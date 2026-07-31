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El Palacio Nacional brilló de azul en Guatemala durante una jornada que visibilizó a sobrevivientes de trata de personas

Además de la iluminación simbólica, la conmemoración incluyó una exposición con productos hechos por personas atendidas en programas de apoyo, en una apuesta por acompañar su reintegración y fortalecer su autonomía económica

La campaña contra la trata de personas difundió la línea de denuncia 110 de la PNC para promover la participación ciudadana en la detección y denuncia de estos delitos.
El Palacio Nacional de la Cultura, que alberga las oficinas del presidente Bernardo Arévalo, también se tiño de azul. (Cortesía Sandra Sebastián)
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Guatemala se vistió de azul, desplegó símbolos y efectuó actividades en diversos puntos del país para conmemorar el Día Mundial Contra la Trata de Personas, una jornada establecida cada 30 de julio por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este año, la campaña global se centró en la alerta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre el fenómeno de las víctimas obligadas por redes criminales a participar en ciberdelitos, bajo el lema Atrapados detrás de la estafa.

Estrategias estatales y el símbolo del Corazón Azul

El gobierno de Guatemala ratificó su adhesión a la campaña internacional Corazón Azul. Esta iniciativa busca articular esfuerzos entre instituciones estatales y la sociedad civil para fortalecer la prevención y combate a la trata de personas en todas sus formas.

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El Corazón Azul representa la tristeza de las víctimas y la insensibilidad de quienes las explotan, así como el compromiso de la ONU para erradicar este delito.

Guatemala conmemoró el Día Mundial Contra la Trata de Personas con actividades y símbolos azules en distintos puntos del país. La campaña global de la ONU y la UNODC puso el foco en las víctimas de trata de personas obligadas por redes criminales a participar en ciberdelitos bajo el lema “Atrapados detrás de la estafa”. (Cortesía Sandra Sebastián)

Por su parte el Ministerio de Gobernación (Mingob) implementó estrategias coordinadas desde la Policía Nacional Civil (PNC) y unidades especializadas, logrando desarticular cinco estructuras criminales y capturar a 35 presuntos responsables de trata y tráfico ilícito de personas durante 2026.

Mientras que el Palacio Nacional de la Cultura y otros edificios de Gobierno fueron iluminados con una tonalidad azul.

Fortalecimiento institucional y profesionalización

La profesionalización de los cuerpos de seguridad constituye una prioridad para las autoridades. En alianza con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), se han desarrollado procesos de formación orientados a capacitar a agentes de la PNC en la identificación y atención de víctimas, así como en la persecución penal de estos delitos.

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Estas capacitaciones dotan a los policías de herramientas técnicas para responder de manera oportuna y garantizar una atención digna a quienes sufren explotación.

El Ministerio de Gobernación destacó que la creación de Oficinas de Investigación Criminal Contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas, junto con la ratificación de alianzas con organizaciones internacionales como Crime Stoppers, refuerza el mecanismo de persecución penal y la cooperación interinstitucional.

Mientras que edificios de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) también se iluminaron de azul.

La campaña contra la trata de personas difundió la línea de denuncia 110 de la PNC para promover la participación ciudadana en la detección y denuncia de estos delitos.
El Corazón Azul representa la tristeza de las víctimas de trata de personas, la insensibilidad de quienes las explotan y el compromiso de la ONU para erradicar este delito. (MAGA)

Concientización social y participación ciudadana

Durante la jornada, mujeres especialistas de la Unidad de Género del Mingob instalaron un stand informativo en la sede ministerial. Allí, servidores públicos y visitantes recibieron material educativo sobre la prevención de la trata, junto con pulseras azules elaboradas por adolescentes beneficiadas por programas de atención integral.

La campaña incluyó la distribución de documentos con información sobre la línea de denuncia 110 de la PNC, medida que busca incentivar la participación ciudadana en la detección y denuncia de estos delitos.

La iniciativa pretende “reconstruir el proyecto de vida de los sobrevivientes”, como señaló Linda Alay, encargada de la Unidad de Género: “Desde el Estado se continúa fortaleciendo la prevención, la investigación, la persecución de este crimen y la reconstrucción del proyecto de vida de los sobrevivientes”.

Visibilización y apoyo a sobrevivientes

El emblemático Edificio de Gobernación fue iluminado de azul durante julio como parte de los actos de sensibilización. Paralelamente, se realizó una exposición y venta de productos elaborados por sobrevivientes de trata.

La campaña contra la trata de personas difundió la línea de denuncia 110 de la PNC para promover la participación ciudadana en la detección y denuncia de estos delitos.
El Edificio de Gobernación fue iluminado de azul y albergó una exposición con productos elaborados por sobrevivientes de trata para apoyar su recuperación integral y su autonomía económica. (Mingob)

Según el Mingob, esta actividad busca “contribuir a la recuperación integral, robustecer la autonomía económica y visibilizar los procesos de reintegración”.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fomentar la prevención, reforzar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la coordinación entre entidades estatales y organismos internacionales.

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