Reino Unido: 5 condenados por secuestrar a un joven, torturarlo en un contenedor y exigir un rescate por su “honor”

El secuestro por “honor” en Telford terminó con condenas de casi 40 años de cárcel para cinco hombres que raptaron a un joven de 21 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un secuestro en Telford, Reino Unido, terminó con condenas de casi 40 años de cárcel en conjunto para cinco hombres que raptaron a un joven de 21 años, lo metieron en el maletero de un Audi A4 negro y lo torturaron en un contenedor de almacenamiento.

El juez Trevor Meegan vinculó el ataque al “honor” familiar por una relación sentimental que los agresores rechazaban, según Daily Mail. También lo definió como “un delito profundamente preocupante de secuestro y abuso de un joven con el fin de aterrorizarlo y degradarlo”.

Los condenados fueron Shayyan Hussain, de 24 años; Faheem Chohan, de 23; Ehteshan Hussain, de 22; Jawad Hussain, de 21; y Haider Ali, de 22, por el secuestro de un joven de 21 años en Telford, en Shropshire, ocurrido el 29 de diciembre del año pasado.

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Cuatro se declararon culpables de secuestro en enero de 2026 y Ali fue declarado culpable tras un juicio de dos semanas; un sexto acusado resultó absuelto. Shayyan Hussain, Chohan y Ehteshan Hussain recibieron penas de siete años y medio de prisión. Mientras que, Jawad Hussain y Ali fueron condenados a siete años de cárcel.

El fiscal Jack Guise sostuvo que el móvil fue la relación entre la víctima y la hermana de los hermanos Hussain. Añadió que no eran desconocidos, porque sus familias procedían del mismo pueblo de Pakistán, viajaban juntas, comían juntas e iban a la misma mezquita.

Cómo fue el secuestro y el traslado al contenedor

El 29 de diciembre, tres hombres irrumpieron en una vivienda y secuestraron por la fuerza a un joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 29 de diciembre del año pasado, el damnificado estaba en casa con su madre mientras un electricista hacía trabajos en la vivienda. A las 14:18, un Audi se detuvo frente al domicilio y tres hombres bajaron, entraron por la fuerza y lo sacaron a empujones, según Daily Mail.

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Las cámaras de seguridad captaron cómo arrastraron al joven ante su madre y lo metieron en el maletero del auto en Arleston. La mujer corrió detrás de su hijo mientras gritaba, hasta que uno de los atacantes la empujó al suelo cuando intentó impedir la huida.

Un cuarto hombre enmascarado conducía el coche, que salió con dos acusados dentro y un tercero junto a la víctima en el maletero. El vehículo pasó por Wellington y Telford con hombres colgando de la parte trasera, hasta que se detuvo y uno de ellos cerró el maletero.

El automóvil llegó a un almacén de Eyton, en Shropshire, donde Ehteshan Hussain había alquilado un contenedor de almacenamiento seguro. Allí llevaron al afectado al interior, lo desnudaron, ataron a una silla y lo golpearon de forma reiterada.

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La tortura, la extorsión y la fuga de la víctima

La víctima logró escapar del secuestro en Shropshire al conducir el Audi hasta un lugar seguro, y después fue hospitalizada con fractura en la órbita ocular y otras lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guise dijo que la “tortura” siguió mientras los cuatro secuestradores grababan videos de la paliza. También obligaron a la víctima a disculparse ante la cámara con el padre de los dos hermanos. Ali llegó 20 minutos después en un Volkswagen y se fue diez minutos más tarde con Jawad y Shayyan en el coche.

Más tarde abandonaron ese coche en el club de golf de Lilleshall. Ali dejó después a Shayyan y Jawad en otra dirección de Arleston y regresó en el Volkswagen para recoger a Ehteshan y Chohan.

Cuando dejaron al joven atado en la oscuridad, llamaron a su padre y exigieron 20.000 libras a la familia. La persona que telefoneó amenazó con arrojarlo desde un puente y avisó que si no pagaban, no volvería a casa.

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La banda regresó al apartamento poco antes de las 20:00, volvió a meter al damnificado en un coche y condujo hacia el norte de Shropshire. A las 21:58, la policía recibió una llamada desde un restaurante de comida para llevar en Whitchurch, en Shropshire, que informaba de un hombre herido que decía haber escapado de un secuestro.

Las cámaras de seguridad registraron cómo arrastraron al joven frente a su madre y lo metieron en el maletero de un Audi A4 negro en Arleston (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima contó a los agentes que aprovechó un momento en que el grupo estaba fuera del coche, cerró las puertas con llave y vio las llaves puestas en el contacto. Entonces condujo hasta un lugar seguro. Después lo trasladaron al hospital. Tenía lesiones faciales, una fractura en la órbita ocular, heridas en las costillas y hematomas en manos y brazos, según Daily Mail.

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La investigación y el impacto en su vida

El Audi abandonado fue visto más tarde y denunciado a la policía, y las cámaras de seguridad permitieron identificar a Ali. Mientras estaba bajo arresto policial, a las 19:11 le enviaron a su teléfono un video en el que aparecía la víctima mientras la torturaban, tal como publicó Daily Mail.

A partir de ese material, los agentes identificaron a los otros cuatro secuestradores como Jawad, Ehteshan, Shayyan y Chohan. El propio herido también confirmó sus identidades.

Jawad Hussain, Ehteshan Hussain y Chohan fueron detenidos, mientras que Shayyan Hussain se entregó a la policía al día siguiente. En una declaración, la víctima afirmó que ahora “rara vez sale de casa” y que “el secuestro ha cambiado mi vida”.

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