Guatemala

Capturaron a un guatemalteco pedido en extradición por EEUU tráfico de por cocaína

Walter Daniel Estrada, de 37 años, está acusado de conspirar para distribuir cinco kilos o más con destino a Estados Unidos

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Con esta detención, Guatemala suma 29 capturados con fines de extradición en 2026, de los cuales 18 están vinculados a narcotráfico.
La captura de Estrada se realizó en la vía pública y sin incidentes violentos, según el reporte oficial de la PNC. (PNC Guatemala)

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en colaboración con el Ministerio Público (MP), ejecutaron un operativo en la zona 1 del municipio de Ayutla, del departamento de San Marcos, en Guatemala, que culminó con la captura de Walter Daniel Estrada, de 37 años, conocido como “Cala”, “Calamardo” y “Tornado Nuevo”.

La detención de Estrada responde a una orden de extradición emitida por la justicia de Estados Unidos, donde se le acusa de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con destino a ese país norteamericano. La aprehensión se realizó en la vía pública y sin incidentes violentos, como corroboró el reporte oficial de la PNC.

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Acusaciones internacionales y modus operandi

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, Estrada es señalado de integrar una organización criminal responsable del tráfico internacional de cocaína, que operaba desde Guatemala hacia Estados Unidos, utilizando rutas marítimas y terrestres que atravesaban México, Nicaragua, El Salvador y otros países de la región.

Los investigadores establecieron que el detenido tenía funciones organizativas y logísticas dentro de la estructura, incluyendo la coordinación del transporte y el control de los envíos de droga. La orden de captura fue emitida por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Con esta detención, Guatemala suma 29 capturados con fines de extradición en 2026, de los cuales 18 están vinculados a narcotráfico.
La PNC y el MP capturaron en Ayutla, San Marcos, a Walter Daniel Estrada, alias “Cala”, “Calamardo” y “Tornado Nuevo”, en un operativo antinarcótico. (Ministerio Público Guatemala)

Estadísticas y contexto regional

Con la captura de Estrada, suman 29 personas detenidas en 2026 en Guatemala con fines de extradición, de las cuales 18 están directamente vinculadas a delitos de narcotráfico y 11 a otros delitos graves.

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El Ministerio de Gobernación ha destacado que la cooperación internacional y el intercambio de inteligencia han permitido asestar golpes significativos a las redes del crimen organizado transnacional.

“La coordinación con agencias extranjeras ha sido clave para identificar y ubicar a los responsables de estos delitos”, ha manifestado en diferentes declaraciones el ministro de Gobernación guatemateco, Marco Antonio Villeda.

En el marco de la lucha regional contra el narcotráfico, la colaboración entre países vecinos ha cobrado relevancia. Informes recientes detallan que Guatemala y Honduras han sostenido encuentros bilaterales para fortalecer mecanismos de seguridad y coordinar acciones frente al crimen organizado.

Mientras que la exclusión de Nicaragua de la iniciativa “Escudo de las Américas” refleja las tensiones en la cooperación antidrogas en Centroamérica. El decomiso reciente de 750 kilos de cocaína en la frontera de Nicaragua, con un ciudadano guatemalteco detenido, evidencia la magnitud del tráfico en la región.

Con esta detención, Guatemala suma 29 capturados con fines de extradición en 2026, de los cuales 18 están vinculados a narcotráfico.
Al detenido se le incautó un arma de fuego que quedó consignada por las autoridades guatemaltecas. (Ministerio Público Guatemala)

Proceso judicial y traslado

Luego de la captura, Estrada fue sometido a los controles de identidad y salud en la subestación policial local, bajo custodia de fuerzas especiales antinarcóticas.

Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de Guatemala, donde comparecerá ante un tribunal competente para ser notificado formalmente de los cargos en su contra y dar inicio al proceso judicial de extradición.

El procedimiento se desarrollará en conformidad con los acuerdos suscritos entre Guatemala y Estados Unidos en materia de cooperación judicial y lucha contra el narcotráfico.

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