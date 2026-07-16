Barbara Palvin confesó que el embarazo afectó su imagen corporal antes de que fuera visible

Barbara Palvin y Dylan Sprouse confirmaron el embarazo en el Festival de Cannes y revelaron que esperan una niña a la que ya llaman principessa - REUTERS/Sarah Meyssonnier

Barbara Palvin reveló en el Wildmen Podcast que los primeros meses de su embarazo afectaron su imagen corporal de una manera que no anticipaba. La modelo húngara de 32 años, casada con el actor Dylan Sprouse, contó que durante el primer trimestre experimentó cambios físicos que la llevaron a angustiarse, incluso antes de que su barriga fuera visible.

Según relató en el episodio, copresentado por Brendan Columbus, el momento de mayor tensión se produjo en marzo, cuando asistió a la Semana de la Moda de París. En ese entonces, el embarazo aún no era evidente para el público, pero Palvin ya sentía su cuerpo diferente.

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“El número en la balanza subía muy rápido y mis brazos se hacían más grandes. Todavía no tienes barriga, pero el estómago crece y los pantalones no te quedan. Empecé a angustiarme”, declaró al Wildmen Podcast, según recogió People.

Esa angustia se extendió hasta el 14 de mayo de 2026, cuando Palvin y Sprouse confirmaron públicamente el embarazo con una aparición en el Festival de Cannes, donde la modelo mostró su barriga por primera vez en la alfombra roja.

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Barbara Palvin afirmó que el apoyo de Dylan Sprouse fue clave durante el embarazo porque él le recordaba que estaban creando una vida - REUTERS/Gonzalo Fuentes

En el mismo episodio del Wildmen Podcast, la pareja reveló que esperan una niña, a quien ya llaman principessa —“princesa” en italiano. “Vamos a tener una niña, lo que me emociona mucho. Estoy emocionado de ser papá de una niña”, dijo Sprouse.

El papel de Sprouse

Palvin subrayó que el acompañamiento de su marido fue determinante durante esos meses de incertidumbre. “Dylan estaba ahí y me recordaba cada vez que estamos creando una vida”, afirmó en el episodio, según People. La modelo también señaló que tener una buena pareja resulta indispensable al atravesar cambios físicos y emocionales de esta magnitud.

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La historia entre Palvin y Sprouse, de 33 años, comenzó en 2017 en una fiesta de Harper’s Bazaar en Nueva York, donde los dos conectaron de inmediato. Fue él quien le envió un mensaje por Instagram, aunque Palvin tardó seis meses en responderle, según contaron en una entrevista conjunta para W Magazine en 2019.

Barbara Palvin contó en el Wildmen Podcast que el embarazo alteró su imagen corporal desde el primer trimestre y le generó angustia antes de que la barriga fuera visible - REUTERS/Sarah Meyssonnier

Cuando lo hizo, voló hasta China, donde Sprouse estaba en rodaje, para su primera cita. La relación se hizo oficial en junio de 2018. Se comprometieron en septiembre de 2022 y se casaron el 15 de julio de 2023 —exactamente hace tres años— en Albertirsa, Hungría, en la misma iglesia donde se habían casado los padres de ella décadas antes.

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La presión sobre su cuerpo desde la adolescencia

El episodio del Wildmen Podcast también abrió paso a un repaso por la relación de Palvin con su imagen a lo largo de los años. La modelo contó que empezó a trabajar a los 13 años y que, a los 17, en su agencia le repetían que debía bajar de peso y que sus caderas eran demasiado grandes.

Frente a eso, cuestionó que otras personas consideren tener derecho a opinar sobre el cuerpo ajeno por el simple hecho de tratarse de una figura pública. Dijo que ella nunca sintió la necesidad de comentar el cuerpo de nadie y que, si no tenía nada bueno que decir, prefería guardárselo.

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Barbara Palvin cuestionó que se opine sobre el cuerpo de las figuras públicas y sostuvo que ella evita hacer comentarios sobre la apariencia ajena - REUTERS/Gonzalo Fuentes

La endometriosis, el paso previo al embarazo

El camino hacia la maternidad estuvo condicionado por un diagnóstico previo. En agosto de 2025, Palvin reveló en Instagram que se había sometido a una cirugía por endometriosis, una condición con la que convivió durante años sin identificarla: cansancio, dolor fuerte, sangrado abundante e irregular y noches sin dormir eran síntomas que atribuía a sus periodos.

“Sabíamos que queríamos quedar embarazados, pero también sabíamos que, por la endometriosis, queríamos hacer esa cirugía antes de intentarlo”, explicó en el Wildmen Podcast. La intervención, según describió, limpió las vías y aumentó sus posibilidades de concebir. Palvin quedó embarazada de forma natural menos de un año después de la operación.

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Tras la cirugía, la modelo escribió en Instagram que la operación la ayudó mucho y que agradece haberse sometido a ella. Añadió que ahora presta más atención a las señales de su cuerpo para actuar con rapidez si hace falta y evitar complicaciones a largo plazo.

En el Wildmen Podcast, ya en el tercer trimestre de gestación, reconoció que el embarazo resultó más difícil de lo que imaginaba: mencionó dolores de espalda, dificultades para dormir y problemas para respirar, aunque aclaró que sabe que se trata de un privilegio.

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