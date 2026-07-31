Mediante una inversión de $4.8 millones Panamá emprende la limpieza de ríos y de la costa del litoral de la bahía

A las playas van a parar desechos de todo tipo, entre ellos botellas plásticas, latas, envases de foam, bolsas, restos de muebles, llantas, electrodomésticos y otros materiales contaminantes que impactan negativamente la fauna, la flora y el entorno marino. (Alcaldía)

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Panamá puso en marcha el ‘Plan Integral de Limpieza y Recuperación Ambiental’, con una intervención que marcará el inicio de una nueva etapa de los ríos Matías Hernández, Río Abajo y el litoral comprendido entre la Calzada de Amador y Costa del Este.

La Alcaldía capitalina indicó que los trabajos adjudicados al Consorcio Verde, con una inversión de $4.8 millones, se ejecutará en 425 días, tiempo durante el cual se removerán residuos sólidos de todo tipo, acumulados durante años en ríos y cauces, hasta recuperar la limpieza de ríos, playas, costas y la salud de las cuencas.

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El plan abarcará el río Matías Hernández hasta su desembocadura en la bahía; el río Abajo desde el Corredor Norte hasta la Bahía, y el litoral comprendido entre la Calzada de Amador y Costa del Este, áreas conocidas históricamente por su gran acumulación de basura.

Yarelys Gómez, subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático, explicó que al mejorar el flujo hidráulico se reducirá el riesgo de inundaciones ocasionadas por la obstrucción de los cauces, se protegerá la biodiversidad, las condiciones de salud pública, y se rescatarán valiosos espacios para el disfrute de los ciudadanos.

Además, se recuperarán ecosistemas hídricos y costeros, se devolverá la vida a los ríos, y se protegerá uno de los patrimonios naturales más importantes de la ciudad como es la Bahía de Panamá, cuyo ecosistema marino, la flora, la fauna y la calidad del agua, han sido afectados por la contaminación.

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Las jornadas de limpieza son constantes por parte de grupos ambientalistas y de gobierno. (Alcaldía)

La Alcaldía de Panamá manifestó que busca devolverle a la ciudad valiosos espacios, limpios y seguros, así como garantizar el derecho de la población a disfrutar de un ambiente sano, como fortalecer la resiliencia ambiental de una capital costera frente a los desafíos del cambio climático.

Este proyecto, se aclaró, no sustituye el trabajo que durante años han desarrollado organizaciones ambientales, grupos comunitarios y voluntarios, sino que fortalece esos esfuerzos mediante una intervención institucional a gran escala, el acompañamiento técnico del Ministerio de Ambiente, entre otras entidades, y campañas de educación a las comunidades.

“Cuidar el ambiente es cuidar de todos”, manifestó la funcionaria. Agregó que este proyecto representa una inversión en salud, bienestar y calidad de vida para la ciudad, pero también una invitación para que cada ciudadano forme parte de la solución y contribuya a mantener limpios nuestros ríos y playas.

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Cientos de voluntarios, organizaciones ambientales y grupos estudiantiles participaron recientemente en una jornada de limpieza de playa organizada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, y funcionarios del Ministerio de Ambiente, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre lo que representa la mala disposición de los desechos y mostrar la amenaza que esto representa para el ambiente, especialmente para los ecosistemas marinos.

Durante la jornada se recolectaron 27 toneladas de desechos de todo tipo, entre ellos botellas plásticas, latas, envases de foam, bolsas, restos de muebles, llantas, electrodomésticos, neveras, plásticos, accesorios de automóviles y otros materiales contaminantes que impactan negativamente la fauna, la flora y el entorno marino.

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El llamado es a parar de botar la basura de manera irresponsable, pues se contaminan los ríos, mares, playas, y se afecta la salud de las personas, la fauna y los ecosistemas marinos. (Alcaldía)

Debido a la gran cantidad de basura recolectada las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía “a tomar conciencia sobre el daño que estamos causando al planeta cuando no depositamos correctamente la basura. Por favor, paremos todos de botar la basura donde nos da la gana de manera irresponsable, pues estamos contaminando nuestros ríos, mares y playas y afectando gravemente la salud de las personas, la fauna y los ecosistemas marinos”.