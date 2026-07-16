Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala proyecta 29.450 juntas receptoras de votos para 2027

La planificación expuesta en el Congreso prevé elevar las mesas respecto de 2023 y habilitar 4,205 recintos, mientras se revisan pendientes de conectividad, accesibilidad, agua y suministro eléctrico antes de la convocatoria

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Infografía con mapa de Guatemala. Muestra urna electoral, votantes, edificio, símbolos de aumento, satélite, rampa, luz y agua. Texto sobre plan electoral 2027.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala planifica la expansión de la infraestructura electoral para 2027, con más juntas receptoras y centros de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala proyecta ampliar de forma marcada la infraestructura para las elecciones generales de 2027, con 29,450 juntas receptoras de votos y 4,205 centros de votación, en un proceso que ya empezó a definirse en el Congreso porque la convocatoria está prevista para el 22 de enero de 2027 y aún deben resolverse pendientes de conectividad, accesibilidad, agua y energía.

La expansión fue presentada ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República en una sesión presidida por la diputada Sonia Gutiérrez, donde participaron funcionarios del TSE y del Ministerio de Educación. Según la directora electoral del tribunal Gloria López, las mesas de votación pasarán de 24,585 en 2023 a un estimado de 29,450 en 2027.

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La planificación también prevé un aumento de las Circunscripciones Electorales Municipales rurales, que subirán de 1,213 a 1,800. En cuanto a los recintos, la proyección nacional es de 4,205, por encima de los 3,468 habilitados en el proceso anterior.

En una sala de reuniones, una mujer habla por micrófono frente a una bandera de Guatemala, y otras personas están sentadas en mesas con portátiles y botellas de agua.
La diputada presidenta Sonia Gurresters interviene en una sesión del Congreso de la República de Guatemala, mientras otros legisladores participan de la actividad parlamentaria en el recinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 3,100 centros educativos públicos serían usados como recintos electorales

Del total proyectado, entre 3,110 y 3,200 centros de votación serían establecimientos del Ministerio de Educación, una cifra equivalente a alrededor del 9% de los centros educativos del país. En 2023, la cartera aportó 2,545 sedes.

El viceministro de Educación Carlos Aldana indicó que los inmuebles que se destinen al proceso forman parte de los más de 28,000 centros remozados entre 2024 y 2026. Aun así, aclaró que esa intervención no asegura condiciones óptimas en todos los casos.

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La coordinación entre ambas instituciones se apoya en el artículo 195 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que obliga a funcionarios e instituciones del Estado a colaborar con los órganos electorales.

Con esa base, el TSE y el ministerio firmaron el 5 de marzo de este año un convenio interinstitucional que autoriza el uso temporal de inmuebles educativos a través de las direcciones departamentales de educación y compromete al tribunal a devolverlos en el mismo estado en que los recibe.

Numerosas personas hacen filas y votan en un gran salón con cabinas y mesas de registro. Se ven carteles de Recinto Electoral y Comisión Electoral.
Ciudadanos ejercen su derecho al voto en un centro educativo adaptado como recinto electoral, donde funcionarios registran a los votantes en las mesas dispuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El TSE evalúa conectividad, energía y agua para la jornada de 2027

López reconoció que la accesibilidad en los edificios del Estado guatemalteco suele ser deficiente. Por eso, en procesos anteriores el TSE y las juntas electorales municipales instalaron rampas temporales con apoyo de padres de familia y del propio ministerio.

Aldana sostuvo que las adecuaciones para 2027 deberían permanecer en los establecimientos y no limitarse a soluciones provisionales. Esa definición forma parte de los asuntos que aún debe abordar la mesa técnica de cooperación interinstitucional prevista en el convenio de marzo, que todavía no empezó a funcionar aunque, según el viceministro, está próxima a instalarse.

El diputado César Amézquita, secretario de la comisión, consultó si existían convenios con otras instituciones además del ministerio. López respondió que no hay acuerdos formales con otros entes, aunque en la práctica se utilizan centros comunitarios autorizados por líderes locales, centros educativos privados, salones municipales, iglesias, salones de eventos y, en algunos casos, universidades y centros comerciales.

Varias personas sentadas alrededor de una mesa larga con banderas, cuadros en la pared, tarjetas de identificación, micrófonos, portátiles y botellas de agua
Diputados del Congreso de la República de Guatemala participan en una reunión de trabajo en una sala con banderas y retratos. (Congreso de la República de Guatemala)

El diputado José Adolfo Quezada propuso instalar servicio de Internet en cada centro de votación, incluso con tecnología satelital como Starlink, para reducir riesgos en el conteo y traslado de actas. El legislador afirmó: “Una de las formas de poder recuperar la confianza en la población de que las cosas que se están dando son reales es tener ese servicio”.

López respondió que el tribunal ya registra durante las verificaciones si hay señal de Internet en cada recinto. Añadió que la Dirección General de Informática del TSE evalúa qué servicios de conectividad contratar para la transmisión de resultados preliminares.

El diputado Víctor Valenzuela sumó otros puntos de infraestructura: sanitarios diferenciados para adultos y niños, suministro de agua potable durante toda la jornada y previsiones ante emergencias asociadas al cambio climático, ya que los comicios de 2027 se celebrarán en temporada de lluvias. También aludió a la necesidad de garantizar energía eléctrica continua y recordó el apagón nacional ocurrido durante el proceso electoral de 1995.

Sobre ese punto, López dijo que el TSE coordina el tema eléctrico en una mesa interinstitucional integrada por el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y empresas distribuidoras, generadoras y transportadoras de electricidad. En materia de agua, señaló que se instruirá a las juntas electorales municipales para aumentar la cantidad de recipientes en los centros donde el suministro resulte insuficiente.

Gutiérrez recordó al cierre de la sesión que el TSE difundió hace pocos días su cronograma electoral preliminar. Ese calendario fija la convocatoria a elecciones para el 22 de enero de 2027.

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