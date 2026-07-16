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Zendaya revela que eligió su vestido para ‘La Odisea’ dos años antes de la premiere

La actriz explicó que el diseño que lució en la alfombra roja fue apartado por su estilista, Law Roach, mucho antes del estreno de la película

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Zendaya sorprende al revelar cuánto tiempo llevaba planeando su look para 'La Odisea'. (Reuters)
Zendaya sorprende al revelar cuánto tiempo llevaba planeando su look para 'La Odisea'. (Reuters)

Zendaya asistió al estreno de La Odisea en Nueva York con un diseño que, según reveló, llevaba reservado desde hace dos años.

Durante su paso por la alfombra roja de la nueva película dirigida por Christopher Nolan, la intérprete explicó que la elección de su atuendo fue resultado de una planificación conjunta con su estilista de larga trayectoria, Law Roach.

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En declaraciones durante la transmisión de Live from E! el 14 de julio, la artista contó que el vestido había sido apartado con anticipación. “Law lo reservó hace mucho tiempo. Como hace dos años”, señaló la actriz al referirse al diseño que utilizó para el estreno.

Para la premiere, Zendaya vistió un vestido blanco de la firma Matières Fécales, acompañado por unas alas con detalles de plumas. El conjunto fue complementado con más de 30 quilates en joyería de diamantes de Chopard.

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Zendaya
Zendaya vistió un vestido blanco de la firma Matières Fécales para la premiere.

La actriz explicó que su proceso de selección de vestuario suele desarrollarse en estrecha colaboración con Roach, con quien trabaja desde hace varios años.

“Generalmente estamos en la misma página. Hemos ido y venido algunas veces. Somos familia, así es como trabajamos”, comentó sobre la relación profesional que mantiene con el estilista.

Además de Roach, Zendaya acudió al estreno acompañada por su esposo y compañero de reparto, Tom Holland.

Ambos forman parte del elenco de The Odyssey, cuyo estreno en cines está previsto para el 17 de julio. En la alfombra roja también estuvieron presentes otros integrantes de la producción, entre ellos Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

Durante el evento, la actriz habló sobre su participación en la película y expresó su satisfacción por formar parte del proyecto. “Estoy agradecida de ser parte de toda esta experiencia. Todavía siento que necesito pellizcarme”, comentó.

Zendaya aseguró que tuvo una experiencia extraordinaria grabando en La Odisea. ( AP)
Zendaya aseguró que tuvo una experiencia extraordinaria grabando en La Odisea. ( AP)

Zendaya también reveló que conoció el guion antes de recibir oficialmente la propuesta para integrarse al reparto. Según explicó, Tom Holland ya tenía una copia del libreto en casa cuando ella aún no había sido contactada por la producción.

“Hice un pequeño vistazo a escondidas”, recordó la actriz. Añadió que el texto le pareció “extraordinario” y señaló que, aunque adaptar una obra como La Odisea puede representar un desafío, consideró que Christopher Nolan era el director indicado para asumir ese proyecto.

En la película, Holland y Zendaya vuelven a compartir pantalla después de participar juntos en otras producciones.

Durante una entrevista concedida anteriormente a eTalk, el actor recordó uno de los momentos del rodaje relacionados con la preparación de la artista para interpretar a Atenea, la diosa griega de la sabiduría.

“Le dije: ‘Estoy aquí si me necesitas’”, comentó Holland al recordar esa etapa de la filmación. El actor describió la experiencia como un proceso intenso para ambos durante la producción.

Zendaya recibió el apoyo de Tom Holland mientras grababa. (Reuters)
Zendaya recibió el apoyo de Tom Holland mientras grababa. (Reuters)

Aunque la pareja mantiene habitualmente su vida privada fuera del foco público, en los últimos meses ha realizado varias apariciones conjuntas en eventos relacionados con sus proyectos cinematográficos.

Además de promocionar La Odisea, ambos participan en la campaña de difusión de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película de la franquicia en la que comparten créditos y cuyo estreno está programado para el 30 de julio.

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