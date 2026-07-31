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El déficit comercial de El Salvador marca en el primer semestre de 2026 su mayor nivel desde 1994, según el Banco Central

El saldo negativo entre ventas y compras externas llegó a USD 5,919 millones entre enero y junio, con un alza interanual de 11.6% impulsada por importaciones de USD 9,319.7 millones, de acuerdo con la entidad

Balanza de platillos de bronce; izquierda: bananos, café, circuito, textil; derecha: móviles, tableta, coche de juguete, piezas metálicas. Fondo con mapa de El Salvador.
Una balanza de platillos ilustra la balanza comercial de El Salvador, mostrando productos agrícolas y tecnológicos en contraste con bienes manufacturados y electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El déficit de la balanza comercial de El Salvador alcanzó el nivel más alto registrado en un primer semestre desde 1994, según datos oficiales publicados por el Banco Central de Reserva (BCR) y reportados por EFE. Entre enero y junio de 2026, la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones superó los 5,919 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 11.6 % respecto al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el informe del BCR, las exportaciones de El Salvador sumaron 3,400.6 millones de dólares durante los primeros seis meses del año, mientras que las importaciones totalizaron 9,319.7 millones de dólares. EFE detalló que este volumen de importaciones constituye el mayor registrado en un primer semestre desde que existen registros comparables, es decir, desde 1994. El incremento de las importaciones fue del 8.8 %, mientras que las exportaciones experimentaron un aumento del 4.1 % en la comparación interanual.

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El saldo negativo de la balanza comercial de El Salvador en el primer semestre de 2026 supera en 616,7 millones de dólares el resultado alcanzado en el mismo periodo del año anterior, cuando el déficit se ubicó en 5.302,4 millones. El reporte del BCR atribuye el incremento principalmente al fuerte ritmo de crecimiento de las compras al exterior.

El peso de Estados Unidos en el intercambio

Estados Unidos se consolidó como el principal socio comercial de El Salvador, tanto en el rol de comprador como de proveedor. Las exportaciones salvadoreñas hacia el mercado estadounidense alcanzaron 1.106,1 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de ese país sumaron 2.514,4 millones. El déficit bilateral con Estados Unidos ascendió a 1.408,3 millones de dólares, lo que representa un aumento del 20,4 % respecto al año anterior y marca el mayor desequilibrio comercial entre ambos países desde 1994, según lo consignado por EFE.

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Balanza dorada con dos platillos. Izquierda: café, telas, cajas, caña de azúcar. Derecha: móviles, portátil, barriles, piezas metálicas. Mapa y textos Export, Import.
Una balanza con mercancías en sus platillos ilustra la balanza comercial de El Salvador, mostrando las exportaciones de café, textiles y caña de azúcar frente a las importaciones de tecnología y petróleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo puesto como proveedor de bienes a El Salvador corresponde a China, con exportaciones hacia el país centroamericano por 1.842,5 millones de dólares en el primer semestre del año. Por su parte, las ventas salvadoreñas al mercado chino se ubicaron en 55,2 millones, lo que generó un déficit de 1.787,3 millones de dólares en la balanza bilateral. El reporte de EFE subraya que China figura como el octavo destino de las exportaciones salvadoreñas, muy por detrás de Estados Unidos, que absorbe la mayor parte de los envíos.

Hasta el primer trimestre, el déficit de la balanza comercial del país alcanzó los 2,769,8 millones de dólares. Dicha cifra representa un incremento del7.92 %en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a una diferencia de 203,2 millones de dólares adicionales en saldo negativo.

Hasta los tres meses, a pesar de que tanto las ventas al exterior como las compras crecieron, el ritmo y el volumen de lo que El Salvador consume desde fuera sigue superando con creces lo que logra producir y vender a otros mercados. Para entender qué significa esto para el ciudadano de a pie, es fundamental desglosar los términos técnicos.

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