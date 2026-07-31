Activaron una alerta por la desaparición de una turista colombiana-estadounidense en Ciudad de Guatemala

Guatemala activó los protocolos de emergencia por la desaparición de Leidy Mariana Zambrano Suárez cerca del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala. (Inguat)

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Las autoridades de Guatemala activaron los protocolos de emergencia tras reportarse la desaparición de Leidy Mariana Zambrano Suárez, una mujer de 31 años y doble nacionalidad (colombiana y estadounidense), quien fue vista por última vez a inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

La alerta fue difundida a través del sistema Isabel-Claudina, que coordina la respuesta institucional ante casos de mujeres desaparecidas, donde se detalló que la joven fue vista por última vez el 13 de julio de 2026.

La desaparición de Zambrano Suárez generó una respuesta inmediata de los organismos de socorro y las agencias especializadas.

Según informó el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) a través de un comunicado, el Departamento de Asistencia Turística y la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros del Ministerio Público (MP) abrieron expedientes para coordinar las labores de rastreo en todo el territorio nacional.

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Mientras que la familia expresó su preocupación y solicitó apoyo internacional.

El INGUAT, el Departamento de Asistencia Turística y la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros abrieron expedientes para coordinar la búsqueda en Guatemala. (Inguat)

En paralelo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que se encuentra colaborando en la indagatoria y se brindarán las imágenes de las cámaras de videovigilancia en cuanto sean solicitadas por el ente investigador.

La joven inició su itinerario en Filadelfia, Estados Unidos, e hizo una escala en Orlando, luego viajó con destino a Guatemala. Mientras que el Ministerio Público evalúa si la pasajera abordó el último tramo hacia la capital guatemalteca.

Personas allegadas a la investigación detallaron a Infobae que se logró corroborar que Zambrano Suárez ingresó a Guatemala. No obstante, se ha determinado que los movimientos de compras con su tarjeta de crédito son normales.

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“Ha comprado alimentos y bebidas, creemos que la joven no está en peligro y que apagó su teléfono para no ser contactada por sus familiares, pero sus consumos han sido normales", detalló una fuente que pidió no ser nombrada.

Perfil y características de la persona desaparecida

La Alerta Isabel-Claudina detalla que Leidy Mariana Zambrano Suárez mide 1.65 metros, tiene tez morena clara, ojos café y cabello largo ondulado castaño. Como característica particular detallan un lunar que tiene cerca de la boca en el lado izquierdo.

La alerta Isabel-Claudina informó que Leidy Mariana Zambrano Suárez, de 31 años y nacionalidad colombiana y estadounidense, fue vista por última vez el 13 de julio de 2026. (Alerta Isabel Claudina)

Estos datos fueron difundidos en boletines oficiales y medios locales, con el objetivo de facilitar su identificación.

Las autoridades recalcaron la importancia de cualquier información ciudadana y habilitaron la línea de emergencia 1572 para canalizar reportes.

Contexto: aumento del turismo y llegada de extranjeros a Guatemala

El caso ocurre en un periodo de intenso flujo turístico y migratorio en Guatemala. Según cifras del INGUAT, durante el primer semestre de 2026 ingresaron más de 1.62 millones de visitantes internacionales al país. El organismo destacó un crecimiento del 42 % en la llegada de turistas colombianos, lo que posiciona a Colombia como uno de los mercados emisores más dinámicos hacia destinos guatemaltecos.

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Más del 80 % de los viajeros internacionales corresponde a turismo de pernocta, es decir, visitantes que permanecen varios días en el país. La vía aérea continúa siendo la principal puerta de entrada para turistas de Norteamérica y otras regiones.