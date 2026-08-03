Capturaron a dos hombres con órdenes judiciales en el barrio El Gallito, en Guatemala

El operativo Plan Anillo de Contención de la PNC se extendió a varias colonias de la zona 3 con puestos de control, recorridos preventivos y verificaciones, dentro del Barrio El Gallito, zona 3 de la ciudad de Guatemala. (PNC de Guatemala)

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La PNC confirmó dos capturas durante la puesta en marcha del plan Anillo de Contención en el barrio El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Las detenciones se lograron con la verificación de órdenes judiciales vigentes, como parte de una estrategia para prevenir delitos y localizar ilícitos en sectores con alta incidencia criminal.

El despliegue no se limitó a ese barrio. De acuerdo con la información oficial, la operación comenzó desde tempranas horas del domingo 2 de agosto y abarcó también las colonias La Trinidad, Buena Vista, Santa Luisa, La Arenera, El Esfuerzo, Santa Isabela y Las Calaveras, con puestos fijos de control, recorridos preventivos y verificaciones.

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La PNC prevé mantener presencia constante en sectores estratégicos de la capital para ubicar a personas requeridas por la justicia. (PNC de Guatemala)

Las dos detenciones ocurrieron a pocas horas de iniciado el plan. La primera fue la de Jhonatan “N”, de 30 años, requerido por un juzgado de Guatemala desde el 23 de marzo por lavado de dinero u otros activos; la segunda, la de Víctor “N”, de 36 años, buscado desde el 12 de mayo por un juzgado especializado en femicidio de Guatemala por un proceso relacionado con violencia contra la mujer, según informó la Policía Nacional Civil.

El operativo se extendió a varios sectores de la zona 3 capitalina

La captura de Jhonatan “N” estuvo a cargo de agentes de la comisaría 11 y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, conocida como SGAIA. La aprehensión se realizó en El Gallito, uno de los puntos donde se concentró el dispositivo de seguridad.

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Jhonatan “N”, de 30 años, fue capturado por una orden judicial por lavado de dinero u otros activos en Guatemala. (PNC de Guatemala)

En otro sector de la misma colonia fue detenido Víctor “N”. La PNC indicó que, tras verificar sus antecedentes, estableció que tenía una orden de captura activa por el proceso vinculado con violencia contra la mujer.

El bloque de seguridad incluye participación del Ejército de Guatemala junto con unidades policiales especializadas. La operación, según la versión oficial difundida por la agencia estatal, fue diseñada para reforzar la seguridad ciudadana mediante un aumento de la presencia policial en áreas consideradas de atención prioritaria.

Víctor “N”, de 36 años, fue detenido por una orden de captura vinculada con un proceso por violencia contra la mujer. (PNC de Guatemala)

Ese refuerzo se traduce en controles e inspecciones en puntos definidos de la capital. Según las autoridades policiales, la intención es mantener presencia constante en sectores estratégicos con el objetivo de ubicar a personas requeridas por la justicia y contrarrestar estructuras criminales.

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Las actividades contaron con el apoyo de agentes K-9, entrenados para la detección de drogas, explosivos, armas y otros ilícitos.

Durante el operativo se contó con la presencia de agentes K-9. (PNC de Guatemala)

El plan arrancó un día después de otra captura en el mismo barrio

El inicio del Anillo de Contención ocurrió un día después de otra detención en El Gallito. La PNC había capturado en ese mismo barrio a Christopher “N”, alias “El Gato”, señalado por las autoridades como presunto integrante del Barrio 18, pese a que el sector está controlado, principalmente por pandilleros de la Mara Salvatrucha.

El joven fue detenido cuando presuntamente se disponía a cometer un ataque armado. Las autoridades afirmaron que portaba una pistola con reporte de robo, municiones y un teléfono celular que sería analizado dentro de la investigación.

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La explicación oficial sobre el alcance del plan apunta a una continuidad de los operativos más allá de esta jornada. La PNC aseguró que el Anillo de Contención seguirá en distintos puntos de la capital como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y ejecutar órdenes judiciales pendientes.