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Boca Juniors vs O’Higgins en Roja Directa: aumenta el riesgo de fraudes y robos de contraseñas

Las aplicaciones y plataformas piratas exponen a los espectadores a la instalación de malware y posibles sanciones legales

Dos futbolistas en camisetas azul y amarilla se abrazan; dos futbolistas en camisetas celestes celebran. Círculo rojo con 'ROJA TV DIRECTA'
El encuentro entre el club argentino y chileno reaviva el interés por acceder a transmisiones en vivo. (Fotocomposición Infobae)
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Este jueves 30 de julio de 2026 se enfrentan Boca Juniors y O’Higgins por la Conmebol Sudamericana. La expectativa por el partido ha generado un fuerte interés entre los hinchas de ambos clubes y entre usuarios que buscan alternativas para ver el encuentro fuera de los canales oficiales.

En este contexto, crece la tentación de acceder a partidos a través de plataformas como Roja Directa y otras páginas piratas, un movimiento que puede acarrear consecuencias graves para la seguridad digital.

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Según informó INTERPOL, los portales que ofrecen material pirateado representan un riesgo claro para la seguridad de los usuarios, abriendo la puerta a fraudes, robo de contraseñas y otros delitos informáticos que afectan tanto a particulares como a empresas.

Por qué las aplicaciones piratas son una amenaza para los usuarios

Roja Directa TV no debe usarse para ver partidos de manera ilegal.
Roja Directa promete acceso a partidos sin costo pero oculta riesgos en ciberseguridad. (Foto: Roja Directa)

El auge de plataformas dedicadas a la transmisión ilegal de eventos deportivos, como Roja Directa, ha llamado la atención de las autoridades internacionales por los riesgos asociados.

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De acuerdo con INTERPOL, muchos de estos sitios actúan como vectores de malware y virus, los cuales pueden infectar los dispositivos de los usuarios sin que estos lo perciban. El propósito de estos programas maliciosos es obtener información personal, acceder a contraseñas bancarias o incluso tomar control de los dispositivos.

La propagación de malware no se limita a un solo dispositivo. Cuando un usuario accede a una página pirata, el software malicioso puede extenderse dentro de una red doméstica o corporativa.

Esto pone en peligro no solo la privacidad individual, sino también el funcionamiento de empresas y organizaciones que dependen de la integridad de sus sistemas, según detalló INTERPOL.

Cómo pueden robar las contraseñas y datos personales al usar plataformas ilegales

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
El malware puede infectar el dispositivo y acceder a información privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a sitios piratas suele requerir la creación de cuentas o la introducción de datos personales para completar registros o suscripciones. INTERPOL señaló que estos procedimientos pueden funcionar como trampas para capturar información sensible, incluyendo nombres de usuario, contraseñas y datos bancarios.

Al proporcionar estos datos, los usuarios facilitan el robo de identidad y la posible suplantación en otras plataformas, lo que multiplica los riesgos de sufrir fraudes financieros.

El uso de métodos de pago inseguros constituye otra vía para el robo de información. Las plataformas ilegales suelen pedir datos de tarjetas de crédito o acceso a billeteras virtuales, exponiendo a los usuarios a estafas y cargos no autorizados.

Qué otros fraudes pueden producirse al acceder a páginas y aplicaciones piratas

INTERPOL ha lanzado alertas sobre el peligro de la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su)
INTERPOL ha lanzado alertas sobre el peligro de la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

Las investigaciones de INTERPOL destacan que el consumo de contenidos pirateados puede derivar en múltiples formas de fraude.

Los usuarios pueden verse involucrados, sin saberlo, en actividades ilícitas como la suscripción a servidores proxy utilizados previamente para ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS) u otros delitos informáticos. Este tipo de prácticas puede acarrear implicaciones legales para quienes acceden a estos servicios.

Asimismo, la falta de actualizaciones de seguridad en los programas descargados desde sitios no oficiales incrementa la exposición a vulnerabilidades informáticas.

La ausencia de parches y revisiones periódicas facilita la entrada de atacantes y la explotación de fallos, que comprometen la información y el funcionamiento de los dispositivos, según el informe de INTERPOL.

Cuáles medidas sugieren los expertos para evitar riesgos

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
No repetir claves de seguridad es una práctica clave para proteger las cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades y especialistas en ciberseguridad insisten en la necesidad de adoptar hábitos seguros al momento de navegar y consumir contenido en línea.

INTERPOL sugiere mantener actualizados los sistemas operativos, instalar programas antivirus confiables y utilizar cortafuegos para reducir el riesgo de infecciones.

El monitoreo regular de las cuentas bancarias, sumado a la utilización de contraseñas robustas y únicas para cada servicio digital son otras medidas que forman parte de las buenas prácticas aconsejadas.

Es fundamental evitar la descarga o instalación de aplicaciones y programas desde fuentes no oficiales o no verificadas. Las transmisiones deportivas deben visualizarse únicamente a través de los canales autorizados.

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