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EEUU y Emiratos Árabes Unidos dialogaron sobre seguridad regional y reivindicaron la libre navegación en el estrecho de Ormuz

Marco Rubio habló con el asesor emiratí en el área y pide que Irán rinda cuentas por sus ataques

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interviene durante la ceremonia de firma de un memorando de entendimiento con el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, sobre cooperación nuclear civil estratégica, en el Departamento de Estado en Washington, D.C., Estados Unidos, el 4 de agosto de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interviene durante la ceremonia de firma de un memorando de entendimiento con el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, sobre cooperación nuclear civil estratégica, en el Departamento de Estado en Washington, D.C., Estados Unidos, el 4 de agosto de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con el asesor de Seguridad Nacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Tahnun bin Zayed al Nahyan, para abordar los últimos acontecimientos en la región y reivindicar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

“Ambos han abordado diversos temas de seguridad regional, incluyendo Líbano, así como la continua coordinación entre Estados Unidos y los EAU para exigir responsabilidades a Irán y sus aliados terroristas por los ataques en curso”, ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.

Así, ha especificado que durante la conversación Rubio ha destacado la importancia “vital” de estas rutas comerciales a medida que el conflicto avanza, si bien los declarados esfuerzos de Estados Unidos por presionar a Irán para que abra el estrecho de Ormuz y vuelva a la mesa de negociaciones no han dado muchos frutos durante los últimos meses.

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De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el martes que “no hay conversaciones ni diálogo” previsto con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho sigue vigente tras expirar el acuerdo suscrito entre las partes el pasado mes de junio.

Por su parte, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (UAE) ha anunciado en las últimas horas la suspensión de “todos” sus intercambios comerciales y transacciones financieras con Irán tras denunciar el lanzamiento de misiles desde el país asiático contra su territorio.

El anuncio llegaba poco después de que el Ministerio de Defensa emiratí denunciara en redes sociales un ataque con “dos” misiles balísticos desde suelo iraní que, sin embargo, no han conseguido su objetivo y “cayeron al mar”.

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Irán contempla atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente Donald Trump intensifica la guerra, revela este miércoles el diario Financial Times (FT).

Así está el estrecho de Ormuz (captura Reuters/Marine Traffic)
Así está el estrecho de Ormuz (captura Reuters/Marine Traffic)

Dos fuentes del régimen de Teherán declararon al FT que las fuerzas iraníes han analizado la opción de atacar activos estadounidenses en el sureste de Europa, como Bulgaria, que el mes pasado aprobó el uso de su base aérea de Bezmer para aviones de reabastecimiento de EE. UU.

Una de las fuentes añadió que Chipre -donde una base aérea británica fue alcanzada por un dron el pasado marzo- también figuraba entre los posibles objetivos de represalia ante cualquier nueva ofensiva estadounidense.

Las mismas fuentes señalaron que las fuerzas iraníes han evaluado además la posibilidad de atacar cables submarinos de fibra óptica en el estrecho de Ormuz en caso de una escalada del conflicto.

El FT resalta que estas amenazas reflejan el espíritu desafiante en Teherán, donde muchos miembros del régimen consideran que la reanudación de la guerra es una cuestión de tiempo.

Trump afirmó el martes que no había conversaciones en curso ni programadas con Teherán en medio de un estancamiento del diálogo para poner fin a la guerra en Irán que empezó el pasado febrero.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otros mandos militares han advertido que, en cualquier nuevo conflicto a gran escala, Irán iría más allá de su estrategia anterior -que consistía en atacar activos militares, instalaciones energéticas y otras infraestructuras estadounidenses en Oriente Medio- para centrarse en objetivos más lejanos, añade el diario.

El mes pasado, la Guardia Revolucionaria amenazó al Reino Unido debido al uso estadounidense de bases militares británicas, al afirmar que “cualquier base utilizada para lanzar un ataque contra territorio iraní será considerada un objetivo legítimo”.

Según algunos expertos, Irán podría desplegar misiles balísticos de medio alcance -como los de la serie Shahab- contra activos estadounidenses en el sur y sureste de Europa.

(Con información de Europa Press y EFE)

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