Un corazón que late por Honduras: El incansable viaje de Shin hacia las 1,000 escuelas

La entrega en la colonia Cerro Grande reemplazó un aula de madera con el techo vencido y maleza alrededor, mientras la fundación sostiene su avance con aportes civiles, patrocinio y voluntariado

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ShinFujiyama inauguró este jueves la escuela 115 de su proyecto de construir 1,000 centros educativos en Honduras, una entrega que esta vez benefició a niños de la colonia Cerro Grande, en Tegucigalpa, que hasta ahora recibían clases en una casa improvisada de madera, rodeada de maleza y con el techo colapsado.

La nueva escuela también fue equipada con pupitres nuevos. La obra se suma a una iniciativa que, según el texto fuente, busca ampliar el acceso a infraestructura educativa para estudiantes de escasos recursos que antes estudiaban en condiciones precarias.

En noviembre de 2025, Fujiyama había alcanzado la meta de entregar la escuela número 100 en el país, tras 20 años de trabajo por medio de su fundación. Ese centro fue inaugurado en Juticalpa, Olancho, en la escuela Ramón Daniel Sarmiento.

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La meta de 1,000 escuelas ya superó las 115 inauguradas

El proyecto de Fujiyama no se detuvo en ese punto. Después de la escuela 100, los avances continuaron en distintas zonas del país hasta superar las 115 escuelas inauguradas, impulsadas por maratones, retos extremos y alianzas locales.

La propuesta de donaciones 'lempira por lempira' de Shin Fujiyama busca que el gobierno iguale los fondos recaudados para construir escuelas en Honduras. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

El objetivo final es construir 1.000 escuelas en territorio hondureño. De acuerdo con la información en la página web oficial, el esfuerzo ha sido posible por donaciones ciudadanas, patrocinadores y voluntarios vinculados a su organización.

La fundación detrás de ese trabajo es la Fundación 1000 Escuelas, conocida en inglés como One Thousand Schools y antes llamada Students Helping Honduras. La organización sin fines de lucro fue cofundada por Shin Fujiyama y orienta su tarea a erradicar la pobreza extrema y la violencia en Honduras mediante infraestructura educativa y el empoderamiento juvenil.

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El avance se financia con aportes ciudadanos, patrocinadores y voluntarios, además de maratones, retos extremos y alianzas locales, en un modelo que incorpora a padres y consejos de aldea para el cuidado. (Imagen de cortesía)

Entre los datos que se detallan sobre esa entidad figuran la construcción de más de 60 escuelas y el beneficio para miles de estudiantes. El modelo de trabajo incluye la participación de padres de familia y consejos de aldea para sostener y cuidar los centros educativos.

Fujiyama se instaló en Honduras tras conocer las necesidades en El Progreso

Shin Fujiyama es un filántropo y creador de contenido de ascendencia japonesa y nacionalidad estadounidense. Ha dedicado su vida a transformar la educación en Honduras y, a través de Students Helping Honduras, ha liderado la construcción de más de 115 centros educativos en comunidades vulnerables.

Los niños de Cerro Grande dejaron atrás una casa de madera con el techo hundido y ahora estudian en un espacio nuevo con pupitres, dentro de una meta mayor de 1.000 centros. (Imagen de cortesía)

Nació en Japón el 16 de septiembre de 1984. Durante su infancia vivió en Brasil y después se mudó con su familia a Estados Unidos, donde cursó sus estudios universitarios.

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En 2007 se graduó de la Universidad de Mary Washington, en Fredericksburg, Virginia, con una licenciatura en Asuntos Internacionales. A partir de esa etapa comenzó a involucrarse en acciones de ayuda a comunidades necesitadas.

Tras viajar a Honduras y conocer de cerca las carencias en El Progreso, Yoro, decidió quedarse de forma permanente en el país. Junto con su hermana Cosmo Fujiyama, fundó Students Helping Honduras, organización con la que logró recaudar fondos e impulsar proyectos educativos.

Una entrevista de un medio nacional, también señala que, por su formación académica y su experiencia en distintos países, Fujiyama habla con fluidez japonés, inglés, portugués y español.

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