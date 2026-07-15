América Latina

Chile: así fue el choque que dejó siete venezolanos muertos al huir de la policía

Cinco hombres y dos mujeres que bebían en la vía pública fallecieron tras colisionar su camioneta contra un bus del transporte público

Guardar
Google icon

El fatal accidente ocurrió de madrugada en el populoso barrio Franklin.

Peritos del Servicio Médico Legal (SML) trabajan esta jornada para identificar a los siete ciudadanos venezolanos que murieron carbonizados la madrugada de este martes en Santiago, luego de chocar contra un bus del transporte público la camioneta en la que huían de la policía.

Se trata de cinco hombres y dos mujeres, quienes a eso de las 05:00 horas se encontraban bebiendo alcohol en la vía pública, específicamente en el barrio Franklin, famoso por su gigantesca feria libre.

PUBLICIDAD

Al ser fiscalizados por la policía, el conducto decidió apretar el acelerador y se inició una persecución que terminó cuando la camioneta, a exceso de velocidad, no respetó la luz roja en la esquina de la avenida Santa Rosa y Franklin, colisionando contra un bus oruga del transporte público.

Chile: así fue el choque que dejó siete ciudadanos venezolanos muertos al huir de la policía
Los siete ciudadanos venezolanos murieron calcinados.

Debido al choque, ambos vehículos se incrustaron en una farmacia ubicada en la intersección, y a los pocos segundos el fuego consumió la camioneta, el bus y el negocio. Todo quedó registrado en varios videos tomados por testigos y cámaras de seguridad del sector.

PUBLICIDAD

De acuerdo a las autoridades, los siete ocupantes del vehículo menor murieron carbonizados mientras que el chofer del bus, que a esa hora circulaba sin pasajeros, fue rescatado por un ciclista que providencialmente pasaba por el sitio del suceso, y llevado a un recinto asistencial con heridas leves.

Chile: así fue el choque que dejó siete ciudadanos venezolanos muertos al huir de la policía
Vista aérea del desastre.

Llamado a los familiares

Aunque en un principio Bomberos informó que los fallecidos eran cinco, horas después rectificaron la información, elevando el número de víctimas a siete.

El fiscal Centro Norte, Fernando Ruiz, informó que las víctimas, “según la información que ha recopilado personal de Carabineros en el lugar, basado en la entrevista a familiares, serían todas de nacionalidad venezolana”.

En tanto, el delegado presidencial de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, hizo un llamado a los familiares de los fallecidos a acercarse al Servicio Médico Legal (SML) y entregar mayores detalles sobre su identidad y situación migratoria en el país.

“Se insta a los familiares de estas personas a que se puedan trasladar al Servicio Médico Legal para corroborar la identificación de estas personas”, remató.

Temas Relacionados

ChileChoqueSantiagoBarrio FranklinVenezolanos muertos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital

La apertura se realizó en el Parque Erick Barrondo, en la zona siete, y la intervención llegará a 76 municipios entre el 22 de julio y el 30 de octubre, con apoyo del Departamento de Tránsito

El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital

El Gobierno de Guatemala pone en marcha sistema para registrar la trazabilidad de los productos animales, vegetales e hidrobiológicos

La plataforma, creada por el Acuerdo Ministerial 119-2026 y publicada en el Diario de Centro América, permitirá seguir el origen, procesamiento y traslado de productos en todo el país para detectar riesgos sanitarios

El Gobierno de Guatemala pone en marcha sistema para registrar la trazabilidad de los productos animales, vegetales e hidrobiológicos

La reforma para la diáspora en El Salvador deja abierta la consulta sobre quién podrá postularse, según informe

El Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana advierte que siguen sin resolverse reglas sobre postulación, trabajo parlamentario y organización de campañas y votaciones fuera del país, pese a la ratificación de abril de 2026

La reforma para la diáspora en El Salvador deja abierta la consulta sobre quién podrá postularse, según informe

Asesinan a niño de 11 años mientras dormía, crimen reaviva preocupación por violencia contra la niñez en Honduras

El crimen ocurrido en Balfate, departamento de Colón, ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad

Asesinan a niño de 11 años mientras dormía, crimen reaviva preocupación por violencia contra la niñez en Honduras

Nueva cooperación entre Costa Rica y Luxemburgo fortalece desarrollo sostenible y equidad en América Latina

La estrategia COOPERA articula alianzas y recursos para que Costa Rica y sus socios caribeños y latinoamericanos avancen en soluciones compartidas y multipliquen el impacto de la cooperación

Nueva cooperación entre Costa Rica y Luxemburgo fortalece desarrollo sostenible y equidad en América Latina
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pese a la caída de los vuelos de cabotaje, el sector aerocomercial alcanzó un récord histórico de pasajeros en el primer semestre

Pese a la caída de los vuelos de cabotaje, el sector aerocomercial alcanzó un récord histórico de pasajeros en el primer semestre

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

Matías Almeyda buscaría a Orbelín Pineda para reforzar a Monterrey en el Apertura 2026

Joven genio hace historia: lleva al Perú al podio mundial de la física con medalla de plata en Olimpiada Internacional

12 actividades gratis para hacer en CABA en las vacaciones de invierno

INFOBAE AMÉRICA

Mientras Occidente se bate contra sí mismo, Rusia avanza

Mientras Occidente se bate contra sí mismo, Rusia avanza

El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital

El Gobierno de Guatemala pone en marcha sistema para registrar la trazabilidad de los productos animales, vegetales e hidrobiológicos

La reforma para la diáspora en El Salvador deja abierta la consulta sobre quién podrá postularse, según informe

Asesinan a niño de 11 años mientras dormía, crimen reaviva preocupación por violencia contra la niñez en Honduras

ENTRETENIMIENTO

Alec Baldwin es acusado de “narcisismo” por su homenaje a Sam Neill: el detalle de su mensaje que causó críticas

Alec Baldwin es acusado de “narcisismo” por su homenaje a Sam Neill: el detalle de su mensaje que causó críticas

Anne Hathaway cuenta que su tercer embarazo la tomó por sorpresa y ya tiene un apodo muy especial

BTS sorprendió con avisos misteriosos antes del estreno de “NORMAL” en Spotify

El primer tráiler de ‘I Play Rocky’ revela cómo nació la película que cambió la vida de Sylvester Stallone

“Cambió mi vida”: el gesto de Will Smith que transformó la forma de trabajar de Octavia Spencer