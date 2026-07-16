El FMI advirtió que la oferta de petróleo tardará hasta tres meses en normalizarse una vez que Ormuz se reabra completamente

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (REUTERS/Mike Blake)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el flujo mundial de petróleo podría tardar entre dos y tres meses en normalizarse una vez que el estrecho de Ormuz se reabra completamente a la navegación finalice el bloqueo anunciado por el régimen de Irán días atrás en medio de una nueva escalada de la guerra en Medio Oriente.

El organismo manifestó su preocupación por posibles pérdidas permanentes en la oferta de crudo. Según el organismo, “las estimaciones del sector apuntan a que pasarán entre dos y tres meses antes de que pueda reanudarse una parte significativa de los flujos de petróleo tras la reapertura total del estrecho”.

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El FMI destacó la inquietud por el impacto de interrupciones prolongadas de la producción, especialmente en situaciones donde la falta de financiación dificulta la reactivación de pozos petroleros. En ese sentido, señaló que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán contribuyó a la caída de los precios del petróleo por el volumen de crudo almacenado en buques en espera, pero advirtió que la reciente escalada de tensiones vuelve a presionar la oferta.

“Aún persisten muchas incertidumbres, como cuándo se restablecerá efectivamente la libertad de navegación a través del punto de estrangulamiento petrolero más crítico del mundo y con qué rapidez se recuperará la confianza de las navieras, las aseguradoras y los operadores”, subrayó el FMI en su última publicación.

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Depósitos e instalaciones de almacenamiento de petróleo de una planta de Sinopec en Shanghái, China, el 26 de marzo de 2026 (Foto de archivo/REUTERS/Go Nakamura)

La crisis energética derivada de la guerra en Irán impactó la oferta de crudo de manera inédita, aunque la disminución de la demanda por el alza de precios, el incremento de la producción fuera de Medio Oriente y las reservas mitigaron parte del impacto. El FMI instó a los responsables políticos a reponer los niveles de reservas previos al conflicto, considerándolo “esencial para prepararse ante futuras crisis”.

Además, el organismo advirtió que la dependencia de un único punto crítico expone a la economía global y resaltó la importancia de diversificar las fuentes de energía, incluidas las renovables. “La flexibilidad de los mercados energéticos y las rápidas medidas políticas dieron un respiro a la economía global. Un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán abriría la puerta a la recuperación del suministro. Sin embargo, aún se necesitan esfuerzos significativos para aumentar la resiliencia y la diversificación del suministro energético y evitar que las crisis petroleras desestabilicen la economía mundial”, concluyó el FMI.

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El martes, antes del pronóstico comercial publicado por el organismo internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra más de 50 personas, entidades y buques vinculados a una supuesta red de transporte marítimo “ilícito” y de evasión de sanciones, en el marco de la reciente escalada de hostilidades en Medio Oriente. El objetivo fue incrementar la presión económica sobre Teherán y desmantelar la red vinculada a Mohamad Hosein Shamjani.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) busca “desarticular y debilitar la red de transporte marítimo ilícito y de elusión de sanciones de Mohamad Hosein Shamjani”, magnate petrolero iraní, así como reforzar la presión sobre Irán tras la reanudación de sus “ataques desestabilizadores en el estrecho de Ormuz”.

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Una antorcha de gas arde en una plataforma de producción petrolera junto a una bandera de Irán en el golfo Pérsico (REUTERS/Archivo)

“El Departamento del Tesoro está desmantelando la infraestructura financiera que permite al régimen seguir amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos y el transporte marítimo mundial”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien calificó a la “red Shamjani” como “uno de los motores más rentables del régimen iraní”.

La medida eleva a más de 200 el número de personas, entidades y buques sancionados en el marco de esta red. Entre los afectados figuran Hoseín Qorbani Zahed y Mohamad Reza Rahbar Madani, acusados de ofrecer servicios de cambio de divisas a sociedades ficticias, y Ali Rajbarmadani, con doble nacionalidad iraní y rusa, señalado como socio comercial cercano de Shamjani.

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Destacan también la empresa Sea Lead Shipping PTE. Ltd. (Sea Lead), con sede en Singapur, y sus filiales en Dubái, las Islas Marshall y la India, consideradas claves para el transporte marítimo en contenedores de la red Shamjani.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU (REUTERS/Nathan Howard/Foto de archivo)

Como resultado, todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo control estadounidense quedan bloqueados y deben notificarse a la OFAC. Además, se prohíben, salvo autorización expresa, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o desde Estados Unidos que involucren bienes de los sancionados.

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(Con información de Europa Press)