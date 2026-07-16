Honduras

Honduras: Tegucigalpa refuerza distribución de agua con plan de emergencia para atender crisis hídrica

La Alcaldía del Distrito Central y la UMAPS pusieron en marcha un plan de contingencia para reforzar el abastecimiento de agua potable que atenderá a más de 250 mil habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela.

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La UMAPS reforzó la distribución de agua potable con una flota de 52 cisternas. (FOTO: La Tribuna)
La UMAPS reforzó la distribución de agua potable con una flota de 52 cisternas. (FOTO: La Tribuna)

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) anunciaron la implementación de un Plan de Contingencia Hídrica para fortalecer el suministro de agua potable en las zonas más afectadas por la escasez que enfrenta la capital.

La estrategia contempla el despliegue de una flota de 52 camiones cisterna, que recorrerán 84 rutas diarias para abastecer a barrios y colonias priorizadas de Tegucigalpa y Comayagüela, donde los bajos niveles de las represas han reducido la disponibilidad del recurso.

Según las autoridades, el operativo beneficiará a más de 250 mil habitantes, especialmente en sectores altos y comunidades con mayores dificultades para acceder al servicio.

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La medida forma parte de las acciones adoptadas tras la emergencia hídrica declarada por la municipalidad debido a la disminución en los niveles de las represas Los Laureles y La Concepción.

Distribución mediante cisternas

La UMAPS informó que la distribución se realizará con base en criterios técnicos, operativos y de vulnerabilidad social, priorizando los sectores con mayores necesidades.

Para ampliar la capacidad de respuesta, la institución contrató nuevas unidades mediante el procedimiento de excepción contemplado en la Ley de Contratación del Estado.

El plan de contingencia busca atender a más de 250 mil habitantes del Distrito Central. (FOTO: La Tribuna)
El plan de contingencia busca atender a más de 250 mil habitantes del Distrito Central. (FOTO: La Tribuna)

El alcalde Juan Diego Zelaya explicó que cuando inició la actual administración únicamente operaban dos camiones cisterna y que actualmente ya funcionan 52, con la meta de alcanzar 80 durante las próximas semanas.

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El edil recordó que, aunque se han registrado lluvias recientes, los embalses todavía no recuperan los niveles necesarios para normalizar el abastecimiento.

Más de 2.3 millones de galones distribuidos

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, informó que hasta la fecha se han distribuido más de 2.3 millones de galones de agua mediante aproximadamente mil viajes realizados por las unidades cisterna.

El funcionario señaló que el agua proviene de diferentes fuentes, entre ellas pozos privados contratados, fuentes propias de la UMAPS y los embalses disponibles.

Según explicó, el objetivo es mantener un suministro constante en las colonias más afectadas mientras persisten las condiciones de emergencia.

Las autoridades también indicaron que continuarán monitoreando el comportamiento de las fuentes de abastecimiento para ajustar las rutas cuando sea necesario.

Las autoridades priorizan las colonias con mayores dificultades para recibir el servicio. (FOTO: La Tribuna)
Las autoridades priorizan las colonias con mayores dificultades para recibir el servicio. (FOTO: La Tribuna)

Obras para aumentar la disponibilidad

Además del reparto mediante cisternas, la administración municipal informó que impulsa otras acciones para fortalecer el sistema de abastecimiento.

Entre ellas figura la reactivación de las obras de la represa San José, la reparación de fugas en la red de distribución y la perforación de nuevos pozos en distintos sectores de la capital.

La municipalidad anunció la perforación de nuevos pozos para fortalecer el abastecimiento. (FOTO: La Tribuna)
La municipalidad anunció la perforación de nuevos pozos para fortalecer el abastecimiento. (FOTO: La Tribuna)

El alcalde señaló que estos proyectos buscan mejorar la capacidad de respuesta ante futuras temporadas de escasez y ampliar las fuentes de suministro para la ciudad.

Llamado al uso responsable del agua

Las autoridades recordaron que las pipas solidarias brindan atención gratuita a hospitales, centros de salud, asilos, postas policiales y otras instituciones consideradas prioritarias durante la emergencia.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para utilizar el agua de forma responsable y evitar el desperdicio mientras continúan las condiciones de escasez.

La UMAPS indicó que mantendrá informada a la población sobre las rutas de distribución, los sectores atendidos y los avances del operativo como parte de su compromiso con la transparencia.

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