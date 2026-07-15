Chile: así fue el choque que dejó siete venezolanos muertos al huir de la policía

El fatal accidente ocurrió de madrugada en el populoso barrio Franklin.

Peritos del Servicio Médico Legal (SML) trabajan esta jornada para identificar a los siete ciudadanos venezolanos que murieron carbonizados la madrugada de este martes en Santiago, luego de chocar contra un bus del transporte público la camioneta en la que huían de la policía.

Se trata de cinco hombres y dos mujeres, quienes a eso de las 05:00 horas se encontraban bebiendo alcohol en la vía pública, específicamente en el barrio Franklin, famoso por su gigantesca feria libre.

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Al ser fiscalizados por la policía, el conducto decidió apretar el acelerador y se inició una persecución que terminó cuando la camioneta, a exceso de velocidad, no respetó la luz roja en la esquina de la avenida Santa Rosa y Franklin, colisionando contra un bus oruga del transporte público.

Los siete ciudadanos venezolanos murieron calcinados.

Debido al choque, ambos vehículos se incrustaron en una farmacia ubicada en la intersección, y a los pocos segundos el fuego consumió la camioneta, el bus y el negocio. Todo quedó registrado en varios videos tomados por testigos y cámaras de seguridad del sector.

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De acuerdo a las autoridades, los siete ocupantes del vehículo menor murieron carbonizados mientras que el chofer del bus, que a esa hora circulaba sin pasajeros, fue rescatado por un ciclista que providencialmente pasaba por el sitio del suceso, y llevado a un recinto asistencial con heridas leves.

Vista aérea del desastre.

Llamado a los familiares

Aunque en un principio Bomberos informó que los fallecidos eran cinco, horas después rectificaron la información, elevando el número de víctimas a siete.

El fiscal Centro Norte, Fernando Ruiz, informó que las víctimas, “según la información que ha recopilado personal de Carabineros en el lugar, basado en la entrevista a familiares, serían todas de nacionalidad venezolana”.

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En tanto, el delegado presidencial de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, hizo un llamado a los familiares de los fallecidos a acercarse al Servicio Médico Legal (SML) y entregar mayores detalles sobre su identidad y situación migratoria en el país.

“Se insta a los familiares de estas personas a que se puedan trasladar al Servicio Médico Legal para corroborar la identificación de estas personas”, remató.

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