Guatemala

Alertas Isabel Claudina: Envían a acusado de un caso emblemático en Guatemala a la cárcel de Mariscal Zavala

La captura se produce 19 años después del asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, por el que Guatemala fue condenada por la CIDH tras evidenciarse graves omisiones estatales

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El asesinato de Claudina Velásquez en 2005 derivó en la creación de la Alerta Isabel Claudina y en una condena de la Corte Interamericana contra el Estado de Guatemala.
La jueza Abelina Cruz Tostano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, ordenó el traslado de Jorge Barahona Orellana a la cárcel de Mariscal Zavala. (Redes Sociales)

El sistema penitenciario de Guatemala vivió un momento relevante tras la captura y posterior traslado de Jorge Barahona Orellana a la cárcel de Mariscal Zavala, un centro penitenciario ubicado dentro de una base militar señalada reiteradamente como una prisión de privilegios para exfuncionarios y personas de alto perfil.

El operativo, realizado bajo estrictas medidas de seguridad, responde a una de las órdenes más recientes emitidas por el Juzgado de Mayor Riesgo “D” dirigido por la jueza Abelina Cruz Toscano, quien ha sido objeto de fuertes señalamientos por parte de sectores de la sociedad civil, prensa independiente y operadores de justicia en el exilio, sobre resoluciones que han favorecido sistemáticamente a personas señaladas de corrupción en Guatemala.

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La detención de Jorge Barahona Orellana se produjo este jueves 9 de julio, luego de activarse una orden vigente desde el 11 de junio de 2025, cuando acudió a una diligencia realizada en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala.

El asesinato de Claudina Velásquez en 2005 derivó en la creación de la Alerta Isabel Claudina y en una condena de la Corte Interamericana contra el Estado de Guatemala.
Jorge Barahona Orellana quedó en prisión preventiva por el caso del asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz. (Prensa Libre)

El traslado fue ejecutado con la colaboración de fuerzas policiales y personal penitenciario, quienes aseguraron la integridad física del detenido y evitaron incidentes en el trayecto hacia la prisión de Mariscal Zavala.

Caso de alto impacto

El asesinato de Claudina Isabel Velásquez se convirtió en un caso emblemático para Guatemala, luego de que en marzo de 2014 fue presentado formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras determinar que el Estado de Guatemala no investigó de forma seria ni diligente el femicidio ocurrido en 2005.

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En 2015 la Corte IDH dictó la condena internacional contra el Estado de Guatemala. En esta resolución, declaró el país es responsable internacionalmente por la falta de debida diligencia para prevenir la muerte de la joven, las múltiples irregularidades en la investigación penal y la aplicación de estereotipos de género que obstaculizaron la justicia.

El fallo se emitió tras el análisis de pruebas y testimonios presentados por organizaciones de derechos humanos y familiares de la víctima. Según la sentencia, el Estado debe adoptar medidas de reparación y garantizar procesos judiciales efectivos.

El asesinato de Claudina Velásquez en 2005 derivó en la creación de la Alerta Isabel Claudina y en una condena de la Corte Interamericana contra el Estado de Guatemala.
El asesinato de Claudina Velásquez en 2005 derivó en la creación de la Alerta Isabel Claudina y en una condena de la Corte Interamericana contra el Estado de Guatemala. (Redes Sociales)

El asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, de 19 años, ocurrió la noche del 12 de agosto de 2005. Ese día, la joven asistió a una fiesta en la colonia Roosevelt, en la zona 11 capitalina. Alrededor de las 23:45 horas, se comunicó con su hermano para decirle que se encontraba bien y que un amigo la llevaría de regreso a su casa. Sin embargo, nunca llegó.

Al notar su ausencia, sus padres, Jorge Velásquez y Elsa Paiz, comenzaron a buscarla desesperadamente. Acudieron a estaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) para reportar la desaparición, pero los agentes se negaron a tomar la denuncia argumentando de manera despectiva que debían esperar, sugiriendo que “probablemente se había ido con un novio”.

El cuerpo de Claudina fue encontrado a las 5:00 horas del 13 de agosto de 2005 en una calle de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Presentaba señales de violencia física, agresión sexual y una herida de bala en la cabeza. Fue enviada a la morgue como XX (sin identificar), pese a la insistente búsqueda por parte de sus padres.

La escena del crimen no fue resguardada correctamente, lo que provocó la pérdida irreversible de evidencias biológicas y forenses esenciales (como huellas dactilares y muestras de ADN). La ropa de Claudina no fue analizada de forma científica inmediata, y los sospechosos iniciales —personas que estuvieron con ella la noche de su desaparición— no fueron investigados de manera oportuna ni rigurosa.

Hasta ahora, siguen pendientes varias capturas de personas supuestamente vinculadas al caso.

El Legado: Alerta Isabel-Claudina

Ante la impunidad en los tribunales locales, el padre de Claudina, Jorge Velásquez, emprendió una batalla legal de años que llevó el caso hasta la Corte IDH, logrando la condena histórica contra el Estado en 2015.

El asesinato de Claudina Velásquez en 2005 derivó en la creación de la Alerta Isabel Claudina y en una condena de la Corte Interamericana contra el Estado de Guatemala.
Dos personas fueron ligadas a proceso penal y cinco quedaron en rebeldía y prófugas en la investigación por el asesinato de Claudina Velásquez, pero varias sin prófugas de la justicia. (MINGOB)

Como parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte para evitar que la negligencia policial inicial se repitiera en otros casos, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

Esto dio vida a la Alerta Isabel-Claudina (nombrada así por Claudina Velásquez y por María Isabel Véliz Franco, otra joven víctima de femicidio e impunidad), un sistema que obliga a las autoridades a activar la búsqueda de cualquier mujer desaparecida de forma inmediata, sin esperar un mínimo de horas.

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