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“La vida humana no se compra ni se vende”: Caja Costarricense de Seguro Social llama a denunciar la trata de personas y fortalecer la donación de órganos

La institución advirtió sobre los riesgos del tráfico ilegal de órganos, una de las modalidades más lucrativas del crimen organizado, e instó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa y a promover la donación voluntaria.

Cuatro cirujanos en batas azules, mascarillas y gorros quirúrgicos realizan una operación de trasplante en un quirófano con monitores de signos vitales y luces.
Autoridades recordaron que la donación de órganos en Costa Rica es gratuita, voluntaria y se realiza bajo estrictos controles médicos y legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprovechó la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas para hacer un llamado a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la donación altruista de órganos y, al mismo tiempo, denunciar cualquier indicio de trata de personas o tráfico ilegal de órganos, delitos que representan una de las violaciones más graves a los derechos humanos y que continúan siendo un desafío para las autoridades en todo el mundo.

La institución recordó que la donación de órganos en Costa Rica es un acto completamente voluntario, gratuito y solidario, desarrollado bajo estrictos controles legales, éticos y sanitarios que buscan proteger tanto la vida como la dignidad de las personas.

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“La vida humana no se compra ni se vende, se dona”, reiteró la CCSS, al insistir en que el cuerpo humano no puede convertirse en un objeto de comercio.

Un delito vinculado al crimen organizado

La institución explicó que la trata de personas afecta a millones de víctimas alrededor del mundo y que una de sus modalidades menos visibles, pero de mayor gravedad, es la extracción ilícita de órganos.

Este delito suele ser ejecutado por redes de criminalidad organizada que se aprovechan de personas en condición de vulnerabilidad, pobreza o movilidad humana, mediante engaños, amenazas, fraude, abuso de poder o coerción.

Las víctimas pueden ser trasladadas dentro o fuera de sus países para ser explotadas de diversas maneras, entre ellas la explotación sexual, el trabajo forzoso, el matrimonio forzado, la servidumbre doméstica, la mendicidad obligada, la adopción irregular y, en los casos más extremos, la extracción ilegal de órganos.

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La CCSS enfatizó que estas prácticas no guardan ninguna relación con los programas oficiales de donación y trasplante, los cuales funcionan bajo supervisión estatal y estrictos protocolos médicos.

Una mujer de cabello oscuro, sentada en una silla, tiene las manos unidas sobre sus rodillas en una habitación con poca luz y una pared deteriorada.
La CCSS aprovechó el Día Mundial contra la Trata de Personas para promover la donación altruista de órganos y alertar sobre el tráfico ilegal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sistemas transparentes para combatir el tráfico

El doctor José André Madrigal, coordinador del Programa Institucional de Donación y Trasplante de la CCSS, afirmó que fortalecer la confianza en el sistema nacional de trasplantes constituye una de las herramientas más efectivas para combatir el mercado ilegal de órganos.

“En el Día Mundial contra la Trata de Personas, resaltamos que el cuerpo humano es invaluable y no puede ser objeto de comercio. La donación de órganos es un acto de amor y solidaridad, nunca una transacción”, señaló.

El especialista agregó que un sistema transparente y regulado reduce significativamente las posibilidades de actuación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de órganos.

“Un sistema de donación y trasplante robusto, transparente y regulado por el Estado es el mayor enemigo del tráfico de órganos. Cuando las personas confían en un sistema regulado y transparente, se reduce el espacio para la actuación de las redes criminales”, indicó.

La campaña “Corazón Azul”

Como parte de la conmemoración, la CCSS se sumó a la campaña internacional Corazón Azul, una iniciativa impulsada para sensibilizar a la población sobre la trata de personas y promover la denuncia de este delito.

La campaña invita a las personas a informarse sobre las distintas modalidades de explotación, rechazar cualquier forma de violencia contra las víctimas, brindar orientación cuando sea posible y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes.

El presidente de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas (CONATT), Omer Badilla, aseguró que las instituciones públicas mantienen una coordinación permanente para prevenir este fenómeno y brindar atención integral a quienes logran salir de estas redes criminales.

“Desde la CONATT trabajamos de manera interinstitucional para brindar atención, seguridad, sensibilización y una lucha frontal contra el delito de la trata de personas. Estamos muy comprometidos con que estas acciones tengan resultados efectivos y con que las víctimas se sientan apoyadas”, expresó.

La CCSS instó a la población a expresar en vida su voluntad de ser donante de órganos y a denunciar cualquier actividad sospechosa ante las autoridades competentes. (Cortesía: CCSS)
La CCSS instó a la población a expresar en vida su voluntad de ser donante de órganos y a denunciar cualquier actividad sospechosa ante las autoridades competentes. (Cortesía: CCSS)

El contexto mundial

El Día Mundial contra la Trata de Personas se conmemora cada 30 de julio por iniciativa de las Naciones Unidas con el objetivo de visibilizar un delito que, según organismos internacionales, afecta a millones de personas cada año y genera miles de millones de dólares para las organizaciones criminales.

Para este 2026, el lema mundial es “Atrapados detrás de la estafa”, una campaña que pone el foco en los mecanismos de engaño utilizados por los tratantes para captar víctimas mediante falsas promesas de empleo, oportunidades económicas, estudios o migración.

La CCSS recordó que las personas funcionarias públicas tienen la obligación legal de denunciar cualquier sospecha de trata de personas, conforme al artículo 281 del Código Procesal Penal.

Asimismo, instó a toda la población a reportar cualquier situación sospechosa a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, la Policía Profesional de Migración o el Organismo de Investigación Judicial.

Finalmente, la institución invitó a las personas a expresar en vida su voluntad de convertirse en donantes de órganos y comunicar esa decisión a sus familiares y personas cercanas, al recordar que la donación altruista continúa siendo una de las principales herramientas para salvar vidas.

La CCSS concluyó reiterando el mensaje que marcó esta conmemoración: “El ser humano no está a la venta y la vida humana no se compra ni se vende; se dona”.

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