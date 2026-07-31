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“Me dejó por otro hombre”: Capturan hombre que confesó el asesinato de su expareja en Honduras

La Policía Nacional capturó a un hombre que admitió el crimen de su expareja y un ayudante de bus en Colón. El sospechoso será presentado ante el Ministerio Público para continuar el proceso judicial

La Policía Nacional capturó al principal sospechoso del doble homicidio en Colón. (FOTO: Infobae)
La Policía Nacional capturó al principal sospechoso del doble homicidio en Colón. (FOTO: Infobae)
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El detenido fue identificado por las autoridades como Adonis Moisés Orellana Castañeda, quien, de acuerdo con la información oficial, se entregó voluntariamente tras permanecer varios días prófugo. El caso es investigado por el Ministerio Público, que determinará los delitos que le serán imputados durante el proceso judicial.

Según las investigaciones preliminares, el ataque ocurrió el 28 de julio a bordo de un autobús tipo Coaster que cubría la ruta entre La Ceiba y Trujillo, cuando la unidad circulaba por la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Terreros, en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón.

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De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso abordó la unidad como pasajero y, en determinado momento, disparó contra dos de las personas que trabajaban en el autobús.

Las víctimas fueron identificadas como Leda Hernández, colaboradora de la unidad de transporte y expareja del detenido, y Merlin Geovanny Mejía Amador, ayudante del autobús, quienes fallecieron a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

Tras el doble homicidio, equipos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para identificar al responsable, recopilar evidencias y reconstruir la secuencia de los hechos.

Un hombre vestido con una camisa verde es capturado y escoltado por agentes de la Policía Nacional. Varios policías con uniformes azules y chalecos tácticos lo custodian. El hombre es visto hablando ante un micrófono con el logo de HCH. Un oficial de policía también es mostrado hablando ante medios de comunicación. El video presenta un formato de reportaje de última hora de HCH, cubriendo la admisión de un doble asesinato cometido por el hombre en Colón. (Cortesía: HCH)

Confesó el crimen tras entregarse

Las autoridades informaron que Adonis Moisés Orellana Castañeda decidió entregarse de forma voluntaria y, al momento de su detención, realizó declaraciones públicas en las que reconoció su participación en el crimen.

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Según manifestó, el asesinato de su expareja estuvo motivado por celos, al asegurar que mantenía resentimiento desde que la relación terminó meses atrás. También afirmó que había consumido drogas antes de cometer el ataque y expresó arrepentimiento por lo ocurrido.

El sospechoso declaró además que, después de disparar contra la mujer, también atacó al ayudante del autobús. Esas afirmaciones forman parte de sus declaraciones y deberán ser valoradas por las autoridades durante el proceso de investigación.

El detenido indicó que, tras abandonar la escena del crimen, huyó hacia una zona montañosa, pero posteriormente decidió entregarse debido al remordimiento que, según dijo, experimentó después de los hechos.

Asimismo, reconoció haber utilizado un arma de fuego de su propiedad para cometer el ataque y señaló que pidió a un familiar contactar a la Policía Nacional para facilitar su entrega.

Las autoridades informaron que el sospechoso será remitido al Ministerio Público, institución que presentará el requerimiento fiscal correspondiente y continuará con las diligencias para esclarecer el caso.

El ataque ocurrió dentro de un autobús que cubría la ruta La Ceiba-Trujillo. (FOTO: HRN)
El ataque ocurrió dentro de un autobús que cubría la ruta La Ceiba-Trujillo. (FOTO: HRN)

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para establecer todos los elementos relacionados con el doble homicidio y documentar las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Las autoridades también deberán incorporar al expediente las pruebas periciales, testimonios y demás evidencias que permitan sustentar el caso ante los tribunales competentes.

Mientras tanto, el detenido permanecerá a disposición de las autoridades judiciales. Conforme al principio de presunción de inocencia, será un juez quien determine su situación jurídica y eventual responsabilidad penal, con base en las pruebas que sean presentadas durante el proceso.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público y la Policía Nacional continuarán recopilando pruebas periciales, testimonios y demás elementos que permitan reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

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