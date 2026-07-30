América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Temporales con fuertes vientos de más de 100 km/h causaron al menos tres muertes y cinco heridos en Brasil

Una tempestad ingresó durante la noche del martes y cobró fuerza el miércoles, causando destrozos en infraestructuras, cortes en rutas, derrumbes

Vientos intensos vinculados a un frente frío iniciaron su paso destructivo en Río Grande do Sul durante la noche del martes y, al día siguiente, se extendieron a São Paulo y Río de Janeiro, donde ocasionaron derrumbes, destrozos en infraestructuras y cortes de energía eléctrica (X- André Marinho)

Guardar

Las ciudades del sur y el sureste de Brasil enfrentan una jornada de caos luego de que temporales con ráfagas de viento superiores a 100 km/h azotaron regiones densamente pobladas como Río de Janeiro, São Paulo y Paraná, con un saldo de al menos tres personas fallecidas, hasta el momento, varios heridos y miles de afectados por cortes de energía y transporte.

El avance de un frente frío, que sorprendió durante la noche del martes y se intensificó el miércoles, provocó daños en infraestructuras, bloqueos de carreteras, derrumbes y la paralización de servicios esenciales en las principales ciudades del país.

PUBLICIDAD

Las ráfagas, que en algunos puntos superaron los 117 km/h, comenzaron su recorrido destructivo en el estado de Río Grande do Sul, donde las autoridades evacuaron a más de un centenar de personas y reportaron daños en viviendas y estructuras públicas.

El fenómeno se desplazó hacia el noreste e impactó en la región metropolitana de São Paulo, la zona industrial más importante de Sudamérica: según el Departamento de Bomberos, un hombre murió en la ciudad portuaria de Santos tras la caída de un árbol. El puerto suspendió sus operaciones y el transporte marítimo de pasajeros quedó interrumpido por varias horas.

PUBLICIDAD

En Río de Janeiro, la situación se agravó durante la tarde. El cuerpo de bomberos de la ciudad notificó que en este caso dos personas murieron por el derrumbe de un muro en el barrio de Santa Teresa.

El Instituto Nacional de Meteorología elevó su alerta y clasificó la situación como de “peligro” ante la intensidad de los vientos (Reuters)
El Instituto Nacional de Meteorología elevó su alerta y clasificó la situación como de “peligro” ante la intensidad de los vientos (Reuters)

Los vientos, que alcanzaron 105 km/h en la base aérea de Galeão, generaron un apagón masivo que afectó a barrios de la capital y de la Baixada Fluminense, detuvo la circulación de trenes y metro y dejó sin funcionamiento los semáforos en diversas avenidas clave.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro intervino en al menos 185 emergencias relacionadas con la tormenta: 93 por corte de árboles, 31 rescates de personas y cinco derrumbes. También asistió a trabajadores que quedaron atrapados en un andamio que el viento arrojó contra un edificio en Barra da Tijuca. Las imágenes de los trabajadores buscando refugio a decenas de metros de altura circularon ampliamente en redes sociales.

Además, el aeropuerto Santos Dumont cerró para operaciones, mientras que el aeropuerto internacional de Galeão desvió vuelos a otras ciudades ante la imposibilidad de garantizar aterrizajes seguros.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) declaró el nivel de “peligro” en su escala de alertas y advirtió sobre la posibilidad de ráfagas superiores a 90 km/h hasta la noche del miércoles. Municipios como Angra dos Reis, Niterói, Cabo Frío y Paraty también resultaron afectados por la caída de árboles, postes y señales de tránsito.

Bajo este contexto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el gobierno federal mantiene coordinación con los estados y municipios para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático y minimizar los daños. Además, Lula anunció la activación de un gabinete de crisis compuesto por 24 ministerios, con el objetivo de organizar la respuesta ante los efectos de El Niño, que, según los científicos, podría intensificarse durante el año.

“Brasil se está preparando para mitigar los impactos de El Niño, en diálogo con los gobiernos estatales y municipales. Dondequiera que haya sequías severas o lluvias torrenciales, trabajaremos junto con quienes más lo necesiten para remediar los daños en las ciudades”, informó Lula en su cuenta de X.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que el gobierno federal coordinaba acciones con los estados (Reuters)
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que el gobierno federal coordinaba acciones con los estados (Reuters)

“Contamos con medidas para garantizar el suministro de agua, alimentos, electricidad, rescate de personas y ayuda a la agricultura en caso de fenómenos meteorológicos extremos. Rogamos a Dios que no ocurra nada. Si sucede, Brasil estará preparado”, agregó.

