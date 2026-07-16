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“No tengo miedo”: la historia real detrás de la serie de Netflix sobre el secuestro de un niño

La nueva serie mexicana de Netflix sigue a un niño cuya vida cambia tras un descubrimiento que lo enfrenta a los secretos y contradicciones del mundo adulto

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‘No tengo miedo’, serie de Netflix
‘No tengo miedo’ está ambientado en el México de 1986. (Créditos: Netflix)

La llegada de No tengo miedo a Netflix abrió una conversación entre los espectadores sobre el origen de la historia que presenta la nueva producción mexicana.

Ambientada en un pueblo de Veracruz durante 1986, la serie sigue a Miguel, un niño de 10 años cuya vida cambia después de encontrar a otro menor en circunstancias desconocidas. A partir de ese momento, el protagonista comienza a descubrir secretos que involucran a los adultos de su comunidad.

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La ambientación, los conflictos sociales que aparecen en la trama y el tono realista de la producción han llevado a algunos espectadores a preguntarse si los acontecimientos representados están inspirados en un caso real.

Sin embargo, la historia no corresponde a un hecho ocurrido en México ni está basada en una investigación o suceso específico.

‘No tengo miedo’, serie de Netflix
"No tengo miedo" no está basada en una historia real de México. (Créditos: Netflix)

La serie tiene su origen en la novela italiana Io non ho paura, escrita por Niccolò Ammaniti y publicada en 2001. La obra literaria ya había sido adaptada al cine en 2003, antes de que Netflix desarrollara esta nueva versión con una reinterpretación enfocada en el contexto mexicano.

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Para la adaptación televisiva, la historia fue trasladada a Veracruz en la década de los 80, específicamente durante el periodo del Mundial de México 1986.

Aunque conserva la idea central de la novela, la producción modifica el escenario, los elementos culturales y el entorno social para situar el relato en una comunidad rural mexicana.

La trama sigue a Miguel, quien encuentra a un niño secuestrado mientras explora los alrededores de su pueblo. El descubrimiento lo lleva a enfrentarse a una realidad que involucra a personas cercanas y que cambia la forma en que observa a los adultos que forman parte de su vida.

La serie mexicana 'No tengo miedo', basada en el libro de Niccolò Ammaniti
La trama sigue la historia de Miguel que se encuentra con un niño secuestrado.

Según la información proporcionada por Netflix, la serie está construida desde la perspectiva de un niño que se enfrenta al “lado más cruel y oscuro de los adultos”.

La historia utiliza esa mirada infantil para explorar el contraste entre la percepción de seguridad que tiene un menor y los conflictos que existen dentro del mundo adulto.

Aunque el secuestro y los personajes de la serie pertenecen a la ficción, la producción incorpora problemáticas sociales que han estado presentes en distintos contextos históricos.

Entre ellas se encuentran la desigualdad económica, la pobreza en zonas rurales y la violencia, temas que forman parte del trasfondo del relato tanto en la novela original como en su adaptación mexicana.

Uno de los elementos que contribuyen a la sensación de realismo es precisamente el contexto elegido para la serie.

Los niños protagonistas de 'No tengo miedo' (Netflix)
'No tengo miedo' está basada en una novela italiana escrita por Niccolò Ammaniti. (Netflix)

La representación de un pueblo mexicano de los años 80, junto con la referencia a un acontecimiento nacional como el Mundial de 1986, sitúa la historia dentro de una época reconocible para el público, aunque los acontecimientos narrados no correspondan a hechos documentados.

La novela de Ammaniti mantiene como eje principal la pérdida de la inocencia durante la infancia y el descubrimiento de las contradicciones del mundo adulto. La versión de Netflix conserva ese planteamiento, pero lo adapta a una nueva geografía y a una realidad social diferente.

Con esta producción, la historia de No tengo miedo vuelve a presentarse ante una audiencia internacional a través de una nueva interpretación.

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