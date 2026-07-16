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Guatemala: Liga a proceso a joven de 19 años por el secuestro del odontólogo Julio Martínez

Andrés Alcázar Crespo fue capturado el 9 de julio y seguirá en Mariscal Zavala hasta la audiencia del 29 de septiembre, acusado como cómplice

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El Juzgado de Mayor Riesgo B de Guatemala ligó a proceso a Andrés Alcázar Crespo, de 19 años, quien es señalado dentro del caso de secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo
El Juzgado de Mayor Riesgo B de Guatemala ligó a proceso a Andrés Alcázar Crespo por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo. (Cortesía)

El Juzgado de Mayor Riesgo B de Guatemala ligó a proceso a Andrés Alcázar Crespo, de 19 años, quien es señalado dentro del caso de secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido en 2025.

El joven continuará en prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala hasta que se realice la audiencia de etapa intermedia, prevista para el 29 de septiembre, acusado del delito de plagio o secuestro en grado de cómplice.

Según la información presentada por el Ministerio Público (MP), Alcázar Crespo habría adquirido cinco tarjetas SIM utilizadas para efectuar las llamadas en las que se exigió a la familia de la víctima un rescate de Q5 millones (más de medio millón de dólares).

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Durante la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo este miércoles 15 de julio, la Fiscalía sostuvo que esas tarjetas se emplearon para negociar la liberación del profesional, quien fue privado de libertad mientras se trasladaba a su clínica en la capital guatemalteca y aún sigue desaparecido.

El juez señaló que la resolución se dicta conforme al artículo 320 del Código Procesal Penal, aunque no se aceptó el grado de participación solicitado por el MP y decidió imputarlo únicamente como cómplice del delito de secuestro.

“Perdí mi billetera”

Durante la diligencia, Andrés Alcázar argumentó la pérdida de su billetera, en donde se encontraba Documento Personal de Identificación (DPI), el cual, según la ley guatemalteca, debe de presentar para comprar las tarjetas SIM. Esta medida se tomó desde 2013, con el propósito de reducir las extorsiones.

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El Juzgado de Mayor Riesgo B de Guatemala ligó a proceso a Andrés Alcázar Crespo, de 19 años, quien es señalado dentro del caso de secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo
Andrés Alcázar Crespo seguirá en prisión preventiva en Mariscal Zavala hasta la audiencia de etapa intermedia prevista para el 29 de septiembre. (Cortesía)

En su intervención, aseguró: “Sé que se me acusa por comprar cinco chips o SIM. Yo no hice ninguna de esas acciones; aunque un pariente, un familiar, un ser querido o un amigo me lo hubiera pedido, yo no lo hubiera hecho. No hago ese tipo de favores”.

Para justificarlo, el señalado afirmó que en 2025 perdió su DPI en dos ocasiones, la primera vez el 29 de abril, cuando extravió su billetera con la identificación y la licencia de conducir, y la segunda el 12 de diciembre, tras dejar su mochila en un baño durante una sesión de fotografías navideñas, pero no presentó pruebas como las denuncias correspondientes en la Policía Nacional Civil o en el Ministerio Público.

Negó vinculación

La Fiscalía interrogó a Alcázar Crespo sobre su relación con otros implicados en el expediente y solicitó información sobre su cuenta de Instagram. No obstante, el acusado reiteró que lleva una vida enfocada en el estudio y la actividad deportiva, y se describió como una persona descuidada con sus pertenencias, aunque rechazó que ese hecho pueda ser utilizado para implicarlo en un delito.

“Yo de verdad he tratado de hacer las cosas bien, me dedico al estudio. Paso la mayor parte del tiempo haciendo ejercicio. Sé que soy muy descuidado con mi billetera, pero eso no me hace ningún delincuente”, expresó ante el juez.

Andrés Alcázar Crespo, de 19 años, señalado como cómplice en el secuestro del odontólogo guatemalteco Julio Amílcar Martínez Murillo, niega la acusación y justifica que perdió su billetera con sus documentos personales en dos ocasiones. (Soy502)

Alcázar Crespo fue capturado el 9 de julio en la Ciudad de Guatemala. Es el sexto detenido en el caso del secuestro del odontólogo. Según la Policía Nacional Civil integra la estructura a la que ahora identifican como “Escorpión”.

El secuestro

El caso se remonta al 28 de mayo de 2025, cuando Julio Martínez fue secuestrado y su familia recibió llamadas exigiendo el pago del rescate. En agosto de ese año, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro realizó varios allanamientos que terminaron con la captura de cinco personas vinculadas a la estructura criminal.

La familia pagó el rescate por Julio Amílcar Martínez Murillo, pero la víctima no fue liberada y su paradero sigue sin conocerse.
Julio Amílcar Martínez Murillo fue secuestrado el 28 de mayo de 2025 en el ingreso de la aldea Jocotillo, en Villa Canales.

Entre los sindicados, figura Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado como líder del grupo y amigo de la víctima, quien habría vigilado al odontólogo antes del secuestro. También fueron detenidos Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González, este último identificado como el negociador de la banda. Una mujer, identificada como Quiñónez Corado, permanece prófuga.

El pasado 28 de mayo, el mismo juzgado envió a juicio a los cinco primeros implicados por el delito de plagio o secuestro. Según las fuentes citadas, la audiencia de etapa intermedia para Andrés Alcázar definirá si el caso avanza a juicio oral y público.

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