Por otro lado, el club Fluminense FC informó a sus socios en la cuenta oficial de X que evacuó y cerró su sede en Laranjeiras hasta el mediodía del jueves por los daños provocados por los fuertes vientos. Algunas áreas seguirán restringidas y el club avisará a los socios cuando se normalice la situación.

(Con información de EFE y O Globo)

Temas Relacionados

BrasilRio de JaneiroSan PabloTemporal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Brasil mantiene a su embajador fuera de Buenos Aires mientras sigue la tensión diplomática

La administración de Lula decidió que Júlio Bitelli permanezca en Brasília por tiempo indeterminado tras ser llamado a consultas, ante la falta de gestos de arrepentimiento desde la Casa Rosada, según fuentes diplomáticas

El gobierno de Brasil mantiene a su embajador fuera de Buenos Aires mientras sigue la tensión diplomática

Estados Unidos pidió a una reunión a la OEA por la iniciativa de la dictadura de Nicaragua para anular las elecciones

La misión estadounidense ante el organismo presentó una carta y un proyecto de resolución para convocar una sesión extraordinaria que evalúe la situación política y las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país centroamericano

Estados Unidos pidió a una reunión a la OEA por la iniciativa de la dictadura de Nicaragua para anular las elecciones

En Panamá las autoridades de Aduanas detectan presuntas irregularidades en mercancía bajo investigación

Indicaron que parte de un cargamento de cigarrillos incautados presenta signos de deterioro, situación que podría implicar un riesgo para la salud pública

En Panamá las autoridades de Aduanas detectan presuntas irregularidades en mercancía bajo investigación

Auge mundial de la inversión en cables submarinos favorece a Panamá como hub digital, afirma la Autoridad Marítima

Por aguas panameñas transitan siete sistemas de cables submarinos, entre ellas la red que respalda el 100 % del tráfico regional de internet, y el 90 % de la transmisión de datos en la región

Auge mundial de la inversión en cables submarinos favorece a Panamá como hub digital, afirma la Autoridad Marítima

El Congreso de Guatemala aprueba una reforma para liberar los pagos a los veteranos militares

La enmienda garantiza que los inscritos que no hayan completado las 36 mensualidades mantengan el derecho al incentivo, con desembolsos a cargo del Ministerio de Desarrollo Social desde el día siguiente a su publicación oficial

El Congreso de Guatemala aprueba una reforma para liberar los pagos a los veteranos militares
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

México vs Puerto Rico: ¿Cómo quedó la Selección Femenil en su debut en los Juegos Centroamericanos?

México vs Puerto Rico: ¿Cómo quedó la Selección Femenil en su debut en los Juegos Centroamericanos?

Mexicable Línea 3 avanza en Naucalpan: cuándo terminarán las obras y fecha de inicio de operaciones

Menos controles ambientales para la minería: la letra pequeña del pedido de facultades de Keiko Fujimori al Congreso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Nueve robos y entraderas en dos semanas: el feroz raid delictivo de una banda de ladrones en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Milicias proiraníes prometieron una respuesta “inevitable” tras los bombardeos de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

Milicias proiraníes prometieron una respuesta “inevitable” tras los bombardeos de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

Estados Unidos bombardeó posiciones militares en Irán en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente

La red armada de Irán en Irak: quiénes conforman las milicias al servicio del régimen para alterar el equilibrio regional

Fue domesticado hace 6.500 años y aún es la columna vertebral del ecosistema patagónico: la historia del guanaco

La gripe H5N1 llegó a Australia y se confirmó por primera vez transmisión entre aves silvestres

ENTRETENIMIENTO

Kanye West y su exasistente llegan a un acuerdo por demanda de presunto acoso sexual

Kanye West y su exasistente llegan a un acuerdo por demanda de presunto acoso sexual

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer pierde privilegios en prisión tras un altercado con varios custodios

Bette Midler revela por qué rechazó el papel que le dio su único Oscar a Kathy Bates

“No fue tan difícil”, afirmó Sadie Sink sobre guardar el secreto de su personaje en Spider-Man: Brand New Day

Una amistad nacida en Irlanda, bromas en el set y una alianza inesperada: así se gestó el vínculo entre Tom Holland y Jon Bernthal en Spider-Man: Brand New Day