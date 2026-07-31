Arabia Saudita encabezará una alianza defensiva para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

La coalición operará en el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab al-Mandeb para proteger la libertad de navegación y las rutas comerciales internacionales. (EP)

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Arabia Saudita anunció este jueves la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo, una ruta de exportación de crudo que los hutíes de Yemen llevan semanas bloqueando y atacando.

El Ministerio de Defensa saudí formalizó la nueva organización tras una reunión de jefes de Estado Mayor y representantes de 43 países, además de la Unión Europea (UE). Del total de participantes, 14 naciones suscribieron el documento fundacional. Medios saudíes identificaron entre los firmantes a Kuwait, Qatar, Bahréin, Turquía, Pakistán, Jordania, Egipto, Sudán, Somalia y Yibuti, aunque el ministerio no publicó una lista oficial.

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El estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo llevó a Arabia Saudí a redirigir sus exportaciones de crudo hacia el mar Rojo. (Reuters)

La declaración difundida por la agencia oficial SPA establece que la coalición operará en el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab al-Mandeb con el objetivo de “mejorar la seguridad marítima, proteger la libertad de navegación, asegurar las rutas comerciales internacionales y las líneas de suministro de energía, y salvaguardar los intereses marítimos comunes”. Los miembros realizarán operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y ejercicios coordinados.

Con sede en territorio saudí, se define como “de carácter puramente defensivo” y actuará en pleno cumplimiento del derecho internacional. Los países adheridos deben completar procedimientos internos antes de la incorporación formal, y otros están invitados a sumarse.

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La escalada que precipitó el anuncio comenzó el 13 de julio, cuando el aeropuerto de Saná, capital yemení controlada por los hutíes, fue bombardeado. Arabia Saudí no se pronunció sobre su posible responsabilidad. La milicia atribuyó el ataque a Riad y respondió con golpes contra instalaciones energéticas y buques petroleros saudíes.

Imagen satelital del estrecho de Bab al-Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo y eje de la tensión entre Arabia Saudí y la milicia hutí respaldada por Irán. (NASA Worldview/Reuters)

El 20 de julio, los hutíes declararon un bloqueo marítimo formal en el mar Rojo. La medida cobra una dimensión estratégica particular: ante el cierre de facto del estrecho de Ormuz, el país había reorientado sus exportaciones de crudo hacia esa vía mediante un oleoducto que atraviesa territorio nacional hasta la costa occidental. Con ambas rutas comprometidas simultáneamente, la capacidad exportadora del mayor productor de la OPEP quedó bajo una doble amenaza.

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Respaldada por Irán, la agrupación lleva atacando buques mercantes en el mar Rojo desde 2023, lo que motivó el despliegue de dos misiones internacionales previas: la operación Aspides, conducida por la UE, y la operación Prosperity Guardian, liderada por Estados Unidos.

Pese a compartir preocupaciones de seguridad similares frente a la influencia iraní en la región, Emiratos Árabes Unidos y Omán no forman parte de la iniciativa.

(Con información de EFE)