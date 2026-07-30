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El Congreso de Guatemala recibe una reforma de la ley del Instituto Guatemalteco de Turismo para impulsar la inversión y el empleo

La iniciativa para actualizar el marco vigente desde 1967 busca modernizar la gobernanza del sector, facilitar trámites y reforzar la promoción de destinos, en una actividad que aporta 5,4% del Producto Interno Bruto

Once turistas están en un sendero frente a tres pirámides antiguas y árboles grandes bajo un cielo luminoso con rayos de sol.
Un grupo de turistas en el Parque Nacional Tikal de Guatemala explora las grandes pirámides mayas entre la densa vegetación tropical bajo la luz del amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Congreso de la República de Guatemala recibió este 29 de julio una iniciativa que busca actualizar la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), vigente desde 1967.

El objetivo principal de esta reforma es fortalecer el turismo como motor de desarrollo económico y responder a los desafíos y oportunidades actuales que enfrenta el sector.

La propuesta es resultado de un trabajo conjunto entre el INGUAT, representantes del sector privado y otros actores vinculados a la actividad turística.

Trabajo conjunto y objetivos de la reforma

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Turismo del Congreso, tras varios meses de colaboración con el INGUAT y sectores empresariales turísticos.

Harris Whitbeck, director general del Instituto, explicó que el proyecto “es el resultado de varios meses de trabajo conjunto con representantes del sector privado y otros actores del turismo”.

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Este trabajo permitió construir una propuesta orientada a modernizar la institución sin aumentar la burocracia, mejorar la gobernanza y crear mejores condiciones para atraer inversión, desarrollar destinos, promover el país y expandir el empleo, subrayó.

Contexto económico y cifras del turismo en Guatemala

De acuerdo con el World Travel & Tourism Council (WTTC), en 2025 el sector turístico de Guatemala generó Q51.8 mil millones, equivalente al 5.4 % del Producto Interno Bruto (PIB), y sostuvo 556 mil empleos. La proyección para 2026 es de Q55 mil millones y un aporte al PIB del 5,6 %.

Estas cifras confirman el peso del turismo en la economía guatemalteca y su potencial para generar crecimiento y empleo.

El WTTC estimó que el turismo en Guatemala generó Q51.8 mil millones en 2025, equivalentes al 5.4 % del PIB, y sostuvo 556 mil empleos.
El Congreso de la República de Guatemala recibió una iniciativa para actualizar la Ley Orgánica del INGUAT, vigente desde 1967. (Inguat)

Principios y ejes de la reforma

La reforma se estructura en torno a tres principios centrales: garantizar estabilidad al sector, fortalecer la gobernanza y generar más oportunidades para los guatemaltecos.

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  • Estabilidad: El nuevo marco legal ofrecerá reglas más claras y fortalecerá la capacidad institucional del INGUAT, con el fin de que el turismo nacional crezca, atraiga inversiones y compita con visión de futuro.
  • Gobernanza compartida: El texto plantea que el desarrollo turístico debe ser una tarea compartida entre Estado, sector privado, municipalidades, comunidades receptoras y prestadores de servicios.
  • Generación de oportunidades: El sector ya genera más de medio millón de empleos y, según el WTTC, tiene potencial para crear 130 mil empleos adicionales en la próxima década.

Herramientas y mecanismos propuestos

La iniciativa incorpora herramientas para modernizar la planificación turística, fortalecer la promoción nacional e internacional, mejorar la infraestructura en destinos priorizados, impulsar la inversión y facilitar trámites. Además, busca actualizar los mecanismos de control y fomentar una participación más amplia de actores públicos, privados, territoriales y comunitarios.

Entre los aspectos destacados, se prioriza la creación de condiciones para que el turismo sea un verdadero motor de desarrollo económico y una fuente sostenible de empleo. “La reforma permitirá que el INGUAT responda con mayor capacidad técnica, planificación, financiamiento, promoción, control y ejecución a los desafíos actuales”, detalló Whitbeck.

El WTTC estimó que el turismo en Guatemala generó Q51.8 mil millones en 2025, equivalentes al 5.4 % del PIB, y sostuvo 556 mil empleos.
Harris Whitbeck afirmó que la modernización del INGUAT apunta a mejorar la gobernanza sin aumentar la burocracia. (Inguat)

Expectativas y próximos pasos en el Congreso

El INGUAT expresó su expectativa de que los diputados discutan la propuesta con visión de país y respalden su aprobación. La institución considera que la modernización de la ley es clave para fortalecer el turismo como fuente de desarrollo económico, empleo y oportunidades para toda la sociedad guatemalteca.

La discusión legislativa recién inicia, por lo que se prevé que la iniciativa sea analizada en comisiones antes de avanzar a su discusión y eventual votación en el pleno.

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