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Kevin Feige sobre Sadie Sink en Spider-Man: “Su nombre solidificó al personaje”

La estrella de “Stranger Things” protagoniza uno de los mayores misterios del UCM: el rol que el estudio mantiene bajo reserva y que, según Tom Holland, se adueña del cierre de la película

"Spider-Man: Brand New Day" retoma la historia cuatro años después del hechizo de Doctor Strange en "Spider-Man: No Way Home"
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La pregunta que nadie en Marvel Studios quiere responder sigue sin respuesta oficial: ¿a quién da vida Sadie Sink en la nueva película de Spider-Man? Pero aunque los productores mantienen el hermetismo, el jefe de Marvel, Kevin Feige, ofreció una pista que no pasó inadvertida.

La producción, dirigida por Destin Daniel Cretton, parte de una premisa emocional: cuatro años después del hechizo lanzado por el Doctor Strange al final de Spider-Man: No Way Home (2021), el mundo entero olvidó que Peter Parker existe. Solo, sin identidad y con sus poderes en plena evolución, Spider-Man enfrenta una amenaza que nadie puede ver.

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El nombre que definió al personaje

En una entrevista publicada por Entertainment Weekly junto a la productora Amy Pascal, Feige explicó el proceso que llevó a la elección de Sink para el rol. “Teníamos una historia para Peter”, dijo el productor. “Siempre empieza con Peter y termina con Peter. Teníamos una historia que queríamos contar y sabíamos que había varios personajes que podían encajar. Fue el nombre de Sadie el que solidificó la idea del personaje que ella interpreta“, afirmó Feige en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.

Kevin Feige afirmó que el nombre de Sadie Sink solidificó al personaje que interpreta en "Spider-Man: Brand New Day" (REUTERS/Mario Anzuoni)
Kevin Feige afirmó que el nombre de Sadie Sink solidificó al personaje que interpreta en "Spider-Man: Brand New Day" (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz, conocida mundialmente por su rol en Stranger Things y nominada al Tony Award por su trabajo en el espectáculo de Broadway John Proctor Is the Villain, ya había notado el revuelo en redes antes de enterarse de su incorporación al proyecto. “Eso estaba pasando antes de que yo supiera que trabajaría en esto”, admitió Sink ante Entertainment Weekly. “Me preguntaba: ‘¿De qué habla la gente?’”

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Una villana que se mueve entre cuerpos ajenos

Las fotos del rodaje y los avances del film apuntan a que Sink interpreta a una misteriosa figura encapuchada que aparece en los tráilers con la capacidad de controlar psíquicamente a otras personas.

Según muestran los adelantos de la cinta, esta entidad se vale de los cuerpos de Bruce Banner —en su forma de Hulk, interpretado por Mark Ruffalo— y de Mac Gargan/Scorpion, a cargo de Michael Mando, para atacar a Spider-Man. En una secuencia, se la ve comandar el cuerpo de una mujer mayor para conducir un tanque por las calles de Manhattan.

Tom Holland, que repite como Peter Parker/Spider-Man, anticipó que la actuación de Sink se roba el tercer acto de la película. Pascal, por su parte, trazó el vínculo temático entre este personaje y el corazón del relato: “Es una película sobre el deseo de ser cualquier otra persona que no seas tú mismo, sobre querer encajar, sobre aprender que ser diferente está bien, y que quizás sea algo grandioso”, señaló la productora en declaraciones a Entertainment Weekly.

Sadie Sink en el tráiler de Spider-Man: Brand New Day
Los avances de "Spider-Man: Brand New Day" indican que Sadie Sink interpreta a una figura encapuchada con control psíquico sobre otras personas (Sony Entertainment)

Un elenco de peso para una nueva era de Spider-Man

Más allá del enigma de Sink, Spider-Man: Brand New Day reúne un reparto de envergadura. Además de Holland, Zendaya vuelve como MJ, quien ahora asiste al MIT con Ned Leeds (Jacob Batalon) y tiene un nuevo interés romántico. Jon Bernthal regresa al UCM como Frank Castle/Punisher, mientras que Marvin Jones III encarna a Lonnie Lincoln/Tombstone. También integran el elenco Tramell Tillman como el jefe del Departamento de Control de Daños, y Liza Colón-Zayas, de The Bear, en un rol aún no revelado.

Feige dejó en claro el alto estándar que implica unirse al proyecto: “El listón para entrar a este elenco es muy alto. Es un elenco muy bueno y muy experimentado, y ella encaja a la perfección”, expresó el productor a Entertainment Weekly sobre Sink.

Spider-Man: Brand New Day se estrenó hoy en todas las salas argentinas y gran parte de América Latina, en lo que promete ser una de las mejores películas de Spider-Man de la historia.

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