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México se une a países que respaldan el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Es fundamental recuperar el monopolio de la fuerza en manos de Estados democráticos y de instituciones que nacen de la Constitución, aseguró Mulino en su encuentro con Sheinbaum

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El presidente panameño, José Raúl Mulino, durante su reunión oficial con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la capital azteca. (Presidencia)
El presidente panameño, José Raúl Mulino, durante su reunión oficial con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la capital azteca. (Presidencia)

Su respaldo al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su encuentro con el presidente, José Raúl Mulino, donde además se indicó que el comercio bilateral, las inversiones y la cooperación científica y tecnológica servirán como base para “relanzar las relaciones entre ambos países”.

Sheinbaum indicó que México reitera su apoyo al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, y agregó que “Panama y México son dos naciones profundamente hermanadas por la historia, la cultura y una visión común sobre el papel que deben desempeñar América Latina y el Caribe”.

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El respaldo al tratado de neutralidad se produce como una herramienta importante del comercio internacional, asegura una nota oficial, donde se indica que Mulino informó que conversó con Sheinbaum sobre la importancia de que más naciones de la región respalden ese principio.

Explicó que la neutralidad del Canal no se defiende con armas: se defiende con derecho internacional y con amigos.

Añade la información que durante el encuentro, realizado en el Palacio Nacional del país azteca, el mandatario destacó que México y Panamá son dos naciones puente. “México, el puente entre América del Norte y América Latina. Panamá, el puente entre los dos océanos y entre las dos mitades de este continente. Somos, por vocación y por geografía, países que unen”.

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Un grupo de 23 ejecutivos de empresas mexicanas y gremios enfocados en diferentes sectores económicos se reunieron con la delegación panameña. (Presidencia)
Un grupo de 23 ejecutivos de empresas mexicanas y gremios enfocados en diferentes sectores económicos se reunieron con la delegación panameña. (Presidencia)

Mulino y Sheinbaum conversaron sobre la importancia de que más naciones de la región respalden ese principio. También dialogaron sobre la importancia de la integración regional y de las oportunidades que abre Panamá al comercio de los productos mexicanos, que son demandados en todo el mundo.

“Este encuentro no solo es una reunión bilateral, es también la búsqueda de elementos para potenciar la relación entre ambas naciones en beneficio del progreso y la prosperidad de nuestros pueblos. Panamá es hoy una economía con grado de inversión, con un crecimiento proyectado cercano al 4% para este año y con el hub logístico, aéreo y financiero más conectado de América Latina”, dijo el presidente panameño.

Difundió que Panamá cuenta con un régimen especial para Sedes de Empresas Multinacionales, bajo el cual ya operan más de 190 compañías del mundo. De esas, apenas dos son mexicanas, por lo que “deseo la presencia de más empresas mexicanas”.

Aprovechó para felicitar al Gobierno y al Ejército de México por la acción llevada a cabo en Guadalajara en febrero pasado, ya que en su opinión “es fundamental recuperar el monopolio de la fuerza en manos de Estados democráticos y de instituciones que nacen de la Constitución”.

Anunció que se encuentra planificando en Panamá, junto a la OEA, un encuentro para realizar un trabajo más integrado en la región, coordinando acciones, afianzando sistemas de inteligencia para frenar el crecimiento de mercadería, violencia y recursos del narcotráfico. México debe ser un actor principal, afirmó.

Dos banderas, una de Panamá y otra de México, en un soporte dorado sobre una mesa de madera con documentos, gráficos, unas gafas y un bolígrafo.
Panamá y México reafirmaron sus lazos, en beneficio del progreso y la prosperidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invitó a Sheinbaum para que participe como invitada de honor en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se desarrollará el próximo año en Panamá.

Sheinbaum manifestó que son varios los temas que unen a Panamá y México, empezando por la interconexión que ambos países tienen entre el Atlántico y el Pacífico. También se suman la inversión empresarial de empresarios panameños en México y empresarios mexicanos en Panamá, una profunda historia cultural conjunta y también la relación académica y en investigación.

“En particular queremos agradecer la extraordinaria cooperación que tenemos para erradicar el gusano barrenador del ganado”, destacó Sheinbaum.

Dijo que este apoyo de Panamá permitió la construcción de la nueva biofábrica inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la planta de Pacora, en Panamá, permitiendo a México desarrollar las moscas que hacen frente al grave problema del gusano barrenador.

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