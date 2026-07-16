Costa Rica

Cancillería despide a embajadores de Colombia, Perú e Italia tras años de misión en Costa Rica

El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, reconoció el trabajo de los diplomáticos por fortalecer los vínculos políticos, comerciales, culturales y académicos entre Costa Rica y sus respectivos países

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Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, junto al embajador italiano Alberto Colella. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, junto al embajador italiano Alberto Colella. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

El Gobierno de Costa Rica rindió un homenaje de despedida a los embajadores de Colombia, Perú e Italia, quienes finalizaron sus respectivas misiones diplomáticas en el país tras varios años de trabajo enfocados en fortalecer la cooperación bilateral.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar, en el Salón Dorado de la Cancillería, donde el jerarca agradeció la labor realizada por los tres diplomáticos y destacó el aporte que cada uno hizo para consolidar las relaciones entre Costa Rica y sus naciones.

Los homenajeados fueron Carlos Rodríguez Mejía, embajador de Colombia; Carlos Guillermo Hakansson Nieto, embajador de Perú; y Alberto Colella, embajador de Italia, quienes recibieron un reconocimiento oficial antes de concluir sus funciones y regresar a sus respectivos países.

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Un reconocimiento a la diplomacia

Durante el acto oficial, el canciller Manuel Tovar resaltó que la labor de los embajadores fue determinante para fortalecer los vínculos de amistad y cooperación que Costa Rica mantiene con Colombia, Perú e Italia.

El ministro indicó que, durante sus años de gestión, los diplomáticos promovieron una agenda amplia de trabajo que permitió avanzar en proyectos de interés común y consolidar espacios de diálogo entre los gobiernos.

Entre los principales aportes mencionó el impulso a las relaciones comerciales, la atracción de inversiones generadoras de empleo, el fortalecimiento de la cooperación técnica y el desarrollo de programas de intercambio estudiantil, científico y artístico.

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Según destacó la Cancillería, estas iniciativas han contribuido a estrechar la relación entre Costa Rica y los tres países, favoreciendo no solo los vínculos institucionales, sino también los intercambios entre universidades, empresas, organizaciones culturales y centros de investigación.

Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, junto al embajador peruano Carlos Guillermo Hakansson. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, junto al embajador peruano Carlos Guillermo Hakansson. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Los tres embajadores culminan una etapa importante de sus carreras diplomáticas luego de representar a sus países en Costa Rica durante distintos períodos.

El embajador de Italia, Alberto Colella, presentó sus cartas credenciales en 2022, convirtiéndose en el representante oficial del gobierno italiano en el país. Un año después, en 2023, asumió funciones el embajador de Colombia, Carlos Rodríguez Mejía, mientras que el representante de Perú, Carlos Guillermo Hakansson Nieto, inició su misión diplomática en 2024.

Durante ese tiempo, los tres diplomáticos participaron en reuniones de alto nivel, actividades oficiales, encuentros empresariales, eventos culturales y proyectos de cooperación que fortalecieron la relación entre sus gobiernos y las instituciones costarricenses.

Además de representar los intereses de sus países, los embajadores desempeñaron un papel importante como puente para promover oportunidades de inversión, fomentar el turismo, incentivar los intercambios académicos y facilitar el diálogo político sobre temas regionales e internacionales.

Uno de los aspectos destacados durante la ceremonia fue la larga historia de relaciones diplomáticas que Costa Rica mantiene con Colombia, Perú e Italia.

Los tres embajadores recordaron que los vínculos oficiales con estas naciones superan los 150 años, un período durante el cual se han construido relaciones basadas en la cooperación, el respeto mutuo y el intercambio permanente en diferentes ámbitos.

En sus mensajes de despedida, coincidieron en expresar su confianza en que los lazos entre los países continuarán fortaleciéndose, independientemente del relevo diplomático.

Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, junto al embajador colombiano Carlos Rodríguez Mejía. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, junto al embajador colombiano Carlos Rodríguez Mejía. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

También manifestaron su agradecimiento por la hospitalidad recibida durante su permanencia en Costa Rica y señalaron que conservarán un profundo aprecio por el país.

La Cancillería señaló que estos valores han permitido consolidar relaciones de confianza con numerosos socios internacionales y facilitan el desarrollo de iniciativas conjuntas en áreas como comercio, sostenibilidad, educación, cultura e innovación.

El homenaje concluyó con un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que agradeció el trabajo realizado por los tres embajadores durante sus respectivas misiones. Con su salida, Costa Rica se prepara para recibir a los nuevos representantes diplomáticos de Colombia, Perú e Italia, quienes tendrán la tarea de dar continuidad a una agenda bilateral construida durante décadas y sustentada en una relación de amistad que supera el siglo y medio de historia.

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