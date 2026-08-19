Apple cambia las comisiones de la App Store en Europa y establece nuevas tarifas para los desarrolladores

Las comisiones en la App Store de Europa cambian para los desarrolladores. (Apple)

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Apple anunció cambios en las comisiones que cobra a los desarrolladores por distribuir aplicaciones y procesar pagos en Europa. Las nuevas condiciones entrarán en vigor el 1 de octubre y modificarán tanto las tarifas de las aplicaciones disponibles en la App Store como las de aquellas que se distribuyen mediante tiendas alternativas o directamente desde sitios web.

La compañía asegura que las modificaciones buscan establecer un conjunto común de reglas para los desarrolladores, independientemente del método que elijan para distribuir sus aplicaciones.

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El anuncio también responde a los desacuerdos que Apple mantenía con la Comisión Europea sobre cuestiones relacionadas con las alternativas a la App Store y las condiciones comerciales.

Las nuevas condiciones de la App Store de Europa entrarán en vigor el 1 de octubre.

Entre las principales novedades está la eliminación de la Core Technology Fee, una tarifa que generó controversia porque estaba vinculada al número de instalaciones de una aplicación. En su lugar, Apple establecerá una comisión del 5 % sobre determinadas transacciones realizadas en aplicaciones distribuidas fuera de la App Store, ya sea mediante tiendas de terceros o desde páginas web.

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Los desarrolladores ya pueden aceptar las nuevas condiciones, aunque estas comenzarán a aplicarse oficialmente en octubre.

Así quedan las comisiones de la App Store

Apple modificará las tarifas dependiendo de cómo se distribuya una aplicación y del sistema utilizado para realizar las compras. En el caso de las aplicaciones distribuidas desde la App Store que utilizan el sistema de pagos de Apple para las compras dentro de la aplicación, la comisión será del 26 %.

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Sin embargo, los desarrolladores que formen parte de programas como el de pequeñas empresas, Video Partner o Mini Apps Partner tendrán una comisión reducida al 15 %. Apple sostiene que la mayoría de los desarrolladores se beneficiará de este porcentaje.

Apple cobrará una comisión en la App Store dependiendo de cómo se distribuya el aplicativo.

Las suscripciones con renovación automática también tendrán una comisión del 15 % después del primer año de suscripción.

Cuando una aplicación distribuida mediante la App Store utilice un método de pago alternativo al sistema de Apple, la comisión será del 20 %. Para los desarrolladores incluidos en los programas especiales, la tarifa se reducirá al 10 %.

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Por último, las aplicaciones que se distribuyan desde la App Store y dirijan al usuario fuera de la aplicación para completar una compra tendrán una comisión del 15 %, que bajará al 10 % para quienes participen en los programas con tarifas reducidas.

Una nueva comisión para las aplicaciones fuera de la App Store

Apple también establecerá una tarifa específica para las aplicaciones que se distribuyan fuera de su tienda oficial. Las transacciones realizadas mediante aplicaciones instaladas desde tiendas de terceros o sitios web estarán sujetas a una Core Technology Commission del 5 %.

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El cambio sustituye al sistema anterior basado en la Core Technology Fee, que calculaba determinados pagos según la cantidad de instalaciones de una aplicación.

Además, los desarrolladores podrán ofrecer métodos de pago alternativos junto con las compras dentro de la aplicación de la App Store. Hasta ahora, las condiciones aplicadas en Europa imponían mayores restricciones sobre esta posibilidad.

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Apple establecerá una tarifa a las aplicaciones que se distribuyan fuera de su tienda oficial.

Apple flexibiliza las tiendas alternativas

La compañía también modificó los requisitos para las empresas que quieran operar tiendas de aplicaciones alternativas o distribuir aplicaciones directamente desde la web.

Hasta ahora, Apple exigía una carta de crédito contingente de 1 millón de euros emitida por una institución financiera de primer nivel. El nuevo sistema elimina ese requisito y establece diferentes vías para demostrar estabilidad y capacidad financiera.

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Entre las alternativas figuran contar con una estabilidad financiera moderada evaluada por Dun & Bradstreet, cotizar en bolsa o pertenecer a una empresa que lo haga, haber recibido financiación de capital riesgo de una firma consolidada, superar una auditoría financiera externa o ser una entidad gubernamental, educativa o sin ánimo de lucro.

Apple empezará a ser más flexible con las tiendas externas.

La Comisión Europea supervisará los cambios

La Comisión Europea valoró positivamente las modificaciones anunciadas por Apple y destacó el diálogo mantenido con la compañía durante el proceso.

Las autoridades europeas, sin embargo, señalaron que vigilarán la implementación de las nuevas condiciones para comprobar que se aplican correctamente.

Los cambios representan un nuevo ajuste de las reglas de distribución y pagos de Apple en el mercado europeo, donde la compañía ha tenido que modificar su modelo de negocio para adaptarse a las exigencias regulatorias de la Unión Europea.

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