural y realista del entorno, ideal para paisajes, retratos o cualquier imagen que quieras compartir sin limitaciones de formato.

El 9:16 es el formato vertical más utilizado en móviles y plataformas sociales. Permite que las fotos ocupen toda la pantalla al compartirlas en estados o historias, evitando espacios vacíos arriba y abajo. Hasta ahora, quienes intentaban compartir una imagen cuadrada o horizontal en WhatsApp solían perder parte del contenido o debían recurrir a trucos y editores externos.

Por ahora no aparece ni en versión pública ni de prueba, y se espera que llegue primero a Android en futuras actualizaciones, mientras quienes buscan adelantos pueden unirse al programa beta oficial con sus riesgos de estabilidad - WHATSAPP OFICIAL
Por ahora no aparece ni en versión pública ni de prueba, y se espera que llegue primero a Android en futuras actualizaciones, mientras quienes buscan adelantos pueden unirse al programa beta oficial con sus riesgos de estabilidad - WHATSAPP OFICIAL

La nueva función de expansión resolverá este problema, haciendo que las fotos luzcan completas y adaptadas a la experiencia móvil.

Más allá de la expansión: edición inteligente en WhatsApp

La función de expandir fotos es solo una de las muchas innovaciones en edición que WhatsApp está desarrollando con inteligencia artificial. En versiones recientes de la beta, los usuarios han visto la llegada de estilos artísticos, animaciones y la posibilidad de transformar imágenes a partir de texto. Todas estas opciones buscan que, desde la propia app, cualquier persona pueda personalizar y mejorar sus imágenes sin salir de WhatsApp.

Disponibilidad y cómo estar pendiente de las novedades

Por el momento, la herramienta para expandir fotos con IA no está disponible ni en la versión pública ni en la beta de WhatsApp. Se encuentra en desarrollo y se espera que llegue primero a usuarios de Android en futuras actualizaciones, aunque no hay una fecha confirmada.

Primer plano del logo verde de WhatsApp en una pantalla digital, con una parte de un dedo humano visible en el lado derecho de la imagen
Meta AI ajustará fotos a 9:16 en WhatsApp y llenará la pantalla sin perder detalles - (Reuters)

Quienes deseen probar antes que nadie las novedades de WhatsApp pueden unirse al programa beta oficial. En Android, hay que ingresar a la página del Programa de pruebas de Google Play, iniciar sesión y seleccionar “Convertirse en tester”. Luego, basta con actualizar la aplicación desde la tienda.

En iOS, el acceso se gestiona desde la app TestFlight, aunque los cupos suelen agotarse rápidamente. Participar en la beta permite explorar funciones experimentales pero también implica posibles fallos o inestabilidad.

La expansión automática de fotos en WhatsApp, impulsada por Meta AI, representa un paso más en la integración de herramientas avanzadas de edición para el usuario común. Pronto será posible compartir recuerdos, paisajes o retratos llenando toda la pantalla y sin sacrificar detalles, todo desde la comodidad de la aplicación y con la ayuda de la inteligencia artificial.

Temas Relacionados

WhatsAppMeta AIFotosRecortesTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy miércoles 19 de agosto

Lass criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy miércoles 19 de agosto

¿Internet lento? 5 lugares de la casa donde nunca se debe poner el router WiFi

La ubicación define velocidad y cobertura, y errores comunes como esquinas o muebles cerrados generan zonas muertas

¿Internet lento? 5 lugares de la casa donde nunca se debe poner el router WiFi

Cuándo se estrena el episodio final de Cien Años de Soledad y dónde ver la serie en el celular

El capítulo final busca resolver el destino familiar y el sentido de las advertencias que atraviesan la historia, en una adaptación televisiva que reactivó el interés por la obra de Gabriel García Márquez

Cuándo se estrena el episodio final de Cien Años de Soledad y dónde ver la serie en el celular

Semana laboral de cuatro días, la promesa incumplida de las empresas gigantes de tecnología que usan IA

A comienzos de este año, OpenAI alentó públicamente a las empresas a experimentar con jornadas laborales reducidas a cuatro días sin reducir el salario

Semana laboral de cuatro días, la promesa incumplida de las empresas gigantes de tecnología que usan IA

Cáncer colorrectal: una IA podría identificar qué pacientes se beneficiarían con tratamientos más intensos

Un equipo del University College London analizó biopsias de tumores de recto avanzado con un sistema automatizado y halló que agregar un fármaco poco utilizado a la quimioterapia podría reducir a la mitad el riesgo de muerte

Cáncer colorrectal: una IA podría identificar qué pacientes se beneficiarían con tratamientos más intensos

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Thiago Tirante enfrentará a Jakub Mensik en busca de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y clasificaron a la próxima ronda del Mundial de hockey

Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control de dopaje y quedó suspendido del circuito de tenis: “Pido perdón”

Impacto en la Fórmula 1: un piloto se perderá el GP de Países Bajos y provocará un intercambio entre escuderías

TELESHOW

Valeria Lynch sorprendió al cantar con una banda callejera en plena avenida Corrientes: el video que se hizo viral

Valeria Lynch sorprendió al cantar con una banda callejera en plena avenida Corrientes: el video que se hizo viral

Murió a los 68 años Pucho Ponce, histórico bajista de Los Tekis

Mirtha Legrand habló de la serie de Moria Casán y fue tajante sobre la posibilidad de tener su propia biopic

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Los icónicos 9 días de Moria Casán presa en Paraguay: la amistad con las reclusas y la fortaleza para reinventarse

INFOBAE AMÉRICA

Avance contra el cáncer de piel: una vacuna ARNm logró prevenir la reaparición o diseminación del melanoma

Avance contra el cáncer de piel: una vacuna ARNm logró prevenir la reaparición o diseminación del melanoma

EEUU y Emiratos Árabes Unidos dialogaron sobre seguridad regional y reivindicaron la libre navegación en el estrecho de Ormuz

Sor Juana Inés de la Cruz, filósofa mexicana: “Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos”

Fábrica de cerveza uruguaya cerró planta por segunda vez en dos años: quiere concentrar su producción en Montevideo

Cómo es la plataforma global que expone la esclavitud de las misiones médicas cubanas